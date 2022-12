Gundelsheim: Seniorenzentrum bekommt Tovertafel - wie sie funktioniert und wofür sie gut ist

Wie die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH (GKG) berichtet, wurde Ende 2022 für die Seniorinnen und Senioren des Seniorenzentrums Gundelsheim eine Tovertafel angeschafft. Sie sei eines der Ergebnisse des Projektes „Virtualisierung als Chance“, das die GKG Bamberg gemeinsam mit der Universität Bamberg – Lehrstuhl für Allgem. Psychologie und Methodenlehre - in 2022 durchführte.

Einrichtungsleitung Ivonne Wagner und weitere Projektmitglieder der GKG begutachteten gemeinsam mit dem Know-How aus der Universität die Tovertafel. Sie begeisterte von Anfang an sowohl das Team der GKG, das Uniteam als auch die ausgewählten Bewohnerinnen, die diese besonderen interaktiven Lichtprojektionsspiele bei der Vorstellung testeten.

Die Tovertafel ermöglicht interaktive Lichtprojektionen auf Tisch oder Boden. Das Spielen mit den lebensechten Lichtprojektionen reduziert auf spielerische Weise Apathie, führt zur Steigerung der physischen Aktivität und Interaktion sowie der Stimulation kognitiver Ressourcen. Die interaktiven Lichtprojektionen sorgen auch für Beschäftigung und Entspannung von Senioren mit Demenz. Durch den Einsatz dieses Zaubertisches können die Betreuungskräfte und Ergotherapeuten das Beschäftigungsangebot noch abwechslungsreicher gestalten.

So funktioniert es: Die Tovertafel kann individuell in jedem Raum an der Decke installiert werden. Projiziert auf Knopfdruck farbenfrohe und lebensechte Lichtprojektionen auf den Tisch, die auf kleinste Hand- und Armbewegungen reagieren. Dieser fast „magische“ Effekt begeistert die Spieler*innen und regt zum Mitmachen an. Die 30 Spiele, die die Tovertafel enthält wurden gemeinsam mit Pflegekräften entwickelt.

Eine Investition, die sowohl den Bewohnerinnen und Bewohnern als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Gute kommt.

Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH dankt der Firma Motor-Nützel Bayreuth, die im Rahmen der Weihnachtsspende das Projekt mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro unterstützte.