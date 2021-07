Anhaltender Starkregen hält seit Stunden die Einsatzkräfte der fränkischen Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks am Freitag (09. Juli 2021) auf Trab. In Limbach im Kreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim sind beispielsweise in der Nacht zum Freitag bereits etliche Keller vollgelaufen und Bäche über die Ufer getreten. Hier ist die B470 überflutet, zudem fährt zwischen Neustadt und Windsheim kein Zug mehr, wie der BR berichtet. Auch in Köditz im Kreis Hof waren am Morgen Straßen überschwemmt, so NEWS5.

Besonders traf es auch einen Baunacher Ortsteil im Kreis Bamberg: In Priegendorf liefen am Freitagvormittag die Wassermassen durch den Ortskern. Die Feuerwehren waren hier im Dauereinsatz. Vielerorts wurden Sandsäcke eingesetzt, um das Wasser von Häusern fernzuhalten.

Heftiges Hochwasser: Teils bereits Straßen in Franken gesperrt

In Unterfranken tritt der Main bereits an vielen Stellen über das Ufer. Im Kreis Kitzingen ist die Feuerwehr laut Landratsamt schon seit Stunden im Dauereinsatz. In Wiesentheid und Stadelschwarzach musste Verstärkung aus dem Nachbarlandkreis Würzburg angefordert werden. "Ich kann mich kaum erinnern, dass es in einem Sommer schon einmal so viele Einsätze wegen Starkregen gab", so Landrätin Tamara Bischof. Betroffenen, deren Keller oder Häuser unter Wasser stehen, versichert sie Unterstützung.

Zudem mussten einige Straßen komplett gesperrt werden, darunter auch die Kreisstraßen KT40 Neuses a. Sand/Brünnau, die KT12 von Großlangheim nach Rödelsee, die KT24 von Wiesentheid nach Untersambach und die KT 19 von Iphofen nach Birklingen. Auch im Kreis Coburg wurden aufgrund des Hochwassers etliche Straßen gesperrt.

Dies betrifft die folgenden:

CO 1 zwischen Lahm und Hemmendorf

CO 4 zwischen Meeder und Wiesenfeld

CO 4 zwischen Wiesenfeld und Weidach

CO 9 zwischen Bischwind und Heilgersdorf

CO 12 Rossach – Kreisverkehrsplatz

CO 18 zwischen Mährenhausen und Sülzfeld

CO 22 bei Merkendorf

Die Lage verändert sich sehr schnell und es kann sein, dass die Sperrungen in Kürze wieder vorüber sind. Weitere Sperrungen sind aktuell aber ebenfalls nicht auszuschließen, heißt es seitens des Landkreises Coburg in einer aktuellen Pressemitteilung.

Eine ähnliche Situation zeigt sich im Stadtgebiet Würzburg. Dort steht die Hauptverkehrsader, die Schweinfurter Straße, unter Wasser. "Das nimmt jetzt alles so stetig Fahrt auf und die Einsätze werden immer mehr", erklärt der Schichtführer der zuständigen Feuerwehr gegenüber dem BR. Die Integrierte Leitstelle Würzburg fahre derzeit über 60 Einsätze. Ohne Ehrenamt sei die Situation schon jetzt nicht mehr zu kontrollieren.

Bäume entwurzeln, Autos stecken fest: "Sowas habe ich noch nicht erlebt"

Ein weiteres Problem sind umstürzende Bäume: Da der Boden durch die Wassermassen aufweicht, werden diese entwurzelt und stürzen schneller um. Zudem mussten auch mehrere Autofahrer aus ihren Fahrzeugen gerettet werden, da sie in Unterführungen feststeckten. "Ich bin seit über 40 Jahren bei der Feuerwehr, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Unglaublich was hier an Wassermassen von A nach B fließen", sagte der Sprecher der Feuerwehren im Landkreis Rainer Weiskirchen dem BR.

Für den Freitag (09. Juli 2021) hat der Deutsche Wetterdienst Warnungen für Franken ausgesprochen. In vielen Gebieten gilt die Warnstufe 3. Am Samstag (10. Juli 2021) soll sich die Lage etwas entspannen.

Für Stadt und Kreis Ansbach spricht die Stadt in einer Pressemitteilung eine deutliche Warnung aus. Zudem wird hier darum gebeten, nicht in überschwemmte Regionen zu fahren, da die Feuerwehren derzeit schon stark ausgelastet sind.