Viereth-Trunstadt vor 37 Minuten

Gemeinderat

Gemeinderat stimmt für heilpädagogische Jugendwohngruppe

Die Jugendbetreuung in Viereth-Trunstadt tut sich durch viele Hilfsangebote hervor. Die Nachfrage ist da. Deshalb ebneten die Räte nun den Weg für eine Wohngruppe am "Am Schloßgraben 6".