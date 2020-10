Am Dienstagnachmittag (13. Oktober 2020) sprach ein unbekannter Fahrzeugführer einen 8-jährigen Jungen in Hirschaid im Bereich der Bahnhofstraße an. Das teilt die Polizeiinspektion Bamberg-Land am Mittwochnachmittag (14. Oktober 2020) mit.

Um 15.30 Uhr war der Schüler mit dem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs, als ein Autofahrer neben dem Jungen hielt und die Seitenscheibe herunterließ. Nach Angaben des Kindes habe der Mann ihn zu sich gewunken und aufgefordert mitzukommen. Das Kind reagierte goldrichtig und fuhr mit dem Rad davon in eine Seitenstraße. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in eine andere Richtung fort.

Mann spricht 8-jährigen Jungen in Hirschaid an

Beschrieben wird der Mann als Erwachsener mittleren Alters mit schwarzgrauen Haaren, die zu einem kurzen Pferdeschwanz gebunden waren. Er soll mit einem silbernen VW Polo unterwegs gewesen sein.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.

Ein gleichgelagerter Fall aus Ebelsbach, der in den sozialen Medien verbreitet wurde und bei dem ein Mann ein Kind aus einem silbernen Fahrzeug ansprach, konnte zwischenzeitlich geklärt werden. Ein Bekannter der Familie wollte dem Kind den Heimweg ersparen und bot an, das 10-jährige Mädchen nach Hause zu fahren. Die Mutter der Schülerin meldete sich bei der Polizei und stellte den Sachverhalt klar.