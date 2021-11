Bamberg in der Corona-Pandemie: In unserem Newsticker finden Sie aktuelle Informationen zur Lage in Stadt und Landkreis Bamberg. Auf unseren Grafiken finden Sie Informationen zum Verlauf und zu den aktuellen Inzidenzzahlen, vermeldet durch das Robert-Koch-Institut.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweisen kann es unterschiedliche Fallzahlen geben.

Update vom 18.11.2021, 21.30 Uhr: Neuer Tageshöchstwert an Neuinfektionen in Bamberg

Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Bamberg weiter exponentiell an. Am Donnerstag (18. November 2021) wurden dem Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg 433 weitere Personen gemeldet, die sich mit dem Covid-19-Virus angesteckt haben. Das ist der mit Abstand höchste Tageswert. Die Zahl der aktiven Fälle springt damit auf 2245. 610 in der Stadt Bamberg und 1635 im Landkreis.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Seit Anfang November hat es somit 3.000 Neuinfektionen in Stadt und Landkreis Bamberg gegeben. In den gut 80 Pandemiewochen vorher waren es insgesamt etwas mehr als 10.000. Somit verzeichnete die Region Bamberg rund ein Viertel aller Corona-Infektionen überhaupt in den letzten beiden der mehr als 80 Pandemiewochen.

Heruntergebrochen auf eine Woche verzeichnet die Region Bamberg somit seit Anfang November rund 1.400 Neuinfizierte pro Woche. Von März 2020 bis Oktober 2021 gab es im Schnitt rund 125 Infektionen pro Woche. Bis dahin lagen die Höchstwerte kurzzeitig bei 300 Infektionen pro Woche.

Update vom 17.11.2021, 16.50 Uhr: Erneut Negativ-Rekord der Neuinfektionen im Raum Bamberg

Das Landratsamt Bamberg teilt am Mittwoch (17. November 2021) einen erneuten Negativ-Rekord an Neuinfektionen in Stadt und Landkreis Bamberg mit.

Mit erneut fast 200 Neuinfizierten, die dem Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg am Mittwoch gemeldet wurden, summiert sich die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 2000.

Dieser enorme Zuwachs macht es dem Fachbereich trotz deutlich aufgestocktem Personal unmöglich, alle Neuinfizierten persönlich zu kontaktieren. Personen im Alter von 19 und bis 59 Jahren, die positiv getestet wurden, erhalten deshalb ab Mittwoch (17. November 2021) ein Schreiben mit allen wichtigen Informationen. Kinder und Ältere sollen zeitnah persönlich kontaktiert werden.

Update vom 15.11.2021, 15.58 Uhr: Neuer Negativ-Rekord bei Neuinfektionen im Raum Bamberg

Mit 430 Neuinfektionen am Wochenende und nun 1781 aktiven Fällen hat die Infektionslage in Stadt und Landkreis Bamberg einen neuen Höchststand markiert, dies teilt das örtliche Landratsamt am Montag (15. November 2021) mit.

Dem Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg wurden zudem zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Stand Montag sind 510 Menschen in der Stadt Bamberg und 1271 Menschen im Landkreis infiziert.

Die großen Kommunen Hallstadt und Hirschaid weisen inzwischen eine dreistellige Zahl von aktiven Fällen aus.

Update vom 12.11.2021, 13.10 Uhr: Besuchsverbot in den Kliniken in Stadt und Landkreis

Seit heute, Freitag, 12. November 2021, gilt in den Kliniken im Landkreis und in der Stadt Bamberg ein generelles Besuchsverbot. "Bis auf Weiteres werden keine Besucher zugelassen, um die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter zu gewährleisten", schreibt die Sozialstiftung Bamberg in einer öffentlichen Mitteilung.

Ausgenommen von dieser Regel seien "Eltern als Besucher in der Kinderklinik und die Begleitperson – in der Regel der Vater - bei der Geburt bzw. im Wochenbett". Ausgenommen vom Besuchsverbot seien ebenso "therapeutisch oder medizinisch begründete Besuche, die vom Arzt anzuordnen und an die Eingangskontrolle zu melden sind", etwa bei Sterbenden, Menschen mit schweren Behinderungen oder Demenz.

Für ambulante Patienten mit Termin gelte weiterhin die 3G-Regel, das heißt, es müsse ein Nachweis für Impfung, Genesung oder ein negativer Covid-Testnachweis (Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden alt; PCR-Test maximal 48 Stunden alt) vorgelegt werden. Die Testergebnisse müssten selbst mitgebracht werden, vor Ort bestehe keine Testmöglichkeit. Es gelte zudem eine durchgängige FFP2-Maskenpflicht im gesamten Klinikum Bamberg.

Stadt Bamberg führt Corona-Hotlines wieder ein

Die "sehr dynamische Infektionslage und die vielfältigen Infektionsschutz-Maßnahmen" machten es nötig, schreibt das Landratsamt Bamberg. Ab Montag biete der Landkreis mit seinem Fachbereich Gesundheitswesen und die Stadt Bamberg wieder mehrere Corona-Hotlines an. Die Reiserückkehrer-Hotline halte alle Informationen zum Thema Ein- und Rückreise aus einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet bereit: 0951/85-9700 (Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr).

Alle Fragen zum Thema Quarantäne, Bescheinigungen und Testung am Quarantäne-Ende würden unter der 0951/85-9701 (Quarantänehotline, Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr). beantwortet. "Nutzen Sie diese Nummer bitte nur, wenn Sie bereits mit dem Gesundheitsamt Kontakt hatten und sich in Quarantäne befinden", so die Behörde. Durch die "hohe Zahl von Neuinfektionen" könne es zu "Verzögerungen bei der Kontaktaufnahme mit positiv Getesteten" kommen. Wer innerhalb von 48 Stunden seit Testergebnis keinen Anruf erhalten habe, solle sich unter 0951/85-9711 (Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr) melden.

Alle allgemeinen Fragen zum Coronavirus und zur aktuell gültigen Rechtslage könnten gerichtet werden an das Bürgertelefon der Stadt Bamberg: 0951/87 2525 (Montag bis Donnerstag von 9 - 15 Uhr und Fr 9 - 12 Uhr). Das Besuchsverbot und die Hotlines sind Teil eines neuen 12-Punkte-Plans von Stadt und Kreis wegen der dramatischen Corona-Lage.

In Bamberg findet außerdem montags, mittwochs, freitags und samstags von 9 Uhr bis 15 Uhr eine offene Impfstunde im Corona-Service-Center in der Promenadenstraße 6a am ZOB statt.