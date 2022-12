Hirschaid vor 1 Stunde

Schwarzfahrer rasten aus

Beschimpft, gewürgt und beraubt: Familie hat keinen Fahrschein - und geht auf Zugbegleiterin los

Eine Familie mit einem Kind griff eine Zugbegleiterin in einem Regionalexpress an, die daraufhin ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Die Polizei erwischte die drei schließlich am Bahnhof in Hirschaid.