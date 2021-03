Ausstrahlungstermin für Franken-Tatort: Im November wurde an mehreren Orten in der Stadt Bamberg für den neuen Franken-Tatort gedreht. Mittlerweile ist auch der Ausstrahlungstermin für den Krimi "Wo ist Mike?" bekannt. Lange dauert es nicht mehr.

Am Sonntag, den 16. Mai 2021, ist es soweit. Um 20.15 Uhr wird dann der neue Franken-Tatort im Ersten ausgestrahlt. Danach ist der Krimi noch bis zum 16. November 2021 in der ARD-Mediathek abrufbar. Auch die Stadt Bamberg diente als Drehort für "Wo ist Mike?". Unter anderem in der Altstadt, in der Heiliggrabstraße und am Obstmarkt wurden Szenen aufgenommen. Regie führte dabei Andres Kleinert, das Drehbuch stammt von Thomas Wendrich. Wie liefen die Dreharbeiten in Bamberg ab? inFranken.de war dabei.

Tatort mit Drehort in Bamberg: Datum der Erstausstrahlung steht fest

Der Franken-Tatort handelt vom Verschwinden des fünfjährigen Jungen Mike. Seine getrenntlebenden Eltern glauben drei Tage lang, ihr Sohn wäre beim jeweils anderen. Als dann auffällt, dass das Kind verschwunden ist, verdächtigen und beschuldigen sie sich gegenseitig. Die Kommissare Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Felix Voss (Fabian Hinrichs) versuchen, den Jungen zu finden.

