Am Sonntag, 26. März, zwischen 12 und 18 Uhr können Interessierte gemütlich über den Hallstadter Frühjahrsmarkt schlendern. Auf dem Marktplatz und in der angrenzenden Fischergasse bieten die lokalen Vereine und (Klein-)Betriebe aus Hallstadt ein breites Warenangebot zum Kauf an.

Wie die Stadt Hallstadt mitteilt, ergänzen regionale Standbetreiber das bunte Sortiment. Insgesamt haben sich 50 Stände angemeldet.

Vielfältiges Angebot

Natürlich kommen die kulinarischen Köstlichkeiten – von der leckeren Bratwurst, über köstliche Krapfen bis hin zum heimischen Bier – nicht zu kurz.

Die umliegenden Geschäfte öffnen teilweise, die Stadtbücherei St. Kilian bietet zwischen 14 und 17 Uhr einen Flohmarkt, Gesellschaftsspiele und ein Erzähltheater an.

Die Jugend- und die Stadtkapelle werden für musikalische Unterhaltung sorgen und die Paul-Maar-Ausstellung öffnet von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist überall frei.

"Kommen Sie vorbei und verbringen Sie ein paar schöne Stunden im Herzen unserer Stadt", lädt die Stadt Hallstadt ein. Auswärtige können kostenlos in der Tiefgarage an der Marktscheune parken.

Programm

12.00 Uhr: Beginn des Frühjahrsmarktes

13.15 Uhr: Grußwort des Bürgermeisters, Thomas Söder, am Marktplatz

14.00 Uhr: Paul-Maar-Ausstellung in der Fischergasse 4 geöffnet (bis 17.00 Uhr)

14.00 Uhr: Flohmarkt und Spielenachmittag in der Stadtbücherei (bis 17.00 Uhr)

14.00 Uhr: Auftritt der Jugendkapelle des Musikvereins Hallstadt am Marktplatz

14.30 Uhr: Auftritt der Stadtkapelle des Musikvereins Hallstadt am Marktplatz

14.30 Uhr: Erste Runde des Erzähltheaters für Kinder in der Stadtbücherei

15.30 Uhr: Zweite Runde des Erzähltheaters für Kinder in der Stadtbücherei

18.00 Uhr: Ende des Frühjahrsmarktes