Ein Rapper reißt die Bamberger Senioren mit

Es klingt fast wie der Anfang von einem Witz: Kommt ein Rapper ins Seniorenheim... Doch in diesen Tagen der Corona-Pandemie passiert genau das in Bamberger Pflegeheimen.

Jonas Ochs von der Band Bambägga ist derzeit auf einer kleinen Altenheim-Tour, die ihn am Mittwoch ins Seniorenheim St. Walburga geführt hat. Über sein Gastspiel schüttelt der Musiker erstaunt selbst den Kopf: "Hätte mir jemand am Anfang des Jahres gesagt, dass ich im Sommer in lauter Altersheimen auftreten werde, hätte ich ihm das nicht abgekauft." Was nicht bedeutet, dass Jonas keine Freude daran hat. Im Gegenteil: Er schätze die Interaktion mit den älteren Menschen sehr und freue sich immer, sich mit den Bewohnern auszutauschen, da diese oft viel zu erzählen und schon so vieles in ihrem Leben erlebt hätten.

Auch die Bewohner warteten gespannt auf den Auftritt, ohne zu wissen, was da eigentlich auf sie zukommt. Im Garten der Einrichtung versammelten sich über ein Dutzend Senioren und viele weitere verfolgten von Balkonen aus die Vorstellung - natürlich immer die Corona-Abstandsregeln wahrend. Bewohnerin Ursula Rexel hatte im Vorfeld vor allem eine Sorge: "Ich hoffe nur, dass ich alles gut verstehen kann. Den Jonas und seine Musik kenne ich allerdings noch nicht."

Die Arme im Takt bewegen

Jonas hat seine Show extra auf die älteren Menschen abgestimmt, um diese gut einzubinden - und das sowohl körperlich als auch geistig. Und so beginnt sein kleines Konzert mit sehr langsamen Beats, zu dem die Senioren ihre Arme langsam im Takt bewegen sollen. Das klappt super, und Jonas ist bereit, den nächsten Schritt zu machen.

Er fängt an, die ersten Zeilen zu rappen, und bereits nach kurzer Zeit sind die Senioren voll dabei und bewegen sich mit zur Musik. Nach der kurzen Rap- Einlage bittet Jonas die Bewohner, ihre Geburtsstädte zu nennen, welche er dann aufschreibt. Bald stehen viele verschiedene Städte auf einem Flipchart.

Jetzt kann es also losgehen mit einem der Grundsteine der Hip-Hop-Kultur: dem "Call and Response Motiv", bei dem der Rapper etwas sagt und das Publikum eine zuvor ausgemachte Antwort zurückruft. Jonas hat mit den Senioren vereinbart, dass ihre Antwort "Bassd scho" ist. Und so fängt Jonas mit der ersten Stadt an, "Bamberg" ruft er, und zurück kommt von den Bewohnern ein enthusiastisches "Bassd scho!". Nachdem Jonas alle Städte durchgegangen ist und das letzte "Bassd scho" als Antwort kam, gibt's erst mal einen dicken Applaus auch von den Pflegekräften. Und der ist nicht nur für Jonas, sondern vor allem auch für alle Senioren, die sich so schön beteiligt haben.

Ein ganz neues Erlebnis

Damit fing die Vorstellung erst richtig an, denn die Bewohner sollten nun Dinge nennen, die sie täglich im St. Walburga-Altersheim sehen. Die Liste füllte sich mit vielen Wörtern, die normalerweise nicht in Rap-Liedern zu finden sind: von Balkon über Kapelle bis hin zum Priester, der öfters in der Einrichtung vorbeikommt. All diese bunt zusammengewürfelten Begriffe wollte Jonas nun in einem Freestyle-Rap verwenden.

Ein gewagtes Unterfangen, doch Jonas rappte einfach drauf los und fand für jedes Wort den passenden Reim. "Bier" verband sich mit "hier", "Kapelle" mit "für alle Fälle" - ohne ins Stocken zu geraten, entfaltete der Wortakrobat seinen Text rund um St. Walburga. An vielen Stellen war nun die Begeisterung und die Freude der Senioren förmlich spürbar. Sowas hat noch keiner von ihnen erlebt. Und spätestens jetzt verstanden sie, was Jonas vorher gemeint hatte, als er Rapper als die Lyriker der heutigen Zeit vorstellte.