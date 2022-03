Eine 54-Jährige musste am Mittwochabend (23. März 2022) ihren Führerschein an die Bamberger Polizei abgeben. Die Frau war so betrunken, dass sich dadurch die Kontrolle erschwerte.

Gegen 21.15 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land die Mitteilung über eine alkoholisierte, torkelnde Frau ein, die im Hirschaider Gemeindeteil Erlach in ihr Auto stieg und in Schlangenlinien davonfuhr.

Frau fährt in Erlach betrunken Auto

Die 54-Jährige konnte von einer Polizeistreife in ihrem Fahrzeug sitzend in der Erlacher Hauptstraße aufgefunden werden. Da sie deutliche Ausfallerscheinungen zeigte und die Beamten zudem einen starken Alkoholgeruch feststellten, musste die Frau zur Blutentnahme.

Einen Alkoholtest an der Kontrollstelle schaffte die "Alkoholsünderin" trotz mehrmaliger Versuche nicht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ihr Führerschein sofort von der Polizei sichergestellt.

Vorschaubild: © pixabay/StockSnap