Bei einer Schlägerei in einer Unterkunft für Speditionsmitarbeiter in Hallstadt bei Bamberg sind vier Personen verletzt worden. Zwei davon mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag (5. Dezember 2021) mitteilte. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Waffen verwendeten die Männer nicht.

Die vier Männer waren am Samstagabend in Streit geraten, worauf es zu der Auseinandersetzung kam. Die Polizei schritt mit zehn Streifenwagen und insgesamt 20 Mann ein. Einer der Männer, der laut Polizei unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, flüchtete, wurde aber nach kurzer Fahndung gefasst.