Michael Memmel

Wollen Sie mal eine bemerkenswert einfache und bemerkenswert schöne Geschichte lesen, die uns ein Anrufer erzählt hat? Gerne, hier kommt sie.

In einem Bamberger Discounter gab ein Mann mit ausländischen Wurzeln, vermutlich ein Flüchtling, in diesen Tagen an der Kasse einen Geldbeutel ab. Da er kein Wort Deutsch sprach und die Kassiererin nicht genau wusste, was er von ihr will, rief er einen Bekannten am Handy an. Dieser vermittelte der Frau an der Kasse in gebrochenem Deutsch, dass sein Freund diesen Geldbeutel in der Filiale gefunden hatte und ihn abgeben möchte. In der Geldbörse waren sämtliche Karten, Ausweise und natürlich Bargeld - der Eigentümer dürfte heilfroh über den ehrlichen Finder gewesen sein. Leider dachte niemand daran, den Migranten nach seinem Namen zu fragen - zum Beispiel für einen Finderlohn. So sei ihm zumindest von dieser Stelle herzlich für seine Aufrichtigkeit gedankt.

Eine schöne Geschichte, oder? Wissen Sie, was ich noch schöner finden würde? Wenn wir solche Geschichten eines Tages nicht mehr als bemerkenswert erachten würden.