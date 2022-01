Ein Diebesduo geriet am Samstagabend (15. Januar 2022) ins Visier eines Ladendetektivs in einem Verbrauchermarkt in Hallstadt.

Während von einem der beiden Beschuldigten noch jede Spur fehlt, konnte der andere festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg einem Richter vorgeführt werden. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt.

Hallstadt: Ladendieb in Verbrauchermarkt geschnappt

Einer der beiden Männer erregte durch auffällige Verhaltensweisen im Markt in der Emil-Kemmer-Straße die Aufmerksamkeit des Detektivs. Da der Mitarbeiter einen Diebstahl jedoch nicht unmittelbar beobachten konnte, hielt er sich zunächst im Hintergrund und folgte dem Verdächtigen auf den Parkplatz, wo dieser sein Diebesgut in einem abgestellten Fahrzeug verstaute. Dort hielt sich auch der 17-Jährige auf. Bis zum Eintreffen der Polizei suchten die beiden das Weite.

Rund anderthalb Stunden später gelang Zivilfahndern der Zentralen Einsatzdienste Bamberg dann zumindest die Festnahme des jugendlichen Tatverdächtigen. Der bislang Unbekannte, der im Vorfeld der Festnahme im Verbrauchermarkt hochpreisige Kosmetikartikel stahl, blieb jedoch verschwunden.

Nachdem auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg das Auto der beiden Männer sichergestellt und geöffnet wurde, förderte die anschließende Durchsuchung Diebesgut, vornehmlich hochpreisige Alkoholika sowie Kosmetik- und Elektroartikel aus zahlreichen weiteren Geschäften zutage. Der Gesamtwert der aufgefundenen Beute, die der Jugendliche zusammen mit seinem nach wie vor flüchtigen Mittäter in den letzten Tagen gemacht haben soll, beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Überdies lagen gegen den 17-Jährigen gleich mehrere Fahndungsausschreibungen vor.

17-Jähriger sitzt jetzt in Justizvollzugsanstalt

Er verbrachte die folgende Nacht im Polizeigewahrsam, bevor er am Sonntagvormittag vor den Ermittlungsrichter trat. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl und sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Fahndung nach dem bislang immer noch flüchtigen zweiten Tatverdächtigen, führt die Polizeiinspektion Bamberg-Land in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg.

Vorschaubild: © Ferdinand Ostrop dpa