Am Dienstagabend (12. April 2022) haben Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Land auf der Ostumgehungsstraße in Richtung Kreisverkehr A73 die Geschwindigkeiten von vorbeifahrenden Autos gemessen. Dies erfolgte per Lasermessung.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit an der Messstelle liegt bei 50 km/h, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land erklärt. Im Zeitraum der Messung stellten die Beamten insgesamt zehn Geschwindigkeits-Verstöße fest, die in einer Anzeige endeten.

Autofahrer mit 108 km/h unterwegs - Polizei erstattet Anzeige

Ein Autofahrer hatte es scheinbar besonders eilig: Er passierte die Messstelle mit einer Geschwindigkeit von 108 km/h. Den Fahrer erwarten nun neben zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Zudem muss er eine Geldstrafe in Höhe von 480 Euro zahlen.

Auch der Fahrer eines mit Fahrgästen besetzten Omnibusses fuhr deutlich zu schnell an der Messstelle vorbei: Statt der erlaubten 50 km/h, war er mit 80 km/h unterwegs. Ihn erwartet ebenfalls ein Fahrverbot, sowie ein erhebliches Bußgeld.

Vorschaubild: © Christopher Schulz