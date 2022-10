Herbstmarkt Hirschaid 2022 kehrt am Sonntag (23. Oktober 2022) zurück

kehrt am zurück Veranstaltung findet von 12 bis 17 Uhr statt - mit vielen Attraktionen

findet statt - mit Programm mit Live-Musik, Eisenbahn, Kinderflohmarkt und mehr

und mehr Besuch aus Partnergemeinde erwartet - das wird außerdem geboten

In Hirschaid findet am Sonntag (23. Oktober 2022) von 12 bis 17 Uhr der beliebte Herbstmarkt statt. Veranstaltungsort ist die Rathausstraße, die Bamberger Straße und der Tegut-Parkplatz. Die Marktgemeinde kündigt neben den zahlreichen Ständen der Händler auch ein vielseitiges Angebot an Essen und Trinken an. Die kleinen Marktbesucher erwartet zudem eine besondere Attraktion - in Form einer Eisenbahn.

Herbstmarkt Hirschaid 2022: Das bietet die Veranstaltung am Sonntag

Die rund 80 Markthändler bieten vornehmlich Waren des täglichen Bedarfs an. Darüber hinaus reicht das Angebot laut der Marktgemeinde Hirschaid von "kulinarischen Leckerbissen" über Strumpfwaren, Uhren, Schmuck, Haushaltsartikel, Lederwaren, Holz- und Geschenkartikeln bis hin zu Textilwaren.

Örtliche Vereine wie der Stammtisch "Hirschaider Löwen" und die Ortsgruppe der DLRG versorgen die Besucher mit Kaffee und Kuchen sowie Getränken. Die Mitglieder des BRK warten mit frischen Waffeln auf. Aus Hirschaids slowenischer Partnergemeinde Ivančna Gorica ist wieder der ortsbekannte Metzger Miha Maver mit seinen Salami- und Fleischspezialitäten auf der Marktfläche vertreten.

Zudem am Herbstmarkt beteiligt ist ein Großteil der Geschäfte an der Marktmeile sowie der Discounter Netto in der Ortsmitte. Darüber hinaus haben auch viele Geschäfte im Gewerbegebiet geöffnet. "Besuchen Sie auch den Kinderflohmarkt auf dem Tegut-Parkplatz", erklärt die Marktgemeinde Hirschaid auf ihrer Facebook-Seite. Auf dem Flohmarkt werden von Kindern an rund 20 Ständen Spielsachen, Bücher und andere Waren angeboten. Für die Kinder ist außerdem eine Eisenbahn aufgebaut, mit der sie fahren können, um sich die Zeit zu verkürzen.

Blasorchester gibt Live-Konzert - Gemeindebücherei veranstaltet Bücherflohmarkt

Von 14 Uhr bis 16 Uhr findet auf der Marktfläche ein Live-Konzert statt. Das Blasorchester "Hirschaider Blech e.V." unterhält unter der Leitung von Helmut Weininger mit ihrer Musik die Besucher.

Die Gemeindebücherei in der Rathausstraße lädt alle Gäste in der Zeit von 12 Uhr bis 17 Uhr zum "Bücherflohmarkt" ein. Dort können der Gemeinde Hirschaid zufolge gespendete und aus dem Bestand aussortierte Sach-, Kinder- und Jugendbücher sowie Romane, Zeitschriften, Musikkassetten und CDs "zu günstigen Preisen" erworben werden.

Ebenfalls interessant: "CineRoom": Bamberg bekommt neue Attraktion - Soft-Opening bereits in wenigen Wochen