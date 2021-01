Bei der Kontrolle eines VW am Sonntagnachmittag durch Schleierfahnder der Autobahnpolizei stellte sich heraus, dass gegen den 45-jährigen mazedonischen Fahrer drei Haftbefehle vorlagen. Zudem war er unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs und hielt sich illegal in Deutschland auf. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt unterbunden und Anzeige wegen der Drogenfahrt sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.