Wer Gegrilltes mag ist im Efendi Bamberg genau richtig. Hier bekommst du leckere türkische Spezialitäten. Aber nicht nur als Fleischliebhaber wirst du hier satt: Veganer und Vegetarier bekommen hier ebenfalls eine große Auswahl geboten. In der Auswertung der meisten Suchanfragen bei Google, hat es das Efendi Bamberg in die Top 10 der Restaurants in Bamberg geschafft - neben bekannten Lokalen wie beispielsweise dem Henrii Bamberg, dem Salino Bamberg oder der Brasserie Bamberg.

Efendi Bamberg: Türkische Spezialitäten - traditionell gewürzt und frisch vom Grill

Fans der traditionellen türkischen Küche kommen im Efendi Bamberg auf ihre Kosten. Neben leckeren Grillspezialitäten können sich Veganer und Vegetarier über selbstgemachte Falafel und hausgemachtes Hummus freuen. Die Speisen sind traditionell türkisch gewürzt und werden auf Wunsch mit türkischem Tee serviert.

Seit 2010 gibt es das Efendi Bamberg in der Stadt. Die Gäste, die eine Google-Rezension hinterlassen haben, sind begeistert. Ganze 4,5 Sterne bekommt das Bamberger Restaurant hier.

In modernem und trotzdem gemütlichem Ambiente kann man im Efendi Bamberg seine Speisen entweder im Lokal verzehren oder draußen auf der Sonnenterrasse mit Blick über den Bamberger Wilhelmsplatz.

Efendi Bamberg Öffnungszeiten: An 6 Tagen in der Woche am Wilhelmsplatz türkisch essen

Das Efendi Bamberg ist laut Website an sechs Tagen in der Woche für Gäste geöffnet. Am Freitag und am Samstag ist das Bamberger Restaurant länger für Besucher da. Das sind die genauen Öffnungszeiten des Efendi Bamberg:

Montag von 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr

Dienstag von 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr

Mittwoch Ruhetag

Donnerstag von 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr

Freitag von 17.30 Uhr bis 23 Uhr

Samstag von 17.30 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag von 17.30 Uhr bis 22 Uhr

Montag, Dienstag und Donnerstag bietet das Efendi Bamberg bis 22 Uhr warme Küche an; Freitag und Samstag bis 22.30 Uhr. Am Sonntag gibt es bis 21.30 Uhr warme Speisen für Gäste. Falls du dem Bamberger Restaurant einen Besuch abstatten möchtest, erfährst du hier auch, wo du das Efendi Bamberg finden kannst.

Direkt am Wilhelmsplatz: Hier findest du das Efendi Bamberg

Das Efendi Bamberg findest du am Wilhelmsplatz. Seit 2010 befindet sich das türkische Restaurant in den Kaiserdom-Stuben und bietet eine große Auswahl an traditionellen Speisen an. Hier findest du das Efendi Bamberg genau:

"Super lecker, stets freundlicher und aufmerksamer Service, große Gerichtauswahl, auch viele vegetarische Gerichte", schreibt eine Google-Userin und zeigt sich begeistert vom Bamberger Restaurant. "Sehr, sehr leckeres Essen und ordentliche Portionen", steht in einer anderen Rezension. Du willst dich selbst davon überzeugen? Kontaktiere das Efendi Bamberg und reserviere dir einen Platz:

Restaurant Efendi Bamberg

Urbanstraße 18

96047 Bamberg

Telefon: 0951 18501030

Website: www.efendi-bamberg.de

Speisekarte Efendi Bamberg: Fleisch-Spezialitäten, vegetarische und vegane Klassiker der türkischen Küche

Das Efendi Bamberg bietet eine breite Auswahl an klassischen türkischen Speisen an. Egal, ob Hummus, Falafel oder Lammspieße mit Bulgur - sowohl Fleischliebhaber, als auch Vegetarier oder Veganer werden hier auf der Speisekarte fündig. Wer möchte, kann sich sein Essen traditionell mit türkischem Tee servieren lassen. Alle Gerichte werden vom Koch mit typischen Gewürzen aufgepeppt. Auch Frühstücksgäste sind im Efendi Bamberg willkommen.

Wer lieber zuhause Essen möchte, der kann seine Speisen auch telefonisch bestellen und einfach im Efendi Bamberg abholen. Aber auch, wer im Lokal essen möchte, kann hier ganz einfach vorher einen Blick auf die Speisekarte werfen.

