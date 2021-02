Junge Frau (23) gewürgt - Zeuge hört Schreie und hilft: In Hallstadt (Landkreis Bamberg) hat ein 19-Jähriger seine 23 Jahre alte Freundin bei einem Streit mit einem Seil gewürgt. Der Tatverdächtige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Dies geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfrankens und der Staatsanwaltschaft Bamberg vom Montag (22. Februar 2021) hervor.

Demnach eskalierte am Donnerstagabend (18. Februar 2021) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Seebachmarter“ ein Streit zwischen dem 19-Jährigen und dessen Lebensgefährtin. Nach ersten Erkenntnissen ging der junge Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, auf seine Freundin los und wickelte ihr das Seil um den Hals. Der 23-Jährigen gelang es noch, die Wohnungstür zu öffnen und lautstark um Hilfe zu rufen. Erst, als ein Unbeteiligter auf die Schreie aufmerksam wurde und einschritt, ließ der 19-Jährige von seinem Opfer ab. "

Streit in Hallstadt eskaliert: Polizei nimmt Tatverdächtigen (19) fest

"Aufgrund des schnellen Handelns des Zeugen erlitt die Frau glücklicherweise nur leichte Verletzungen", berichten Präsidium und Staatsanwaltschaft. Die Hinzugerufene Polizei war rasch vor Ort und nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Zudem stellte sie das Tatwerkzeug sicher.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts unter Leitung der Staatsanwaltschaft Bamberg übernommen. Gegen den 19-Jährigen erging am Freitagnachmittag (19. Februar 2021) Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags. Beamte brachten ihn anschließend in eine psychiatrische Klinik.

Ein betrunkener Mann hat unterdessen in der Langen Straße in Bamberg randaliert. Er sprang gegen Schaufensterscheiben und griff mehrere Polizisten an - zwei Beamte wurden verletzt.