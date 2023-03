Frensdorf vor 45 Minuten

"Eine kleine Geschichte vom Glück"

Bauernmuseum startet in neue Saison - mit Fotoausstellung über glücklichen Kleinbauer

Das Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf startet am Freitag, 31. März 2023, mit einer Fotoausstellung über den glücklichen Kleinbauer Hans in die neue Saison.