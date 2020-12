Ein Bamberger Altenheim hat sich zu einem Corona-Hotspot entwickelt. Mittlerweile wurden dort über 30 Heimbewohner und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Eine Person ist verstorben. Die Pflegeeinrichtung steht derzeit unter Quarantäne - mit der Folge, dass Besuche von Angehörigen derzeit nicht mehr möglich sind. Am Freitag wurde nun beschlossen, keine Evakuierung des Gebäudes durchzuführen. Stattdessen wurden die Bewohner intern umgesiedelt, um einen Quarantänebereich zu errichten. Der Rettungsdienst unterstützte die Pflegerinnen und Pfleger bei der Umsiedlung der Senioren. Auch in Bamberg steigen die Corona-Fallzahlen wie im Rest der Bundesrepublik weiter an. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner lag am Freitag für die Stadt Bamberg bei 169,3 (Vortag 113,7). Der Wert für den Landkreis Bamberg stieg auf 100,6

. News5/Merzbach