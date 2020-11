Standorte für Corona-Impfzentren in der Region Bamberg stehen fest: Für die Stadt und den Landkreis Bamberg soll ein gemeinsames Corona-Impfzentrum entstehen. Nun wurden dafür geeignete Standorte gefunden, wie das Landratsamt Bamberg am Montag (23.11.2020) mitteilte.

Nach einer Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums könnte schon ab Mitte Dezember ein Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen werden. Die Staatsregierung hat daher beschlossen, dass die Corona-Impfzentren dezentral in den Landkreisen organisiert werden sollen, dabei sollen die Zentren sowie mobile Impfteams bis zum 15. Dezember 2020 einsatzbereit sein.

Brose Arena wird zum Corona-Impfzentrum

Der Landkreis Bamberg hat sich nun entschlossen, das Impfzentrum im Foyer der Brose Arena umzusetzen. "Wir haben mit der Brose Arena einen Standort für die Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Bamberg gefunden, der über geeignete Räumlichkeiten verfügt, verkehrstechnisch gut angebunden ist und ausreichend Parkplätze hat", so Landrat Johann Kalb.

Da der Impfstoff bei einer bestimmten Temperatur von minus 70 Grad gelagert werden muss, schied eine Impfung in regulären Arztpraxen von vorherein aus. Außerdem sollte genügend Platz für mehrere Impfstraßen verfügbar sein - in der Brose Arena werden all diese Voraussetzungen erfüllt.

Doch was ist mit dem Spielbetrieb in der Arena? Wie Oberbürgermeister Andreas Starke betont, können in der Arena Impfzentrum und Spielbetrieb ohne Probleme parallel laufen: "Selbst wenn im neuen Jahr wieder Basketballspiele mit Zuschauern möglich sein sollten, sind wir logistisch in der Lage, das Impfzentrum mit dem Basketballbetrieb in der Brose Arena zu kombinieren."

Betreiber für Bamberger Impfzentrum gesucht

Bis zum Jahresende finden noch drei Heimspiele von Brose Bamberg statt, ab April nächsten Jahres wird das Impfzentrum außerdem den Standort wechseln. Ab dem 1. April 2021 wird im Sportpark an der Breitenau geimpft, die Immobilie ist bereits Eigentum der Stadt. Der derzeitige Pachtvertrag ende laut Starke ohnehin im März 2021. Es soll zudem eine zusätzliche Anbindung zur Memmelsdorfer Straße geschaffen werden, um einen geordneten Verkehrsablauf zu gewährleisten.

Auch im Landkreis Forchheim ist die Entscheidung über den Standort des künftigen Corona-Impfzentrums gefallen: Im ehemaligen Don Bosco Schülerheim an der Bayreuther Straße sollen ab Mitte Dezember Impfungen angeboten werden. Sowohl für den Landkreis Forchheim, als auch die Region Bamberg geht es nun um die Auswahl eines geeigneten Betreibers.

Grundsätzlich kommen dafür Krankenhäuser, Ärzte und Rettungsdienste infrage. Starke, Kalb und auch der Landrat des Landkreises Forchheim, Hermann Ulm, setzen dabei auf Zusammenarbeit untereinander, um möglichst zügig eine Lösung zu finden.

