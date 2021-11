Die Corona-Lage im Raum Bamberg spitzt sich weiter zu, fast alle Intensivbetten sind belegt. Stadt und Landkreis haben daher den Katastrophenstab einberufen und auch die Polizei hilft mit: Die Landkreispolizei führt seit Dienstag (9. November 2021) verstärkt Kontrollen der Corona-Maßnahmen durch.

"Geachtet wird hierbei insbesondere auf die Einhaltung der geltenden Regelungen in Gastronomiebetrieben, Spielhallen, Fitnessstudios und Betrieben mit körpernaher Dienstleistung", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Landratsamtes und er Polizei Bamberg-Land. Ziel sei es dabei Infektionsketten zu unterbrechen und Hotspots zu vermeiden. Die Betriebe und auch die Kunden sollen sich der Ernsthaftigkeit der momentanen Lage bewusst werden und sich entsprechend verhalten.

Corona-Lage in Bamberg spitzt sich zu: Verstärkte Polizeikontrollen im Landkreis

Eine erste Bilanz vom Donnerstag (11. November 2021) fällt recht positiv aus. "Die ersten stichprobenartigen Kontrollen am gestrigen Mittwoch zeigen, dass sich die meisten Betreiber an die Infektionsschutzmaßnahmen halten und bereit sind, die Einschränkungen in der Pandemielage hinzunehmen", so die Polizei.

Einen Corona-Verstoß gab es allerdings in Burgebrach. In einer Spielhalle konnten die Angestellten keinen gültigen PCR-Test vorweisen und auch die Kunden wurden ohne ausreichende Prüfung der 3G-Plus-Vorschrift eingelassen. Angestellte und Betreiber müssen nun mit einem Bußgeld von rund 5.000 Euro rechnen.

Vorschaubild: © Carsten Rehder/dpa (Symbolbild)