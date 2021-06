Merkwürdig verhielt sich am Donnerstagmittag (24.06.2021) ein sichtlich alkoholisiertes Pärchen in einem Supermarkt an der Marktscheune. Beide verließen laut Polizeibericht ohne etwas zu bezahlen das Geschäft.

Anhand von Videoaufzeichnungen konnte rasch in Erfahrung gebracht werden, dass die Frau eine Flasche Wodka sowie eine Dose Energy Drink in ihre Tasche steckte. Die daraufhin verständigte Polizeistreife konnte das Paar in unmittelbarer Nähe des Supermarktes auf dem Bürgersteig sitzend antreffen.

Alkoholisierte Ladendiebin besorgt Nachschub und trinkt vor dem Supermarkt einfach weiter

Sie konsumierten bereits den zuvor entwendeten Alkohol. Durchgeführte Alcotest erbrachten 1,76 und 2 Promille.

Anzeige wegen Ladendiebstahl gegen die 47-jährige Frau wurde erstattet und ein Hausverbot ausgesprochen.

Vorschaubild: Symbolbild / MichaelGaida / pixaby.com

Vorschaubild: © MichaelGaida / pixaby.com