Diese 5 griechischen Restaurants in Bamberg zählen zu den besten

Die ausgewählten griechischen Restaurants sind von Gästen auf Google mit mindestens vier Sternen bewertet. Da sie sich, bis auf das Sirtaki, im Innenstadtbereich befinden, lässt sich der Besuch mit einer Besichtigungs- oder Shopping-Tour durch das wunderschöne Bamberg verbinden.

Domterrassen - mitten in der Altstadt

Mitten in der Altstadt, auf dem Weg zum Dom, passierst du die Domterrassen. Hier kannst du griechisches Essen mit Aussicht genießen. Der Blick auf Bambergs bedeutendste Kirche ist einmalig, wie Gäste berichten. Schönes Wetter ist Voraussetzung, um auf der Terrasse zu sitzen, aber auch die Innenräume sind sehr gemütlich. Am besten parkst du im Parkhaus Geyerswörth. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg.

Wie Local-Guides berichten, ist das Essen sehr lecker und toll angerichtet. Eine Speisekarte findest du auf der Internetseite des Restaurants.

Adresse: Unterer Kaulberg 36, 96049 Bamberg

Unterer Kaulberg 36, 96049 Bamberg Öffnungszeiten: Di. - Do., So. 17:00–22:00 Uhr, Fr., Sa. 17.00 - 23.00 Uhr

Di. - Do., So. 17:00–22:00 Uhr, Fr., Sa. 17.00 - 23.00 Uhr Telefon: 0951/27484

0951/27484 Website: domterrassen-bamberg.de

Poseidon - ein traditionsreiches Restaurant

Ziemlich versteckt in einem Bamberger Gässchen, stößt du auf das traditionsreiche griechische Restaurant Poseidon. Das Haus, in dem sich die Gaststätte befindet, nennen die Bamberger*innen auch Elefantenhaus, da sich an der Türe ein entsprechendes Relief befindet. Wenn du in der Tiefgarage Geyerswörth parkst, kommst du auf dem Weg in die Innenstadt daran vorbei. Wähle den Weg entlang der Theatergassen.

Maki und Kelly stammen aus Thessaloniki und servieren Spezialitäten ihrer Heimat. Besonders hervorzuheben ist die spezielle Mittagskarte. Hier bekommst du ausgewählte Gerichte zu günstigen Preisen.

Adresse: Habergasse 11, 96047 Bamberg

Habergasse 11, 96047 Bamberg Öffnungszeiten: Mo. 17:00–22:30 Uhr, Mi. - Sa. 11:30–14:00Uhr und 17:00–22:30, So. 11:30–14:00Uhr und 17:00–21:30 Uhr

Mo. 17:00–22:30 Uhr, Mi. - Sa. 11:30–14:00Uhr und 17:00–22:30, So. 11:30–14:00Uhr und 17:00–21:30 Uhr Telefon: 09951/25422

09951/25422 E-Mail: info@poseidon-bamberg.de

info@poseidon-bamberg.de Website: www.poseidon-bamberg.de

Taverna Georgios - "echter Geheimtipp"

Dieses unscheinbare Lokal, in der Nähe des Bahnhofs, ist ein echter Geheimtipp, laut Bewertungen. Sieht von außen winzig aus, ist von innen aber größer als man denkt. Es gibt sogar ein paar Plätze im Freien.

Besonders beliebt bei den Gästen ist die herzliche Wirtin, die die liebevoll zubereiteten Speisen serviert. Hier kannst du gemütlich bis Mitternacht sitzen.

Adresse: Kunigundenruhstraße 30, 96050 Bamberg

Kunigundenruhstraße 30, 96050 Bamberg Öffnungszeiten : Mo. 17:00–00:00, Mi. - Fr. 17:00–00:00 Uhr, Sa. und So. 17:00–00:00 Uhr

: Mo. 17:00–00:00, Mi. - Fr. 17:00–00:00 Uhr, Sa. und So. 17:00–00:00 Uhr Telefon : 0951/9179555

: 0951/9179555 Website: taverna-georgios.business.site

Der kleine Grieche - ein familiäres Restaurant

Der kleine Grieche ist ein familiäres Restaurant in unmittelbarer Nähe des Oberlandesgerichts. Vorspeisen und Hauptgerichte sowie Wein und Bier serviert Familie Akrivos in entspannter Atmosphäre. Die Speisen sind in ausgefallenem Geschirr raffiniert angerichtet. Bei vielen Gerichten kannst du zwischen großen und kleinen Portionen wählen. Gäste empfinden das als sehr angenehm, denn dann hat man noch genug Appetit für eines der leckeren Desserts.

Der Gastraum ist klein, aber fein. Bei schönem Wetter kann man draußen sitzen und direkt in den Hof des Gerichts blicken. Das Parkhaus Schützengarage erreichst du zu Fuß in 5 Minuten, hier gibt es auch ausreichend Elektroladesäulen.

Adresse : Friedrichstraße 21, 96047 Bamberg

: Friedrichstraße 21, 96047 Bamberg Öffnungszeiten : Di. - Sa. 17:00–22:00 Uhr, So. 11:30–14:00 Uhr, 17:00–21:30 Uhr

: Di. - Sa. 17:00–22:00 Uhr, So. 11:30–14:00 Uhr, 17:00–21:30 Uhr Telefon : 0951/51 93 43 50

: 0951/51 93 43 50 Website: derkleinegrieche.eu

Sirtaki - etwas außerhalb Bambergs

Ziemlich am Ende der Pödeldorfer Straße findest du das Sirtaki. Seit 01.01.2020 servieren Kostaq Naco & sein Team griechische Köstlichkeiten. Bemerkenswert ist der große Biergarten, in dem du im Sommer unter großen Bäume entspannt sitzen kannst. Der Innenbereich ist relativ klein, daher bitte reservieren.

Parkplätze sind entlang der Straße oder gegenüber auf dem Gelände mit den Einkaufsmärkten. Lege unbedingt eine Parkscheibe ein, der Überwachungsdienst ist streng. Auf einem Teil des Parkplatzes darfst du etwas länger stehen bleiben. Bitte die beachte die Hinweisschilder.

Adresse: Pödeldorfer Str. 83, 96052 Bamberg

Pödeldorfer Str. 83, 96052 Bamberg Öffnungszeiten : Di. - Do. 17:00–23:00 Uhr, Fr. 11:30–14:00, 17:00–23:00, Sa. und So. 17:00–23:00

: Di. - Do. 17:00–23:00 Uhr, Fr. 11:30–14:00, 17:00–23:00, Sa. und So. 17:00–23:00 Telefon: 0951/30900688

0951/30900688 Website: www.sirtaki-bamberg.de

Zusammenfassung - Reservieren lohnt sich

Bamberg bietet eine Fülle an griechischen Restaurants. Allerdings sind die Gaststätten an den Wochenenden oder Feiertagen oft ausgebucht. Wir empfehlen dir, einen Tisch zu reservieren. Falls du spontan einkehren möchtest, und am liebsten griechisch isst, solltest du etwas Zeit für die Platzsuche einkalkulieren. Die meisten Restaurants öffnen gegen 17:00 Uhr.