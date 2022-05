Eine Frau hat im Landkreis Bamberg einen Zugbegleiter mit einem Messer bedroht und anschließend auch noch Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet.

Bereits am Mittwoch, 20. April 2022, kam es gegen 11.45 Uhr zu dem Vorfall im Zug von Bamberg nach Nürnberg. Auf Höhe Hirschaid beleidigte und bedrohte eine 42-jährige Zugreisende aus Aschaffenburg einen 31-jährigen Zugbegleiter mit einem Messer.

42-Jährige attackiert am Hirschaider Bahnhof Polizei

Als hinzugerufene Polizeibeamte die Frau am Bahnsteig in Hirschaid stellten, drohte sie den Beamten mit einem Schlagstock aus Holz und ging auf die Polizei zu. Bei der anschließenden Festnahme leistete die Frau Widerstand und verletzte die eingesetzten Beamten leicht. Im Anschluss wurde sie aufgrund von Fremdgefährdung in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Die Tatverdächtige und der Zugbegleiter blieben unverletzt.

Die Polizei Bamberg-Land bittet nun um Zeugenhinweise: Wer hat am 20. April 2022 gegen 11.45 Uhr im Zug RE 4785 von Bamberg nach Nürnberg den Vorfall mitbekommen? Und wer hat den anschließenden Vorfall am Bahnsteig in Hirschaid beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.

