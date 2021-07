Einbruch in Bamberger Kneipen - Täter verschafft sich mit Hammer Zutritt: Am Samstagmorgen (10.07.2021), gegen 04 Uhr, fiel einem Passanten ein junger Mann auf, der im Bereich der Habergasse in Bamberg eine Geldkassette mit einem Hammer bearbeitete. Darüber berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Sonntag.

Als er die herbeigerufene Polizeistreife wahrnahm, flüchtete er und konnte an der Nonnenbrücke gestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann in zwei Kneipen in der Innenstadt mit seinem Hammer eingebrochen war und hier Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich verursachte.

Die Beute betrug um die 1000 Euro. Der Mann darf sich jetzt vor einem Gericht verantworten.