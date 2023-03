Die Polizei hat in Bamberg einen Exhibitionisten gefasst. Der Mann befand sich am Donnerstagnachmittag (16. März) gegen 15.10 Uhr in einem Hofraum in der Luitpoldstraße.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Exhibitionist allerdings nicht mehr vor Ort, heißt es vonseiten der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt. Dank einer Videoaufzeichnung konnten die Beamten den Mann aber schnell ermitteln.

Exhibitionist in Bamberg: Mann wurde bereits vor einer Woche straffällig

Bei dem 28-Jährigen handelt es sich demnach um einen Wiederholungstäter: Bereits vor einer Woche fiel er wegen derselben Straftat im Stadtgebiet Bamberg auf.

Nun muss der 28-Jährige sich erneut strafrechtlich dafür verantworten.

Vorschaubild: © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild