Bamberg in der Corona-Pandemie: In unserem Newsticker finden Sie aktuelle Informationen zur Lage in Stadt und Landkreis Bamberg. Auf unseren Grafiken finden Sie Informationen zum Verlauf und zu den aktuellen Inzidenzzahlen, vermeldet durch das Robert-Koch-Institut.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweisen kann es unterschiedliche Fallzahlen geben.

Update vom 5.11.2021, 16.46 Uhr: "Rasanter Anstieg" der Corona-Zahlen - Stadt Bamberg mit Appell

Mit einem wichtigen Appell wendet sich die Stadt Bamberg am Freitag (5. November 2021) an alle Eltern. Das Ende der bayerischen Herbstferien falle in eine Phase des "rasanten Anstiegs" der Corona-Fallzahlen, erklärt sie. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist demnach aktuell "deutlich höher" als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Für das Wochenende werde eine weitere Zunahme der Neuinfektionen erwartet.

Kultusminister Michael Piazolo hat in einer Pressekonferenz in dieser Woche zu freiwilligen Tests vor dem Schulstart nach den Herbstferien aufgerufen. Diesem Appell schließe sich nun auch die gemeinsame Corona-Koordinierungsgruppe von Stadt und Landkreis Bamberg an. Empfohlen werde der freiwillige Selbsttest, um - beispielsweise bei Reiserückkehrern - mögliche Infektionen mit dem Coronavirus rechtzeitig zu entdecken. Damit soll verhindert werden, dass Erkrankungen am Montag in die Schulen hineingetragen werden.

Die Schulen in Stadt und Landkreis Bamberg hätten zudem die dringende Empfehlung erhalten, direkt am ersten Schultag Tests in ihren Einrichtungen durchzuführen. Ein von zu Hause mitgebrachter Selbsttest ersetze diese nicht, so die Stadt Bamberg.

Update vom 29.10.2021: Corona-Neuinfektionen in Schulen und Kitas

Wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, ist es in dieser Woche in Stadt und Landkreis Bamberg zu 45 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gekommen ist. Davon entfielen 41 Fälle auf Schulen, in vier Fällen betraf es Kindertagesstätten. Bei den Schulen musste in zehn Fällen die ganze Klasse in Quarantäne geschickt werden.

Update vom 26.10.2021, 13.30 Uhr: Infektionen in 6 Heimen und 20 Bildungseinrichtungen in Bamberg

Die Corona-Zahlen in Stadt und Kreis Bamberg schießen wieder nach oben. Bis zu 50 Neuinfektionen täglich haben die Zahl der aktiven Fälle in Stadt und Landkreis Bamberg auf derzeit deutlich über 300 ansteigen lassen. Mit 218 Neuinfektionen in der vergangenen Woche wurde der höchste Wert seit Mitte Mai erreicht.

In sechs Pflegeheimen wurden Infektionen festgestellt. In zwei handelt es sich um ein Ausbruchsgeschehen mit mehreren Infizierten. In vier Einrichtungen sind es bisher nur Einzelfälle.

"Im überwiegenden Maß sind es ungeimpfte Personen, die die Infektionen in die Einrichtungen bringen. Hier hoffen wir, dass die Infektionen durch Schnelltests frühzeitig erkannt wurden und sich kein Ausbruchsgeschehen entwickelt. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen.“

Auch die 28 Infektionen in 20 Bildungseinrichtungen in der vergangenen Woche sind ein Beleg für ein verstärktes Infektionsgeschehen. Täglich kommen derzeit mehrere Fälle dazu.

Die Inzidenz beträgt am Dienstag (26. Oktober 2021) im Landkreis Bamberg 92 und in der Stadt 78.

Update vom 22.10.2021, 15.00 Uhr: Infektionsgeschehen in Stadt und Landkreis verstärkt sich

Das Corona-Infektionsgeschehen in Stadt und Landkreis Bamberg verstärkt sich. In der Stadt Bamberg wurde ein Inzidenzwert am Freitag (22.10.2021) von 73,0 und im Landkreis Bamberg ein Wert von 57,6 gemeldet.

Der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg hat am Freitag Reihentestungen in vier Pflegeeinrichtungen durchgeführt, nachdem dort einzelne Infektionen festgestellt worden waren.

Die Reihentestung in einer Kindertagesstätte im Landkreis hat bei 60 Tests fünf weitere Infizierte ergeben. Für kommenden Montag ist dort eine weitere Reihentestung vorgesehen.

Außerdem wurden im Laufe dieser Woche 20 Infizierte in verschiedenen Schulen gemeldet. In zwei Fällen mussten ganze Klassen in Quarantäne. In den verbleibenden Fällen waren nur Einzelpersonen betroffen.

Update vom 14.10.2021, 17 Uhr: Verbot des Außer-Haus-Verkaufs von Alkohol wird in Bamberg verlängert

Der Verkauf und die Abgabe von alkoholischen Getränken wird jeweils in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag auf folgenden Flächen und aus den hieran jeweils angrenzenden Liegenschaften in Bamberg untersagt.

Kettenbrücke

Hauptwachstraße

Maximiliansplatz

Grüner Markt

Obstmarkt

Obere Brücke

Karolinenstraße

Kleberstraße (inkl. Zuwegung mit Treppenabgang

zum Weegmannufer)

zum Weegmannufer) Vorderer Graben

Fleischstraße

Zwerggasse

Frauenstraße

Edelstraße

Heumarkt

Holzmarkt

Jesuitenstraße

Fischstraße

Mauthgasse

Lebergasse

Austraße

Hasengasse

An der Universität

Stangsstraße

Promenadestraße

Rosengasse

Franz-Ludwig-Straße

(bis Einmündung Willy-Lessing-Straße)

(bis Einmündung Willy-Lessing-Straße) Keßlerstraße

An den Stadtmauern

Hellerstraße

Lange Straße

Am Kranen

Kapuzinerstraße

Untere Brücke

Dominikanerstraße

Herrenstraße

Am Leinritt

(bis zur Unterführung Markusbrücke)

(bis zur Unterführung Markusbrücke) Untere Sandstraße (ab Markusbrücke bis

Kreuzung Elisabethenstraße / Obere Sandstraße

/ Am Leinritt)

Kreuzung Elisabethenstraße / Obere Sandstraße / Am Leinritt) Verbindungsstraße zwischen Straße Am

Leinritt und Untere Sandstraße Höhe Markusbrücke

Leinritt und Untere Sandstraße Höhe Markusbrücke Elisabethenstraße (zwischen Straße Am

Leinritt sowie Obere/Untere Sandstraße)

Leinritt sowie Obere/Untere Sandstraße) Ringleinsgasse

Katzenberg

Kasernstraße

Sandbad

Obere Sandstraße

Grünhundsbrunnen

Geyerswörthplatz

Geyerswörthsteg

Untere Mühlbrücke

Schranne

Lugbank

Bischofsmühlbrücke

Geyerswörthstraße (von Geyerswörthsteg

bis einschließlich Ende Rosengarten vor dem

TKS)

bis einschließlich Ende Rosengarten vor dem TKS) Fußweg entlang Ludwig-Donau-Main-Kanal

bis TKS

bis TKS Fußweg entlang Ludwig-Donau-Main-Kanal

vom Kranen bis Bruckner Steg

vom Kranen bis Bruckner Steg Brucknersteg

Habergasse

Generalsgasse

Theatergassen

Prälat-Meixner-Platz

Zinkenwörth (bis Einmündung Straße Schönleinsplatz Höhe Widerstands-Mahnmal)

Diese Pflicht erstreckt sich auf den gesamten öffentlich zugänglichen Raum, also einschließlich der Gehsteige bis zu den Hauswänden. Ausgenommen sind Verkauf und Abgabe von alkoholischen Getränken auf konzessionierte Flächen für den Verzehr an Ort und Stelle während der jeweiligen Öffnungszeiten.

Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung ab dem 15.10.2021 in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich14.11.2021.

