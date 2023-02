Mit stark erhöhter Geschwindigkeit fuhr ein 19-Jähriger mit seinem grauen BMW am Sonntag (12. Februar 2023) durch das "ERTL-Parkhaus" in der Emil-Kemmer-Straße in Hallstadt.

Beim Ausfahren missachtete er die Vorfahrt eines weiteren Autofahrers und verursachte dadurch fast einen Zusammenstoß.

Hallstadt: Autofahrer verhindert Crash mit Raser

Nur durch starkes Abbremsen und ein Ausweichmanöver konnte der 58-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Auto des 19-Jährigen verhindern. Der Vorfall trug sich laut zuständiger Polizei am Abend gegen 22 Uhr zu.

Nun ermittelt die Polizei Bamberg-Land. Weitere Verkehrsteilnehmer, die am Sonntagabend im Parkhaus-Bereich gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise können unter der Telefonnummer 0951/9129-310 gegeben werden.

Auch aus der Region: Zeugen entlarven 41-Jährigen: Fahrer auf A70 begeht gleich zweimal denselben Fehler

Vorschaubild: © Kasper Nymann