Bayerns Krankenhaus-Ampel steht seit dem 9. November 2021 auf Rot. Die Folge: In den bayerischen Fitnessstudios gilt seitdem die neue 2G-Regel. Zutritt ins Studio haben nur noch Geimpfte und Genesene. Ungeimpften ist der Zutritt grundsätzlich verboten. Die Ausnahme sind Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren, die in ihrer Schule regelmäßig getestet werden. Für sie gilt laut Kabinettsbeschluss eine Ausnahmeregelung - allerdings nur bis Jahresende. inFranken.de hat bei den großen Fitnessstudio-Ketten McFIT, clever fit und Mrs.Sporty nachgefragt, was sie vom Ausschluss ihrer ungeimpften Mitglieder halten.

McFIT: Ungeimpfte Mitglieder können Vertrag pausieren - Online-Lösung in Planung

Für McFIT, Europas Marktführer in Sachen Fitnessstudios, steht laut eigener Aussage das Wohlergehen seiner Kunden und Angestellten im Vordergrund. "Die Gesundheit unserer Mitglieder und des Studiopersonals hat bei McFIT höchste Priorität", teilt Unternehmenssprecher Pierre Geisensetter inFranken.de mit. Er reagiert auf die verschärften Corona-Maßnahmen pragmatisch. "Wie es die Länderverordnung vorsieht, gehört die 2G-Regelung jetzt zu unserem Schutz- und Hygienekonzept in den Studios."

Ungeimpfte McFIT-Mitglieder, die infolge der neuen Regel momentan nicht vor Ort trainieren können, haben die Möglichkeit ihren Vertrag zu pausieren. "Zudem arbeiten wir derzeit an einer Online-Lösung, um auf unkomplizierte Weise ein Workout unter digitaler Anleitung in den eigenen vier Wänden anzubieten", kündigt Geisensetter an. Geplant ist demnach ein kostenloses Online-Angebot für die Kundinnen und Kunden der Fitnessstudio-Kette.

"Nichtsdestotrotz wird es gerade nicht einfacher für die Fitness-Industrie", konstatiert der McFIT-Sprecher. Die Corona-Pandemie habe die gesamte Branche schwer getroffen. "Für alle, die es aus der Krise schaffen, wird es lange ein Kraftakt bleiben, wieder auf wirtschaftlich stabilen Füßen zu stehen."

Clever fit: Kündigungen wegen Corona-Regeln rechtlich nicht wirksam

Clever fit betreibt an zahlreichen Standorten in Franken Fitnessstudios. Das Unternehmen reagiert auf die neue 2G-Regel pragmatisch. Corona-Maßnahmen würden von clever fit generell nicht bewertet, teilt PR- und Pressemanagerin Christiane Enzelberger inFranken.de mit. "Es handelt sich dabei um behördliche Anordnungen, deren Einhaltung wir unseren FranchisenehmerInnen dringend ans Herz legen." Die clever-fit-Studios werden von den Inhabern eigenständig geführt. "Letztlich haften sie als eigenständige UnternehmerInnen für Verstöße", erklärt Enzelberger.

Mit Blick auf die verschärften Corona-Maßnahmen hält sie fest: "Wir müssen jetzt versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben." Die Pressemanagerin spricht von verschiedensten Interessen, "die alle irgendwie berücksichtigt werden müssen". Dies gehe in der Realität gleichwohl "mit starken Reibungsverlusten" einher. Auch wenn für Ungeimpfte aufgrund der 2G-Regel aktuell ein Zutrittsverbot fürs Fitnessstudio gilt, können die Mitglieder der clever-fit-Sprecherin ihre Mitgliedschaft allein deshalb nicht von jetzt auf gleich kündigen. "Kündigungen, die sich auf diese Regelungen beziehen, sind rechtlich nicht wirksam", erklärt Enzelberger.

Mitglieder könnten nur unter Einhaltung der vertraglich vereinbarten Fristen kündigen. Die Begründung: "Wir sind nicht diejenigen, die über die Zugangsvoraussetzungen entscheiden, es ist eine Vorgabe von höherer Instanz, die wir genauso wie unsere Mitglieder einzuhalten haben." Laut der Pressemanagerin empfiehlt clever fit seinen Studiobetreibern allerdings, die Mitgliedschaften auf Wunsch des Mitglieds aus Kulanz ruhen zu lassen, wenn ein Zutritt aufgrund der aktuell geltenden Regelungen nicht möglich ist. "Die Umsetzung liegt dabei ebenso im Verantwortungsbereich der FranchisenehmerInnen", so Enzelberger.

Mrs.Sporty bietet Telefongespräche und Online-Training an

Auch die Frauen-Fitnessstudio-Kette Mrs.Sporty hat laut eigener Aussage angesichts der hohen Inzidenz in Bayern prinzipiell Verständnis für die Maßnahmen. Diese würden in den Clubs auch entsprechend umgesetzt. "Allerdings bitten wir auch immer in Erwägung zu ziehen, dass wir als Fitnessstudio-Betreiber mit unserem Trainingsangebot einen präventiven Beitrag leisten, um häufige Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Rückenleiden zu mindern oder zu vermeiden", betont Kerstin Kolata, Fitnessexpertin und Head of Product Development bei Mrs.Sporty.

"Schon nach dem ersten Lockdown haben einige Mitglieder berichtet, dass sie wieder verstärkt unter Rückenschmerzen leiden." Zwar gebe es bei Mrs.Sporty ein Online-Trainingsangebot, viele Mitglieder brauchten gleichwohl die Atmosphäre und Motivation durch die Trainerinnen und Trainer im Studio. "Wir haben seit Beginn der Pandemie Sicherheitskonzepte und Hygienemaßnahmen implementiert, die sich in den kleinen Boutique-Clubs von Mrs.Sporty hervorragend umsetzen und überprüfen lassen", gibt Kolata zu bedenken. "Daher plädieren wir im Hinblick auf die Relevanz von regelmäßigem Training an der Stelle noch einmal verstärkt für eine differenzierte Risikobewertung."

Negativen Reaktionen von ungeimpften Kundinnen auf die 2G-Regelung indes gebe es bislang keine. Auch Mrs.Sporty setzt gegenwärtig auf alternative Angebote: "Damit Mitglieder, die aktuell nicht im Club trainieren dürfen, trotzdem am Ball bleiben, unterstützen wir sie mit telefonischen Trainergesprächen und dem Training über die Online-Plattform Mrs.Sporty@Home." Bei der Frauen-Fitnessstudio-Kette geht man davon aus, dass sich nach der Pandemie hybride Trainingskonzepte durchsetzen werden, bei denen Mitglieder flexibel entscheiden können, ob sie zu Hause oder im Club trainieren wollen.

In den fränkischen Krankenhäusern ist die Corona-Situation unterdessen angespannter denn je. Die Kliniken in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Forchheim und Bamberg befinden sich am Limit.