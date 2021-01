Jetzt im Winter kommen die Eichelhäher verstärkt in Städte und Dörfer. Die buntschillernden Vögel lassen sich besonders gut an Futterplätzen beobachten, darauf weist Marion Damm, die Vorsitzende des LBV-, Kreisgruppe Lichtenfels, hin.

Der Eichelhäher sei äußerst intelligent, neugierig und wachsam. Er reagiere auf Menschen, die in den Wald kommen mit einem sehr lauten Schreckensruf. Damit würden die anderen Waldbewohner alarmiert. Deshalb werde der Eichelhäher auch Polizist des Waldes genannt, so die Vorsitzende. "Im Sommer und Herbst lebt der Eichelhäher hauptsächlich von Beeren, Nüssen, Bucheckern und natürlich von Eicheln, von denen er seinen Namen hat. Er findet meistens vielmehr Früchte, als er fressen kann. Mit dem Überschuss legt sich der Eichelhäher dann Vorräte an. Er gräbt die Überschüsse ein, die aber im Winter und Frühjahr nicht alle wieder gefunden werden", erläutert die engagierte Naturschützerin.

Die Früchte keimten dann aus und würden zu jungen Bäumen oder Sträuchern heranwachsen. Damit sorge der Eichelhäher für eine natürliche Aufforstung der Mischwälder, so Damm. Er habe damit schon immer vor allem für die Verbreitung der Eichenbestände gesorgt. Aber auch Walnussbäume, Buchen und Haselsträucher verdankten ihr Überleben zum größten Teil dem Eichelhäher. Manche Förster würden durch das Auslegen von Bucheckern und Eicheln an Futterstellen im Wald sich diesem Sammlertrieb zunutze machen und so die Umformung des Forstes vorantreiben.

Er ist auch ein Nesträuber

"Im Frühjahr ernährt sich der Eichelhäher vorwiegend von Insekten sowie Larven und Raupen von Waldschädlingen. Auch sucht er den Boden nach Mäusen ab", sagt Damm. Dem Eichelhäher werde es sehr übelgenommen, dass er seine Jungen gerne mit Vogelküken füttere und dazu Nester ausraube. Die abnehmenden Zahlen der Singvögel würden aber nicht mit dem Verhalten des Eichelhähers zusammenhängen. Seine Lebensweise sei seit Jahrtausenden dieselbe geblieben.

" Singvögel machen nur einen geringen Teil der Nahrung aus. Es werden überwiegend Jungvögel erbeutet. Da aber die meisten Kleinvögel mehrere Jahresbruten haben und manchmal Gelege bis zu acht Eiern haben, können diese Verluste ohne Probleme ausgeglichen werden. Keine Tierart rottet die andere aus. Dies vollbringe bei den Tieren nur der Mensch", betont die Vorsitzende. Eine große Zahl von Singvögeln würde heute dem Straßenverkehr zum Opfer fallen. Vor allem aber trage die Verarmung der Landschaft an Strukturen und der damit verbundenen ökologischen Vielfalt dazu bei, dass nicht mehr genügend Futter für die Jungvögel gefunden werde. "Sehr viele Vögel fallen den riesigen Glasfenstern zum Opfer. Solche Gebäude stehen immer mehr auch bei uns im Gottesgarten mitten in der Natur, und kein Mensch macht sich anscheinend darüber Gedanken. Solche spiegelnden Glasfassaden sind besonders große Todesfallen", gibt Marion Damm zu bedenken. Schade sei, dass der Eichelhäher immer noch als Schädling gebrandmarkt werde. "Seine Rolle in Naturhaushalt und bei der biologischen Schädlingsbekämpfung ist viel differenzierter zu sehen, als dies allgemein geschieht. Als Allesfresser ist die Ernährung des Eichelhähers wie auch der Elster und der Rabenkrähe ganz davon abhängig, welches Nahrungsangebot zu den einzelnen Jahreszeiten gerade häufig und leicht zu erreichen ist", sagt Marion Damm.