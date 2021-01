Nicht nur im Umfeld der Deutschen Korbstadt Lichtenfels haben die Kopfweiden eine lange Tradition. Heute wird das Weidenmaterial auch gern zum Bau von lebenden Zäunen, Sichtschutzwänden und Iglus auf Kinderspielplätzen verwendet. Sogar Osterbrunnen kann man in Form von Bögen mit den zusammengebundenen Ruten schmücken. Um aber Material zum Flechten zu bekommen, müssen die dünnen einjährigen Weidentriebe noch in der Winterruhe, also jetzt, geschnitten werden, damit sie besonders wertvoll bleiben. Bald schon steigt nämlich der Saft ins Holz und vermindert die Qualität der Weidentriebe. Um die Ruten haltbar zu machen, werden sie nach dem Schnitt an einem luftigen, trockenen Ort gelagert. Zum Flechten ist das Material etwa drei Tage vor der Verarbeitung zu wässern, damit es geschmeidig wird.

Wie schön ist es, wenn man im Winter mit eigenen Walnüssen, Rote Bete , Möhren, Pastinaken, Schwarzwurzeln, Kürbissen, Kartoffeln, Grünkohl, Äpfeln, Apfelsaft und köstlichen Schnaps, der nur in kleinen Mengen genossen wird, aufwarten kann. Es ist vielen Hobbygärtnern unverständlich, dass der eigene Anbau von Lebensmitteln so wenig genutzt wird. Es wäre eine gute Sache, wenn für das Jahr 2021 ein Umdenken in Richtung zu mehr Nutzgarten stattfände. Vor allem für rüstige Rentner und solche, die es bleiben wollen, gibt es hier ein vielseitiges und äußerst gesundes Betätigungsfeld. Das gilt aber auch für jüngere Menschen, die eigene Erzeugnisse genießen wollen. Diese schmecken unvergleichlich gut. Ein Garten, der überhaupt nicht fruchtbar ist, hat mit dem eigentlichen Ursprung nichts mehr zu tun. Dank immer neuerer Sorten kann sogar jeder, der nur einen Balkon hat, vieles anbauen. Der Kreativität im eigenen Garten sind keine Grenzen gesetzt.

Aus den Samen von Orangen und anderen Zitrusfrüchten kann man leicht selbst kleine Bäumchen ziehen. Nur Pampelmusen keimen schlecht. Für die anderen gilt es, dass die Samenkörner frei von Fruchtfleisch sind, ganz frisch oder schonend bei Zimmertemperatur getrocknet wurden. Wenn die Kerne vor der Aussaat für zwei Tage in den Kühlschrank gelegt werden, hilft man ihnen, die Keimruhe zu brechen. Die Samen sollten ein bis zwei Zentimeter tief vereinzelnd in Töpfe mit Aussaaterde gesteckt werden. Um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, können die Töpfe in einen durchsichtigen Müllbeutel gesteckt werden, der oben locker und luftdurchlässig zugebunden wird. Nach drei bis sechs Wochen stoßen die Keimlinge ans Licht. Sobald die Pflänzchen 7 bis 10 Zentimeter groß sind, müssen sie in ein anderes Gefäß mit neuer Erde kommen. Bei Zitronen- und Orangenbäumen sollte der Boden, auf dem der Topf steht, nicht zu kalt sein. Dies ist die häufigste Ursache, warum die Zitrusgewächse im Winter viele Blätter abwerfen. Eine isolierende Unterlage wie aus Kork kann Abhilfe schaffen.

Der Rhododendron schützt seine Blätter bei Kälte, indem er sie einrollt und hängen lässt. Der ursprüngliche Zustand wird bei wärmerem Wetter aber schnell wieder erreicht. Auch beim runzelblättrigen Schneeball findet der gleiche Prozess im Winter statt, so dass manche Gartenbesitzer sich Sorgen um ihn machen. Doch im Frühjahr, wenn die Kälte vorbei ist, schaut er dann wieder frisch aus. Stauende Nässe und längere Trockenheit vertragen diese immergrünen Sträucher aber nicht.

In Obstgärten lohnt es sich, einige Äste von Apfelbäumen frühzeitig abzuschneiden und sie dem Wild zum Abnagen zu überlassen. Das lenkt von den jungen Obstbäumen ab. Sicher ist dies allerdings nicht. Am besten sind Hosen aus Maschendraht oder speziellen Spiralen aus Plastik. Gute Erfahrungen hat man auch mit Dornengeflechten gemacht, die um den Stamm gewickelt werden.