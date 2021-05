Das Klinikum Bamberger hat am Dienstagnachmittag (18. Mai 2021) gegen 16.30 Uhr eine 83-jährige Patientin als vermisst gemeldet.

Nach Angaben des Klinikums, so die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in einer Pressemitteilung von Mittwoch (19. Mai 2021), ist die Dame dement und konnte weder in ihrem Zimmer noch auf der Station aufgefunden werden.

83-jährige demente Frau vermisst: Polizisten finden sie vor blühenden Gärten stehend

Mehrere Polizeistreifen machen sich sogleich auf die Suche nach der 83-Jährigen. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Glücklicherweise konnte die 83-Jährige nach relativ kurzer Zeit gefunden werden.

Sie befand sich im Paradiesweg in Bamberg, weil sie dort die schönen, blühenden Gärten bewundern wollte. Mit einem bunten Strauß wurde sie von den Polizeibeamten zurück ins Klinikum gebracht.