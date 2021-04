Bamberg in der Corona-Pandemie: In unserem Newsticker finden Sie aktuelle Informationen zur Lage in Stadt und Landkreis Bamberg. Auf unseren Grafiken finden Sie Informationen zum Verlauf und zu den aktuellen Inzidenzzahlen, vermeldet durch das Robert-Koch-Institut. Da immer noch Maskenplicht herrscht, haben wir für Sie zusammengestellt, wo Sie Masken kaufen können. Auch Selbsttests sind inzwischen an vielen Stellen notwendig oder zumindest ratsam. In welchen Bereichen in Bamberg Sie eine Maske tragen müssen, finden Sie hier im Überblick.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweisen kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker. Eine Mitarbeiterin von inFranken.de hat sich mit dem Virus infiziert. Sie durchlitt einen schweren Krankheitsverlauf.

Update vom 25.04.2021, 06.50 Uhr: Ein Wert gestiegen, anderer gesunken - die aktuellen Zahlen für Stadt und Landkreis Bamberg

Das Robert-Koch-Institut hat für Bamberg Stadt und Kreis am Sonntag (25. April 2021) folgende Zahlen gemeldet: Im Stadtgebiet liegt die 7-Tage-Inzidenz mit Stand 0 Uhr auf 134,41 - und damit knapp über dem Wert vom Vortag: 133,12.

Im Landkreis ist das Bild an diesem Sonntag umgekehrt: Die Inzidenz dort liegt heute bei 165,81 und ist im Vergleich zu Samstag gesunken. Dort lag sie noch bei 177,85.

Diese Entwicklung hat keine Lockerungen oder Verschärfungen der Regel zur Folge. In der folgende bleiben alle Bamberger Schulen im Distanzunterricht - auch, weil sich in Kitas aktuell die Infektionen häufen (dazu das nächste Update vom 23. April).

Update vom 23.04.2021, 10.10 Uhr: Infektionen in sechs Kitas - weiter kein Präsenzunterricht an Bamberger Schulen

Obwohl in den Kitas in Stadt und Landkreis Bamberg nur Notbetreuung angeboten wird, häufen sich die Infektionen dort. In der zurückliegenden Woche gab es neun Infizierte in sechs Einrichtungen. Gut 80 Kontaktpersonen müssen als Kontaktpersonen in Quarantäne, teilte das Landratsamt am Freitag mit.

Die Schulen in der Stadt sowie im Landkreis Bamberg bleiben auch in der kommenden Woche im Distanzunterricht. Das teilten die Ämter am Freitag, 23. April 2021, mit. Die Kindertagesstätten bieten Notbetreuung an. Der Betrieb der Bildungseinrichtungen in Stadt und Landkreis Bamberg wird so fortgeführt wie in den zurückliegenden beiden Wochen. Alle Abschlussklassen, die vierten Klassen der Grundschulen sowie die elften Klassen von Gymnasien und Fachoberschulen sind unabhängig von der Inzidenz im Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht.

Damit findet vor Mai für die meisten Schüler in und um Bamberg kein Unterricht vor Ort statt. Schon seit zwei Wochen gelten diese Regeln in Stadt und Land Bamberg.

Update vom 23.04.2021, 07.35 Uhr: Ausflug unter Warnwert beendet - Inzidenzen in Bamberg ziehen an

Die Hoffnung auf eine Trendwende in Bamberg ist verpufft: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet deutlich gestiegene Sieben-Tage-Inzidenzen in Stadt und Land Bamberg. Für die Stadt liegt der Wert am heutigen Freitag, 23. April 2021, bei 140,9. Dass der Wert am gestrigen Donnerstag unter 100 rutschte, machte Hoffnung auf Besserung. Stattdessen liegt der Inzidenzwert so hoch wie seit einigen Tagen nicht mehr.

Auch im Landkreis wurde die sinkende Tendenz der Neuinfektionen binnen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner, abrupt gestoppt: Das RKI meldet für das Bamberger Land eine Inzidenz von 151,50 - deutlich mehr als am Vortag, als die Inzidenz bei 115,52 lag.

Update vom 22.04.2021, 06.20 Uhr: Stadt Bamberg unter 100 - Inzidenz fällt auch im Landkreis deutlich

Positive Daten meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag, 22. April 2021, für Bamberg. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt rutscht mit 96,9 unter den Schwellenwert von 100. Im Vergleich zum gestrigen Mittwoch (Inzidenz: 120,2) sind die Zahlen deutlich zurückgegangen.

Das gilt auch für den Landkreis Bamberg: Laut RKI liegt die Inzidenz heute bei 115,5. Am Vortag meldete das RKI noch 138,62 Neuinfektionen binnen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Hält der Trend an, könnte auch im Bamberger Land in wenigen Tagen der Schwellenwert von 100 unterschritten werden.

Update vom 21.04.2021, 06.50 Uhr: Starker Anstieg der Inzidenz in der Stadt

An der Corona-Front gibt es in der Stadt Bamberg auch am Mittwoch, 21. April 2021, keine guten Nachrichten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für die Stadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 120,2 - ein klarer Anstieg gegenüber dem gestrigen Dienstag, als der Wert mit 108,57 angegeben wurde.

Immerhin im Landkreis können sinkende Inzidenzwerte gemeldet werden: Laut RKI haben sich im Bamberger Land 138,6 Personen binnen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Bewohner, angesteckt. Am Vortag lag der Wert mit 148,14 noch deutlich darüber.

Update vom 20.04.2021, 10.40 Uhr: Inzidenz in Bamberg steigt wieder

Die Menschen in Stadt und Land Bamberg können derzeit kaum auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen hoffen. Denn die Inzidenzen im Bamberger Land sind am heutigen Dienstag, 20. April 2021, wieder gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt bei 108,6. Am gestrigen Montag war der Wert auf 103,4 gesunken.

Im Landkreis Bamberg meldet das RKI 148,1 Neuinfektionen binnen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Am Vortag lag der Wert bei 141,34. Helfen soll bei der Nachverfolgung von Kontakten künftig die Luca-App.

Update vom 19.04,2021, 10.30 Uhr: Luca-App startet in Bamberg

Nachdem der Freistaat Bayern vor gut einer Woche Landeslizenzen für die Luca-App erworben hat, ist die Corona-Kontaktnachverfolgung auch in Landkreis und Stadt Bamberg über diese Software möglich. Das erklärt das Landratsamt Bamberg am Montag, 19. April 2021. „Unser Fachbereich Gesundheitswesen hat Ende vergangener Woche einen Zugang zu dieser verschlüsselten Kontaktnachverfolgung erhalten. Jede Möglichkeit, Infektionsketten zu unterbrechen, ist in der aktuellen pandemischen Lage wichtig“, so Landrat Johann Kalb.

Die Luca-App soll nach Darstellung der Betreiber eine schnelle und lückenlose Kontaktrückverfolgung, eine direkte Benachrichtigung bei Kontakt mit Infizierten, eine automatisch erstellte und persönliche Kontakt- und Besuchshistorie ermöglichen. Die Datenübermittlung ist laut Betreiber verschlüsselt, sicher und verantwortungsvoll.

Update vom 19.04.2021, 07.45 Uhr: Zahl der Neuinfektionen in Bamberg stagniert

Kaum Veränderungen bei der Sieben-Tage-Inzidenz meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag, 19. April 2021, in Bamberg. Die Inzidenz in der Stadt liegt laut RKI bei 103,4 und damit weiter über dem Schwellenwert von 100. Am gestrigen Sonntag lag der Wert noch bei 108,57. Das führt dazu, dass die Schulen in dieser Woche Woche im Distanzunterricht bleiben. In Kitas gilt die Notbetreuung.

Auch im Landkreis Bamberg bleiben die Inzidenzwerte hoch: Das RKI meldet 141,3 Neuinfektionen binnen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Am Vortag betrug die Inzidenz 146,1, am Samstag lag er noch bei 138,62.

Update vom 18.04.2021, 11.00 Uhr: Inzidenz in Bamberg sorgt für Distanzunterricht

Am Sonntag (18. April 2021) weisen Stadt und Landkreis Bamberg laut Angaben des RKI eine Inzidenz von über 100 auf. Demnach liegt die Stadt bei 108,6 und der Kreis bei 146,1.

Bereits am Freitag (16. April 2021) stellten Stadt und Landkreis klar, dass die Schulen in der kommenden Woche im Distanzunterricht bleiben, in Kitas gibt es eine Notbetreuung. Die Inzidenz liegt mehrere Tage über 100: "Damit gibt es für den Landkreis Bamberg keinen Entscheidungsspielraum“, so Landrat Johann Kalb. Ebenso wenig für die Stadt.

Update vom 16.04.2021, 13.10 Uhr: Schule und Kitas in Bamberg - so geht es weiter

Aufgrund weiterhin hoher Corona-Inzidenzwerte gilt in Schulen und Kitas in Stadt und Landkreis Bamberg kommende Woche Distanzunterricht und Notbetreuung. Darauf hat sich die gemeinsame Koordinierungsgruppe am Freitag, 16. April 2021, verständigt. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Bamberg liegt mit 127,1 nun schon den fünften Tag in Folge über der 100er-Marke. „Damit gibt es für den Landkreis Bamberg keinen Entscheidungsspielraum“, so Landrat Johann Kalb.

Die Inzidenz für die Stadt Bamberg lag von Dienstag bis Donnerstag über 100, und am heutigen Freitag mit 94,3 knapp darunter. „Wir bleiben bei der Entscheidung von letzter Woche, um nicht mitten in der kommenden Woche die Notbremse ziehen zu müssen und Planbarkeit für die Eltern und Schulen zu gewährleisten“, so Bambergs Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp. Deshalb hat sich auch die Stadt Bamberg nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt entschieden, die bereits bestehende Regelung fortzuführen.

Ein wesentlicher Faktor ist dabei die Tatsache, dass alle Nachbarlandkreise Bambergs bei einer Inzidenz von über 100 liegen. Für das Gesundheitsamt ist es schwer absehbar, wie sich das Infektionsgeschehen weiter entwickelt. „Die Situation hat sich im Vergleich zur Vorwoche nicht verbessert“, so die Leiterin des Fachbereiches, Dr. Susanne Paulmann. Außerdem liegt den Mitgliedern des Krisenstabes daran, allen Beteiligten - soweit möglich - für die kommende Woche Klarheit über die Situation an Schulen und Kitas zu geben.

„Stadt und Landkreis arbeiten als Bildungsregion zusammen. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler, insbesondere an den weiterführenden Schulen in der Stadt, kommen aus dem Umland“, sprach sich Bildungsreferent Dr. Matthias Pfeufer für ein gemeinsames Vorgehen aus. Alle Abschlussklassen, die vierten Klassen der Grundschulen sowie die elften Klassen von Gymnasien und Fachoberschulen sind auch künftig unabhängig von der Inzidenz im Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht.

Update vom 16.04.2021, 07.15 Uhr: Inzidenz in der Stadt sinkt - Notbremse kommt trotzdem

Ab dem heutigen Freitag (16. April 2021) gilt in Bamberg Land die Corona-Notbremse. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis seit Tagen über dem Schwellenwert 100 liegt, gelten nun schärfere Beschränkungen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet heute für Bamberg Land eine Inzidenz von 127,1 - ein leichter Rückgang zum gestrigen Donnerstag, als der Wert bei 135,1 lag.

In der Stadt Bamberg sind die Neuinfektionen binnen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner derweil deutlich zurückgegangen: Das RKI weist am heutigen Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 94,3 aus. Am Vortag betrug die Inzidenz noch 122,78. Damit liegt die Stadt wieder unter dem kritischen Wert, der zuvor an drei aufeinanderfolgenden Tagen erreicht wurde.

Das führte dazu, dass die Stadt die bundesweite Notbremse ab Samstag, 17. April 2021, umsetzt. Damit die Notbremse zurückgenommen wird, müsste die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegen.

Update vom 15.04.2021, 11.35 Uhr: Stadt Bamberg bestätigt Notbremse - das gilt ab Samstag (17. April)

Die Stadt Bamberg bestätigt in einer Pressemitteilung am Donnerstagmittag (15. April 2021), dass noch diese Woche die sogenannte "Notbremse" in Kraft tritt. Grund dafür ist, dass die Stadt seit drei Tagen in Folge eine 7-Tage-Inzidenz über dem Schwellenwert von 100 aufweist.

Am Donnerstag selbst liegt die Stadt bei einer Inzidenz von 122,8, der Landkreis bei 135,9. Damit die Bürgerinnen und Bürger sich auf die Maßnahmen der Notbremse einstellen können, greift diese ab Samstag (17. April 2021). Folgende Regeln gilt es laut Pressemitteilung der Stadt dann zu beachten:

Man darf nur noch zu maximal einer Person Kontakt haben, die nicht dem eigenen Haushalt angehört. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Zulässig ist ferner die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst.





haben, die nicht dem eigenen Haushalt angehört. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Zulässig ist ferner die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst. Von 22 bis 5 Uhr ist der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung untersagt . Eine Ausnahme gilt nur, wenn ein triftiger Grund nach § 26 der 12. BayIfSMV vorliegt.





. Eine Ausnahme gilt nur, wenn ein triftiger Grund nach § 26 der 12. BayIfSMV vorliegt. Für den Großteil des Einzelhandels gilt nach dem Inzidenzwert über 100 Terminshopping ("Click & Meet") mit maximal einem Kunden pro 40 Quadratmetern Verkaufsfläche. Zusätzlich benötigt jede Kundin und jeder Kunde einen negativen Corona-Test, um einen Laden betreten zu dürfen.





mit maximal einem Kunden pro 40 Quadratmetern Verkaufsfläche. Zusätzlich benötigt jede Kundin und jeder Kunde einen negativen Corona-Test, um einen Laden betreten zu dürfen. "Click & Collect", also die Abholung von vorbestellten Waren, ist auch ohne negatives Testergebnis möglich. Die Abholung darf nur an einem entsprechenden Abholschalter oder ganz außerhalb des Ladengeschäfts stattfinden, die Verkaufsräume dürfen nicht für die abholende Kundschaft geöffnet werden.





Die Gastronomie kann weiterhin lediglich Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten.





kann weiterhin lediglich Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Zulässig ist nur kontaktfreier Sport unter freiem Himmel und unter Beachtung der Kontaktbeschränkung. Die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt.





und unter Beachtung der Kontaktbeschränkung. Die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt. Angebote der beruflichen Aus-, Fort-, und Weiterbildung sind in Präsenzform untersagt. Davon ausgenommen sind Erste-Hilfe-Kurse und die Ausbildung von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks. Untersagt sind weiterhin Angebote der Erwachsenenbildung nach dem Bayerischen Erwachsenenbildungsgesetz und vergleichbare Angebote anderer Träger sowie außerschulische Bildungsangebote.





sind in Präsenzform untersagt. Davon ausgenommen sind Erste-Hilfe-Kurse und die Ausbildung von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks. Untersagt sind weiterhin Angebote der Erwachsenenbildung nach dem Bayerischen Erwachsenenbildungsgesetz und vergleichbare Angebote anderer Träger sowie außerschulische Bildungsangebote. Im öffentlichen Raum gelten unabhängig vom Inzidenzwert nach wie vor die Corona-Schutzmaßnahmen. Dazu zählen auch die Maskenpflicht und das Alkoholkonsumverbot in der Innenstadt.

Die Notbremse wird erst zurückgenommen, wenn die Inzidenz drei Tage in Folge wieder unter dem Schwellenwert von 100 liegt.

Unterdessen kommt aus dem Landratsamt eine gute Nachricht für den Landkreis Bamberg: Eine Lieferung von 260.000 Corona-Schnelltests steht nun den Bürgerinnen und Bürgern zu Verfügung, um sich regelmäßig auf das Virus testen zu lassen. Neben den Testzentren können Sie sich auch bei Apotheken und Ärzten testen lassen sowie im mobilen Schnelltestbus, der dienstags bis freitags das Bamberger Stadtgebiet abfährt.

Update vom 15.04.2021, 6.55 Uhr: Stadt Bamberg drei Tage über 100 - Notbremse in Aussicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bamberg hat sich am Donnerstag, 15. April 2021, auf hohem Niveau eingependelt. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) stieg die Inzidenz in der Stadt Bamberg auf 122,8. Damit droht in der Stadt die Anwendung der bundesweiten Notbremse. Am gestrigen Mittwoch lag die Inzidenz noch bei 121,49. Das hat Folgen: Da die Zahl der Infizierten binnen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner, am dritten Tag in Folge über 100 liegt, gelten in der Stadt ab Samstag verschärfte Regeln beim Einkaufen.

Im Landkreis Bamberg gelten diese Regeln bereits ab dem morgigen Freitag. Die Inzidenz im Bamberger Land sank laut RKI zwar leicht auf 135,9 (Vortag: 138,62). Weil der Wert aber deutlich über der 100er-Marke bleibt, kommt es im Einzelhandel zu weiteren Einschränkungen. Kunden müssen neben dem "Click&Meet"-Prinzip, das für den Einkaufsbummel einen Termin im jeweiligen Geschäft voraussetzt, die neue Testpflicht beachten: Ab Freitag wird entweder ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test oder ein maximal 24 Stunden alter Schnelltest benötigt.

Update vom 14.04.2021, 15.30 Uhr: Inzidenz in Bamberg steigt weiter - Notbremse ab Freitag

Die Corona-Infektionszahlen in Bamberg sind am Mittwoch, 14. April 2021, erneut gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt 121,5. Am gestrigen Dienstag lag der Wert noch bei 112,44. Sollte die Inzidenz auch am Donnerstag über 100 liegen, greifen in der Stadt ab Samstag verschärfte Regeln beim Einkaufen.

Im Landkreis Bamberg greifen diese Regeln bereits ab Freitag: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bamberg Land liegt am Mittwoch, 14. April 2021, laut RKI bei 138,6. Weil der Wert damit an drei Tagen nacheinander über 100 liegt, kommt es im Einzelhandel zu weiteren Einschränkungen. Kunden müssen neben dem "Click&Meet"-Prinzip, das für den Einkaufsbummel einen Termin im jeweiligen Geschäft voraussetzt, die neue Testpflicht beachten: Ab Freitag wird entweder ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test oder ein maximal 24 Stunden alter Schnelltest benötigt.

Außerdem gelten ab dem 16. April stärkere Kontaktbeschränkungen. Ab 16. April ist ein Treffen mit maximal einer Person erlaubt, die nicht dem eigenen Haushalt angehört. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren werden hierbei nicht mitgezählt. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

Ab 16. April, 0 Uhr, ist der Aufenthalt von 22 bis 5 Uhr außerhalb einer Wohnung untersagt. Eine Ausnahme gilt nur, wenn ein triftiger Grund nach § 26 der 12. BayIfSMV vorliegt.

Offen ist, wie es mit den Schulen und Kitas im Landkreis weitergeht. Sollte das Landratsamt die Bundes-Notbremse umsetzen, könnte ab dem morgigen Donnerstag der Präsenzunterricht deutlich eingeschränkt sein. Im benachbarten Landkreis Forchheim gilt die Notbremse bereits ab heute. Eine Antwort des Bamberger Amts steht noch aus.

Update vom 13.04.2021, 15.59 Uhr: Schnelltest-Angebot in Bamberg wird ausgeweitet

Das Angebot an Corona-Schnelltests in Bamberg wird erweitert. Am Donnerstag (15. April 2021) soll der mobile Schnelltestbus an den Start gehen. Dadurch sei in den verschiedenen Stadtteilen Bambergs ein bürgernahes Schnelltesten möglich. Auch für den Landkreis sei laut Landrat Johann Kalb (CSU) ein Schnelltestbus geplant. Außerdem sind vier weitere große Testzentren in Planung:

Park&Ride-Parkplatz am Heinrichsdamm

Park&Ride-Parkplatz in der Kronacher Straße

Park&Ride-Parkplatz in der Würzburger Straße

Eingangsbereich des Erlebnisbades Bambados in der Pödeldorfer Straße

Für Bambergs Bewerbung als Modellregion sei eine leistungsstarke, flächendeckende Testinfrastruktur ein wichtiges Standbein, so der zweite Bürgermeister Jonas Glüsenkamp. Während das Schnelltest-Angebot weiter ausgebaut wird, geht es auch mit dem Impfen in Bamberg voran. Aktuell läuft das Impfzentrum in der Brose-Arena an seiner Kapazitätsgrenze. Circa 1000 Menschen werden am Tag geimpft. Deshalb ist nun auch schon die nächste Prioritätsgruppe an der Reihe.

Update vom 13.04.2021, 06.30 Uhr: Inzidenz in Bamberg steigt deutlich

Die Corona-Lage in Bamberg hat sich weiter verschärft. Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt ist am Dienstag, 13. April 2021, laut Robert-Koch-Institut auf 112,4 angestiegen - und hat damit die kritische Marke überschritten. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 87,89.

Auch im Landkreis Bamberg ist die Zahl der Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gestiegen. Mit 118,9 wies das RKI den Wert für Bamberg Land am Dienstagmorgen aus - am Montag, dem 12.04.2021, betrug der Wert noch 112,8. In Hallstadt musste eine McDonalds-Filiale nach einem Corona-Ausbruch unter den Mitarbeitern schließen.

Update vom 12.04.2021, 9 Uhr: Landratsamt informiert über wichtige Änderung beim Einkaufen

Seit heute gelten neue Regeln beim Einkaufen in Bayern. Die Änderung der 12. Bayerischen Infektionsschutzverordnungwirkt sich auch auf Stadt und Landkreis Bamberg aus. Darüber informiert das Amt für Bürgerbeteiligung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Montag (12.04.2021).

Laut Verordnung gelten auch Buchhandlungen, Bau- und Gartenmärkte, Gärtnereien und Schuhgeschäfte als „sonstige Geschäfte des Einzelhandels“, wie es in der Pressemitteilung der Stadt heißt. Seit 12. April 2021 dürfen diese Geschäfte in Stadt und Landkreis Bamberg nur nach dem Prinzip "click & meet", also nur mit vorheriger Terminvereinbarung öffnen.

Davon ausgenommen und somit inzidenzunabhängig sind folgende Geschäfte: Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Versicherungsbüros, Pfandleihhäuser, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermitteln sowie der Großhandel.

Update vom 12.04.2021, 8.25 Uhr: Inzidenz steigt im Kreis über 100

An dem Tag, an dem in Bayern verschärfte Corona-Regeln beim Einkaufen in Kraft treten, ist die Inzidenz im Landkreis Bamberg über die zweite, wichtige Marke von 100 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montag einen Inzidenzwert von 112,8 für den Kreis Bamberg. In der Stadt (87.9) liegt der Wert erneut unter 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Auswirkungen hat das noch keine. Die Corona-Verordnung sieht Einschränkungen frühestens drei Tage nach dem Überschreiten der Hunderter-Marke vor. Heißt: Liegt der Landkreis auch am Dienstag und am Mittwoch über einem Wert von 100, dann muss der Einzelhandel ab Freitag auf "click & meet" mit negativem Testergebnis umstellen.

Die Schulen befinden sich seit einem Beschluss des Krisenstabs vom Freitag im Distanzunterricht, für Kindertagesstätten gilt Notbetreuung.

