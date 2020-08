Memmelsdorf 12.08.2020

Polizei ermittelt

Giftköder im Landkreis Bamberg? Polizei berichtet von besorgniserregendem Fund und warnt Hundehalter

Legt ein Hundehasser Giftköder im Schlosspark in Memmelsdorf aus? Entsprechende Gerüchte machten in sozialen Netzwerken die Runde. Laut Polizei gab es tatsächlich besorgniserregende Funde rund um Schloss Seehof. Aber zumindest in einer Sache kann die Polizei Entwarnung geben.