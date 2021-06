Frankens Corona-Lage bleibt stabil - Infektionszahlen auf relativ niedrigem Niveau

Das Coronavirus beschäftigt Franken inzwischen seit über einem Jahr. Seit Beginn der Pandemie sind in Franken 198.991 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. 5567 Corona-Infizierte sind in Franken bislang verstorben. In den vergangenen Wochen hat sich die Lage in Deutschland und in der Region jedoch nachhaltig entspannt. Der Virologe Alexander Kekulé prognostiziert indes, dass die Corona-Zahlen nun stagnieren und nicht noch weiter zurückgehen werden.

Update vom 02.06.2021: Schweinfurt mit vierthöchstem Corona-Wert Deutschlands

Innerhalb Frankens hat sich die Covid-19-Situation zuletzt spürbar verbessert. In vielen Landkreisen und Städten sind die Infektionszahlen stark zurückgegangen, wie ein Blick auf die Frankenkarte verdeutlicht.

Stadt Schweinfurt einzige fränkische Region mit Inzidenzwert über 100

Am Mittwoch weist lediglich eine einzige der 37 fränkischen Regionen einen 7-Tage-Inzidenzwert von über 100 auf (Stand: 02.06.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Zum Vergleich: Vor genau einer Woche, am 26. Mai, gab es gar keine Region oberhalb der 100er-Marke.

Frankens Corona-Hochburg ist augenblicklich die Stadt Schweinfurt. Hier weist die 7-Tage-Inzidenz einen Wert von 117,9 auf - das ist momentan die vierthöchste Inzidenz in ganz Deutschland. Auf Frankens Platz 2 folgt der Landkreis Coburg mit einer Inzidenz von 79,5. Die drittmeisten Neuinfektionen innerhalb Frankens gibt es im Augenblick im Landkreis Kitzingen. Der Corona-Wert beträgt dort gegenwärtig 76,8.

Einen Corona-Wert von mehr als 50 haben aktuell auch der Landkreis Kronach, der Landkreis Schweinfurt, die Stadt Nürnberg, die Stadt Coburg und der Landkreis Hof.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Stadt Schweinfurt: 117,9 Landkreis Coburg: 79,5 Landkreis Kitzingen: 76,8 Landkreis Kronach: 76,4 Landkreis Schweinfurt: 70,2 Stadt Nürnberg: 62,1 Stadt Coburg: 60,9 Landkreis Hof: 60,1 Landkreis Fürth: 45,8 Landkreis Nürnberger Land: 45,7

18 Städte und Landkreise unter Inzidenzwert 35

Insgesamt bleibt die Pandemie-Situation in Franken aber vergleichsweise entspannt. Im Augenblick haben 29 der 37 fränkischen Regionen einen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 50 (Stand: 02.06.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Zum Vergleich: Vor genau einer Woche, am 26. Mai, waren es 26 Regionen. In 18 Städten und Landkreisen liegt der Corona-Wert im Augenblick sogar unterhalb der 35er-Marke.

Die niedrigsten Covid-19-Zahlen innerhalb Frankens weist gegenwärtig die Stadt Hof auf. Hier liegt die Inzidenz am Mittwoch bei 8,7 - das ist der zweitniedrigste Wert in ganz Bayern. Auf Frankens Platz 2 folgt der Landkreis Würzburg. Dort beträgt der Corona-Wert 9,9. Die frankenweit drittwenigsten Neuinfektionen - mit einer Inzidenz von 12,0 - gibt es in der Stadt Bayreuth.

Auch die Landkreise Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayreuth, Weißenburg-Gunzenhausen, Roth, Kulmbach, Forchheim, Ansbach, Rhön-Grabfeld, Bad Kissingen, Aschaffenburg und Main-Spessart weisen gegenwärtig einen Corona-Wert von unter 35 auf. Das Gleiche gilt für die kreisfreien Städte Ansbach, Bamberg, Würzburg und Erlangen.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den niedrigsten 7-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Stadt Hof: 8,7 Landkreis Würzburg: 9,9 Stadt Bayreuth: 12,0 Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge: 12,4 Landkreis Bayreuth: 13,5 Stadt Ansbach: 14,4 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: 14,8 Stadt Bamberg: 16,8 Landkreis Roth: 18,9 Landkreis Kulmbach: 21,0

Die von inFranken.de berücksichtigten Infektionszahlen basieren auf Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), der zentralen Forschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland. Als selbstständige Bundesoberbehörde erfasst das Institut kontinuierlich die aktuelle Covid-19-Lage. Die Auswertungen des RKI beruhen wiederum auf den übermittelten Meldedaten der jeweiligen Gesundheitsämter. Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie lesen Sie in unserem Corona-Liveticker.

Rückblick zum Stand vom 26.05.2021: Pandemie-Situation in Franken entspannt sich weiter

Die Covid-19-Situation in Franken hat sich zuletzt spürbar entspannt, wie ein Blick auf die Frankenkarte verdeutlicht. Die Zahl der fränkischen Regionen mit einem 7-Tage-Inzidenzwert von mehr als 100 ist in den vergangen Tagen deutlich gesunken. Hintergrund: Die bundesweite Notbremse sieht für Städte und Landkreise mit einer Inzidenz von mehr als 100 an drei aufeinander folgenden Tagen verschärfte Corona-Regelungen vor - etwa nächtliche Ausgangssperren. Auf diese Weise soll die zuvor immer stärker gewordene dritte Corona-Welle zum Erliegen kommen.

Zwölf Städte und Landkreise unter Inzidenzwert 35

Inzwischen haben sämtliche 37 fränkischen Regionen wieder einen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 100 (Stand: 26.05.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Vor genau einer Woche, am 19. Mai, waren es nur 28 Regionen. In 26 Städten und Landkreisen liegt der Corona-Wert im Augenblick sogar unterhalb der 50er-Marke - und in zwölf sogar unterhalb der 35er-Marke.

Die niedrigsten Covid-19-Zahlen innerhalb Frankens weist gegenwärtig der Landkreis Kulmbach auf. Hier liegt die Inzidenz am Mittwoch bei 18,2 - das ist der viertniedrigste Wert in ganz Bayern. Auf Frankens Platz zwei folgt die Stadt Bayreuth. Dort beträgt der Corona-Wert 20,1. Die frankenweit drittwenigsten Neuinfektionen - mit einer Inzidenz von 22,2 - gibt es im Landkreis Bayreuth.

Auch die Kreise Würzburg, Wunsiedel im Fichtelgebirge, Forchheim, Roth, Ansbach, Erlangen-Höchstadt und Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim weisen einen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 35 auf. Dasselbe gilt für die kreisfreien Städte Schwabach und Bamberg.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den niedrigsten 7-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Landkreis Kulmbach: 18,2 Stadt Bayreuth: 20,1 Landkreis Bayreuth: 22,2 Landkreis Würzburg: 22,8 Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge: 23,4 Stadt Schwabach: 24,4 Landkreis Forchheim: 25,8 Landkreis Roth: 30,0 Landkreis Ansbach: 30,3 Stadt Bamberg: 31,0 Landkreis Erlangen-Höchstadt: 33,5 Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim: 34,6

Keine einzige fränkische Region mehr über Inzidenzwert 100

Innerhalb der vergangenen Wochen sind die Corona-Zahlen in Franken kontinuierlich gesunken. Am Mittwoch weist keine einzige der 37 fränkischen Regionen einen 7-Tage-Inzidenzwert von über 100 auf (Stand: 26.05.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Zum Vergleich: Vor genau einer Woche, am 19. Mai, waren es noch neun Regionen.

Frankens Corona-Hochburg ist augenblicklich die Stadt Nürnberg. Hier weist die 7-Tage-Inzidenz einen Wert von 95,7 auf - das ist momentan die dritthöchste Inzidenz in Bayern. Auf Frankens Platz 2 folgt die Stadt Coburg mit einer Inzidenz von 95,0. Die drittmeisten Neuinfektionen innerhalb Frankens gibt es im Augenblick in der Stadt Schweinfurt . Der Corona-Wert beträgt dort gegenwärtig 93,6.

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Franken auf:

Stadt Nürnberg: 95,7 Stadt Coburg: 95,0 Stadt Schweinfurt: 93,6 Landkreis Kronach: 85,4 Landkreis Coburg: 85,3 Stadt Fürth: 78,6 Landkreis Schweinfurt: 76,2 Landkreis Lichtenfels: 65,9 Stadt Hof: 58,9 Landkreis Kitzingen: 58,1

