Bei Galeria Karstadt Kaufhof überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Am 31. Oktober 2022 stellte die letzte deutsche Warenhauskette einen Insolvenzantrag in Form eines Schutzschirmverfahrens. Über 40 der verbliebenen 131 Standorte sollen geschlossen werden, um "wirtschaftlich tragfähige Strukturen" zu schaffen, hieß es aus dem Unternehmen. Auch in Franken löste die Nachricht bei vielen Beschäftigten Entsetzen aus. Dann aber ein Hoffnungsschimmer: Der Chef des Online-Shops "Buero.de" aus Detmold, Markus Schön, bekundete Interesse an einem Teil der Galeria-Filialen. Gegenüber inFranken.de verrät Schön jetzt, welche Filialen in der Region er übernehmen möchte - und was er genau plant.

"Buero.de"-Chef will 47 Galeria-Filialen übernehmen - "letzte Chance"

"Wir haben schon vor längerer Zeit Interesse an Galeria signalisiert und sind dementsprechend mit der Geschäftsführung in Kontakt getreten. Als das Schutzschirmverfahren überraschend eröffnet wurde, war uns klar, dass es jetzt zu einer schnellen Lösung kommen muss", sagt Schön. "Der aktuelle Kenntnisstand - wie er auch vonseiten des Insolvenzverwalters kürzlich öffentlich bestätigt wurde - ist, dass wir zeitnah direkt miteinander zu den Plänen sprechen werden", erklärt der Unternehmer.

Insgesamt wolle man 47 Galeria-Filialen übernehmen. "Wir verfolgen die Entwicklungen dort schon sehr lange und haben auch schon 2018 kommuniziert, dass wir mit Buero.de beabsichtigen, bestehende Warenhäuser nutzen wollen, um die Brücke in den stationären Handel zu schlagen", so Schön weiter. "Emotional betrachtet ist es die letzte Chance, in Deutschland eine Warenhauskette zum Erfolg zu führen - und dass das funktionieren kann, davon bin ich überzeugt", betont er.

"Große Stärken" seiner Firma seien "die Online-Expertise und die Schnelligkeit, die wir bei buero.de haben". Hier will Schön künftig "Vorteile aus dem Einzelhandel und digitaler Instrumente nutzen, um beides zum Vorteil der Kundschaft zu verbinden", erklärt der potenzielle Galeria-Investor. Und was wird genau aus den Standorten? "Wir wollen dabei in den künftigen Filialen ein Vollsortimenter bleiben. Jeder soll all die Dinge, die er kaufen möchte, auch in unseren Geschäften finden oder dort erhalten können", sagt Schön.

"Wollen alle Mitarbeiter übernehmen": Diese fränkischen Filialen sollen gerettet werden

Er könne sich zum Beispiel gut vorstellen, "dass wir digitale Umkleidekabinen, wie es sie bereits in Online-Shops gibt, auch in die einzelnen Filialen integrieren". Der generelle Fokus soll nach seinen Vorstellungen künftig auf Filialen in mittelgroßen Städten liegen. "Gerade dort bin ich mir sicher, dass Warenhäuser gebraucht und angenommen werden", sagt Schön. Und verrät: "In Franken wollen wir die Galeria-Standorte in Bamberg, Coburg, Erlangen, Aschaffenburg und Bayreuth übernehmen."

Für Nürnberg hoffe er hingegen "sehr, dass es einen anderen Investor gibt", der hier einsteige. "Wir trauen uns diesen Schritt dort aber leider nicht zu, weil uns die Fantasie fehlt, wie die Warenhäuser dort langfristig bestehen können", erklärt der "Buero.de"-Chef gegenüber inFranken.de. "Das bedeutet aber nicht, dass jemand anders dort keinen Erfolg haben kann", betont er. "In den genannten Filialen haben wir das durchgerechnet und uns entschlossen, dass wir alle Mitarbeiter übernehmen wollen", sagt er in Hinblick auf die Zukunft der Beschäftigten.

"Denn sie sind aus meiner Sicht der größte Schatz des Unternehmens. Sie sind in der Beratung klasse, sie haben die nötige Erfahrung und sie sind trotz der schwierigen Situation hochengagiert und motiviert", schwärmt Schön. "Das finde ich wirklich bewundernswert." Einen konkreten Zeitplan für die Übernahme gebe es noch nicht, aber man wolle zum nächstmöglichen Zeitpunkt aktiv werden - "gleichzeitig ist natürlich auch großes Verständnis dafür da, dass auf Seiten von Galeria aktuell einiges zu organisieren ist."