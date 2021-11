Ein bislang unbekannter Dieb ist am vergangenen Wochenende in ein Bamberger Lotto-Kiosk eingebrochen und hat mehrere Flaschen Alkohol gestohlen. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt schätzt, dass der Einbruch zwischen Samstagnachmittag (30. Oktober 2021) gegen 16 Uhr und dem darauffolgenden Sonntag gegen 15 Uhr stattgefunden hat.

Der Täter schnitt zunächst einen Zaun am Grundstück auf, schraubte anschließend die Vergitterung am Fenster des Ladens ab und hebelte es dann auf. Im Kiosk öffnete der Einbrecher mehrere kleine Schnapsflaschen und trank sie aus. Außerdem stahl er noch mehrere Gegenstände aus dem Laden. Die Polizei gibt den Wert der Waren mit rund 6000 Euro an. Der Sachschaden am Fenster, durch das der Unbekannte einstieg, beträgt etwa 250 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die hilfreiche Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 0951/9129210 zu melden.

Vorschaubild: © Daniel Bockwoldt/dpa