Fitnessstudios im Lockdown: Muss ich bei McFit, Clever fit und INJOY weiterhin Mitgliedsbeiträge zahlen?

Corona-Krise trifft Fitnessstudios in Bayern hart: McFit, Clever fit und INJOY müssen Mitgliederschwund verkraften. Weniger Gewicht, mehr Sport. Pünktlich zum Jahresstart melden sich üblicherweise massenhaft Menschen in einem Fitnessstudio an, um in Form zu kommen. Für die Branche stellt der Januar eine der wichtigsten Säulen ihres Geschäftsjahrs dar. In diesem Jahr bleiben die Kunden-Neuanmeldungen allerdings vielerorts aus - denn die Studios sind seit Wochen zu. Durch die coronabedingten Zwangsschließungen fehlt den Studiobetreibern ihre zentrale Einnahmequelle.

McFit mit weniger Neukunden: "Lockdown ist wirtschaftlicher Kraftakt"

"Normalerweise ist der Januar der zulaufstärkste Monat in der Fitnessindustrie. Im ersten Monat des Jahres bekommen wir einen vermehrten Zuwachs in unseren Studios mit", erklärt Pierre Geisensetter, Unternehmenssprecher der Fitnessstudio-Kette McFit, inFranken.de. Heuer falle die Zahl der Neuanmeldungen, "der Situation geschuldet", im Vergleich zu den Vorjahren aber wesentlich verhaltener aus. "Dieser Lockdown ist zweifelsohne ein wirtschaftlicher Kraftakt."

Neben den ausbleibenden Neukunden müssen die Fitnessstudios mitunter auch reihenweise Kündigungen von bisherigen Mitgliedern verkraften. Davon bleiben auch die Einrichtungen von McFit nicht verschont. "Bezüglich der Mitgliederzahlen macht unsere Entwicklung im Vergleich zum Wettbewerb sicherlich keine Ausnahme", betont Geisensetter.

Kündigungen oder Ruhezeiten hätten aufgrund der Studio-Schließungen zugenommen. "Diese Krise ist eine nicht unbeträchtliche Bedrohung für die gesamte Branche. Auch für uns als Big Player hat sie enorme wirtschaftliche Folgen." Die wirtschaftlichen Auswirkungen seien enorm und aktuell kaum absehbar.

Clever fit vermisst Perspektive: "Blick nach vorne fehlt"

Die Clever-fit-Studios haben im zweiten Lockdown ebenfalls einen merklichen Mitgliederschwund hinzunehmen. "Das betrifft die ganze Branche. Das geht auch an uns nicht spurlos vorüber", erklärt PR- und Pressemanagerin Christiane Enzelberger inFranken.de.

"Wir stehen jetzt normalerweise in unserer Hauptsaison. Davon merkt man aber momentan nichts." Für die ausbleibenden Neukunden hat sie Verständnis. "Würden Sie sich aktuell anmelden, wenn Sie sich das Studio vorher nicht einmal anschauen dürfen?"

Die Clever-fit-Sprecherin kann die Notwendigkeit der Fitnessstudio-Schließungen grundsätzlich nachvollziehen, vermisst dabei jedoch eine Perspektive. "Irgendwo fehlt momentan ein bisschen der Blick nach vorne." Die Studio-Inhaber wünschten sich diesbezüglich in erster Linie klare Ansagen und einen transparenten Umgang mit der Krise. Viele Betreiber fühlen sich demnach mit ihren Sorgen alleingelassen. "Man steht da ein bisschen allein auf weiter Flur", sagt Enzelberger.

INJOY trifft Krise "sehr hart": Betreiber fordern schnelle Wiedereröffnung

Auch die Fitnessstudios von INJOY trifft die Corona-Krise nach eigenen Angaben "sehr hart". Sämtliche Einrichtungen der Kette haben demnach mittlerweile seit über fünf Monaten zu und können in dieser Zeit keine Neukunden schreiben. "Das heißt ein Mitgliederverlust von circa fünfmal der Anzahl an Neukunden, die pro Monat geschrieben worden wären", teilt Thorsten Kielmann inFranken.de mit. Als Consulting Manager der ACISO Fitness & Health GmbH ist er für die INJOY-Studios zuständig. Teilweise gebe es eine erhöhte Kündigungszahl von bis zu 15 Prozent.