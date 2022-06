Bamberg vor 48 Minuten

Mädchengruppe bestohlen

Diebstahl im Bambados in Bamberg: Unbekannte stehlen Kleidung aus Sammelumkleide

Eine Gruppe Mädchen ist am Montag (27.06.2022) im Schwimmbad "Bambados" in Bamberg bestohlen worden. Als die Mädchen nach dem Schwimmen zurück in die Sammelumkleide gingen, waren ihre Kleidungsstücke weg.