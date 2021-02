Einsatz in Straßgiech: Am Donnerstagmittag (18. Februar 2021) meldete ein Augenzeuge inFranken.de ein größeres Polizeiaufgebot in Straßgiech im Landkreis Bamberg.

Laut dessen Aussagen sollen mehrere Polizeibusse vor Ort gewesen sein - womöglich, um ein Wohnanwesen zu durchsuchen.

Polizeieinsatz in Straßgiech: "Informationen zu gegebener Zeit"

Auf Nachfrage von inFranken.de beim Polizeipräsidium Oberfranken wurde der Einsatz zwar bestätigt - weitere Details wurden aber nicht genannt.

Es könnten derzeit keine detaillierten Informationen zu dem Einsatz veröffentlicht werden. "Zu gegebener Zeit werden wir näheres bekannt geben", so eine Pressesprecherin gegenüber inFranken.de.