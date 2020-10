Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle in Stadt und Kreis Bamberg finden Sie in unserer interaktiven Karte. Da Maskenpflicht herrscht, haben wir für Sie hier zusammengestellt, wo Sie noch Masken kaufen können.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweisen kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 21.10.2020, 10.30 Uhr: 41 Schüler aus Bamberg, Forchheim, Lichtenfels und den Haßbergen in Quarantäne

Mehr als 40 Schüler müssen sich aufgrund einer Corona-Infektion eines Mitschülers in Quarantäne begeben.



Das Landratsamt teilt mit: "Weil ein Schüler einer beruflichen Schule in Bamberg positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, müssen 40 Mitschüler aus Stadt und Landkreis Bamberg sowie den Nachbarkreisen Hassberge, Lichtenfels und Forchheim in Quarantäne und sich in ihrer Heimatregion testen lassen. Die Schüler aus der Region Bamberg wurden am Mittwochvormittag getestet."

Am Mittwochmittag will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder neue Corona-Details für den Freistaat bekanntgeben.

Update vom 20.10.2020, 13.30 Uhr: Einschränkungen in Bamberg drohen - Landrat mit Appell

Bamerg steht kurz vor Überschreitung des ersten Grenzwertes der Corona-Ampel. Diese steht aktuell auf grün, mit 28.54 Infizierte pro 100.000 Einwohner (Stand: 20.10.2020) der letzten sieben Tagen steht der Landkreis allerdings kurz vor der Marke von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Für Landrat Johann Kalb ist diese Entwicklung Anlass, einen Appell an die Bürger zu richten.

In einem Video beim Radiosender Radio Bamberg fordert der CSU-Politiker die Bürger des Landkreises auf, sich an die AHA-Regeln zu halten, also an Alltagsmaske - Händewaschen - Abstand halten. Kalb befürchtet weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens, wenn die Entwicklungen weitergehen wie aktuell.

Auch der Inzidenzwert in der Stadt Bamberg ist gestiegen, liegt mit 15.51 (Stand: 20.10.2020) aber deutlicher unter dem ersten Grenzwert. Durch die enge Verzahnung von Stadt und Landkreis bei Beruf und Schule ist aber mit einem gleichmäßigen Anstieg zu rechnen. Das haben die Überschreitungen der Grenzwerte in Bayreuth und Würzburg in den letzten Tagen gezeigt.

Update vom 15.10.2020, 16.00 Uhr: Corona-Fall an Berufsschule: Schüler aus neun Landkreisen in Quarantäne

Nachdem ein Schüler einer Berufsschule in Bamberg positiv auf Corona getestet wurde, muss eine Klasse mit 24 Schülern aus neun Landkreisen in Quarantäne. Die Gesundheitsbehörde wurde am Mittwoch (14. Oktober 2020) von einem positiven Testergebnis eines Schülers informiert. Das teilte das Landratsamt Bamberg am Donnerstag (15. Oktober 2020) mit.

Am Nachmittag wurden die Mitschüler und weitere Kontaktpersonen angesprochen, sich in Quarantäne zu begeben und sich testen zu lassen. Parallel wurden die weiteren örtlichen Gesundheitsbehörden in Lichtenfels, Coburg, Bayreuth, Hof, Wunsiedel, Kulmbach, den Hassbergen und Kronach in Kenntnis gesetzt.

Update vom 14.10.2020, 12.00 Uhr: Schüler positiv auf das Coronavirus getestet

In Bamberg hat sich ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Landratsamt Bamberg am Mittwoch (14.10.2020) mitteilte, besucht der Junge eine weiterführende Schule in Bamberg.

22 Schüler müssen nun auf Anordnung des Fachbereichs Gesundheitswesen in Quarantäne. Alle Kontaktpersonen wurden bereits am Dienstagnachmittag (13.10.2020) über den Infektionsfall informiert. Wer bisher nicht angesprochen wurde, hate keinen Kontakt mit dem Infizierten.

Im Laufe des Tages werden die Mitschüler, Lehrkräfte und weitere Kontaktpersonen auf das Virus getestet.

Update vom 12.10.2020, 17:00: Zahl der aktiven Corona-Fälle erstmals seit Tagen rückläufig

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Stadt und Landkreis Bamberg hat sich erstmals seit einigen Tagen wieder zurückentwickelt.

Seit Freitagmittag registrierte der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg sechs Neuinfektionen. Weil in diesen drei Tagen auch neun Infizierte aus der Quarantäne entlassen werden konnten, sank die Zahl der aktiven Infektionen von 69 auf 66, 25 in der Stadt und 41 im Landkreis.

Aus den Neuinfektionen der zurückliegenden sieben Tage er-rechnet sich ein Inzidenzwert von 20,6 für die Stadt und von 20,0 für den Landkreis Bamberg.

Update vom 09.10.2020, 16.30 Uhr: Behörden in Alarmbereitschaft - Kommt erneut ein Alkoholverbot?

Wie das Landratsamt Bamberg am Freitag (09.Oktober 2020) berichtet, steigt die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen in Stadt und Landkreis weiter an. Zum dritten Mal in Folge liegt der Wert der 7-Tage-Inzidenz im zweistelligen Bereich. Aktuell sind 69 Menschen erkrankt. 27 aus der Stadt Bamberg und 42 aus dem Landkreis.

Laut Dr. Susanne Paulmann, Leiterin des Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg, zeigt sich ein Trend: "Der Anteil der Kontaktpersonen, die sich bei einer infizierten Person anstecken, steigt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Wie der Fränkische Tag berichtet, steigen die Zahlen schneller als erwartet. Die Behörden seien in Alarmbereitschaft. Gegenüber dem Fränkischen Tag äußerte sich Oberbürgermeister Andreas Starke dahingehend, dass er es weiterhin empfiehlt die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Der OB geht laut FT davon aus, dass aufgrund der steigenden Fallzahlen im November zum vierten Mal das Verkaufsverbot von Alkohol im Sandgebiet verlängert werden könnte. Bundesweit wird diese Maßnahme bereits als Vorbild diskutiert.

Derzeit sei diese Maßnahme allerdings kein Gegenstand ernsthafter Überlegungen, so Starke gegenüber dem Fränkischen Tag.

Update vom 08.10.2020, 15.30: Mann verstirbt an Folgen des Coronavirus

Ein 70-jähriger Mann aus dem Landkreis Bamberg verstarb zur Wochenmitte hin an den Folgen des Coronavirus. Das berichtet das Landratsamt Bamberg am Donnerstag (08. Oktober 2020). Damit steigt die Zahl derjenigen, die im Zusammenhang mit dem Virus verstorben sind, in Stadt und Landkreis Bamber auf 61.

Insgesamt sind in Stadt und Landkreis Bamberg aktuell 62 Menschen an dem Virus erkrankt.

Update vom 14.09.2020, 14.40 Uhr: Nach Corona-Fall am Clavius-Gymnasium - Klassen der Realschule Ebrach in Quarantäne

Die entdeckte Corona-Infektion eines Schülers des Clavius-Gymnasiums sorgte in den vergangenen Tagen für Verwirrung: Eine Kontaktperson des Gymnasiasten infizierte sich ebenfalls - wie nun bekannt wurde, handelt es sich um einen Schüler der Realschule Ebrach. Daraufhin wurden eineinhalb Klassen - 39 Schüler - in Quarantäne geschickt. Wie das Landratsamt mitteilt, wurden die Schüler am Wochenende darüber informiert und heute auf das Coronavirus getestet.

Warum zunächst nicht bekannt gegeben wurde, welche weitere Schule betroffen ist, blieb zunächst unklar. Auf Nachfrage von inFranken.de teilte das Landratsamt Bamberg nun mit, dass das Gesundheitsamt die Betroffenen schnellstmöglich kontaktiere. Zudem würden die Kontaktpersonen ermittelt und durch die Behörden über den positiven Befund informiert, so dass sie nicht erst aus den Medien erfahren, dass es einen Corona-Fall an der Schule gebe, so das Landratsamt.

Update vom 14.09.2020, 13.15 Uhr: Frau in Bamberg stirbt nach positivem Testergebnis

Am Wochenende ist eine 85-Jährige gestorben, die Mitte August positiv getestet wurde. Sie hat nicht ein einem Seniorenheim gelebt.

Demnach gibt es seit Mitte Juni einen weiteren Todesfall eines mit Corona infizierten Menschen. Die Zahl der Verstorbenen steigt damit auf 60.

Update vom 13.09.2020, 10.20 Uhr: Weiterer Corona-Fall an Schule - aber nicht am Clavius-Gymnasium

In der Klasse des Schülers des Clavius-Gymnasiums in Bamberg, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, gibt es keinen weiteren positiven Covid-19-Fall. Das haben die Abstriche gezeigt, berichtet Frank Förtsch, Pressesprecher des Landratsamts Bamberg, am Sonntag in einer Mitteilung.

Allerdings wurde eine andere Kontaktperson positiv auf Sars-Cov-2 getestet. Daher müssen nun 39 Schüler einer anderen weiterführenden Schule in Bamberg getestet und vorerst in Quarantäne geschickt werden. Alle betroffenen Schülerinnen und Schüler und deren Eltern werden am Wochenende durch Schulleitung und Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg informiert.

Um welche Schule es sich handelt, teilte das Landratsamt nicht mit.

Update vom 11. September 2020, 14.56 Uhr: Schüler von Clavius-Gymnasium Bamberg mit Corona infiziert

Mit einem kleinen Elternbrief wandte sich der Schulleiter des Clavius-Gymnasiums Bamberg, Thomas Meier, am Freitagmittag (11. September 2020) an die Eltern. In der Schule gibt es einen Corona-Fall.

Dass ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert wurde, ist der Öffentlichkeit bereits seit dem gestrigen Donnerstag (10. September 2020) bekannt. Das Landratsamt wollte aber zunächst nicht mitteilen, um welche Schule es sich genau handelt. Es wollte erst abwarten, bis alle Betroffenen informiert wurden.

Am Freitagmittag wurden nun die Eltern informiert. Die betroffene Klasse bleibe bis 22. September 2020 in Quarantäne, erklärt der Schulleiter in dem Elternbrief. Die Schüler seien bereits einer Reihentestung unterzogen worden.

Schulleiter Meier appelliert an die Eltern: "Auch wenn es uns allen nicht leichtfällt, die geltenden Hygienemaßnahmen, und hier vor allem das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasenschutzes auch im Unterricht, einzuhalten, so möchte ich Sie alle doch dringend bitten, die Hygienemaßnahmen weiterhin so gut mit zu tragen wie Sie dies alle in den ersten Tagen dieses Schuljahres getan haben.“ Mit dem konsequenten Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes könne eine Infektion im Klassenraum sowie auf dem Schulgelände nahezu ausgeschlossen werden.

Das Gymnasium sowie das örtliche Landratsamt waren am Freitagnachmittag (11. September 2020) beide nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Update vom 06.07.2020, 21.30 Uhr: Nach Infektion von Schülerin - Quarantänemaßnahmen angeordnet

Das Landratsamt hat bekannt gegeben, welche Maßnahmen nach dem positiven Corona-Test bei einer Schülerin aus einer Grundschule im Landkreis Bamberg getroffen wurden. Demnach werden rund drei Dutzend Personen in Quarantäne geschickt.

Diese setzen sich zusammen aus Personen aus der Familie und dem direkten Umfeld (rund ein Dutzend) sowie aus zwei Dutzend Personen in der Schule (eine Hälfte der wechselweise unterrichteten Klasse, in der sich die Schülerin befand und Mitschüler der Mittagsbetreuung, an der die Schülerin teilgenommen hat).

Update vom 06.07.2020, 14.55 Uhr: Landratsamt meldet Infektion von Grundschülerin

Wie das Landratsamt am 6. Juli mitteilt, ist dem Fachbereich Gesundheitswesen heute die Corona-Infektion einer Schülerin aus einer Grundschule im Landkreis gemeldet worden. Die Meldung sei von einem Labor gekommen. Die Kontaktpersonen sowohl in der Schule als auch im familiären Umfeld würden aktuell ermittelt. Zudem seien die bekannten Maßnahmen - von Tests bis Quarantäne - eingeleitet worden.

Besorgte Bürger müssten nichts unternehmen. Der Fachbereich Gesundheitswesen gehe selbst aktiv auf enge Kontaktpersonen zu. Um welche Schule es sich handelt, gab das Landratsamt nicht bekannt.

Update vom 24.05.2020, 17.25 Uhr: Landratsamt meldet zwei neue Todesfälle

In der Region Bamberg sind zwei weitere Corona-Infizierte gestorben. Dies teilte das Landratsamt Bamberg am Sonntagnachmittag (24.05.2020) mit. Damit gibt es bislang 57 Todesfälle, die in Zusammenhang mit Covid-19 stehen.

Insgesamt haben sich 609 Menschen mit dem neuartigen Virus angesteckt. Aktuell gibt es 107 Infizierte in der Region. 445 Personen gelten als geheilt.

Update vom 22.04.2020, 13.11 Uhr: Bamberger Sandkerwa 2020 ist abgesagt

Die Sandkerwa findet in diesem Jahr nicht statt. Diese Entscheidung haben Oberbürgermeister Andreas Starke, die Vorsitzende des Bürgervereins 4. Distrikts, Barbara Kropf, sowie die beiden Geschäftsführer der Sandkerwa Veranstaltungs-GmbH Jürgen Wirth und Horst Feulner gemeinsam getroffen und der Öffentlichkeit mitgeteilt.

„Wir alle bedauern diese Entscheidung sehr und sie fiel uns nicht leicht. Aber die Absage war zum Schutz der Bevölkerung unumgänglich“, sagt Andreas Starke. „Die Gesundheit der Betreiber und der Besucher ist wichtiger als ein Volksfest.“ Und Barbara Kropf, Vorsitzende des Bürgervereins IV. Distrikt, ergänzt: „Wir wollen uns auch nicht dem Vorwurf aussetzen, dass wir während der Kerwa das Coronavirus weiter verbreitet hätten!“

Die beiden Geschäftsführer erklären weiter, dass man natürlich auch intensiv eine Verschiebung der Kerwa um ein paar Wochen geprüft habe. Man sei aber zu dem Ergebnis gekommen, dass dies keine tragfähige Lösung darstellen würde. Man könne heute noch nicht absehen, ob der Verbotszeitraum für Großveranstaltungen nicht noch einmal verlängert werden muss.

„Die Absage der 70. Sandkerwa in diesem Jahr ist emotional und natürlich auch ökonomisch eine ganz, ganz bittere Pille, die wir jetzt gemeinsam schlucken müssen“, so Wirth, Feulner und Starke.

Update vom 21.04.2020, 19.50 Uhr: Hier können Sie in Bamberg Schutzmasken kaufen

Ab Montag (27. April 2020) gilt in Bayern eine Maskenpflicht zum Schutz vor dem Coronavirus. Aktuell versuchen sich zahlreiche Menschen mit Atemschutzmasken einzudecken.

Die Stadt Bamberg hat eine Liste veröffentlicht, wo man Schutzmasken kaufen kann.

Falls Sie trotzdem lieber einen Mundschutz online kaufen wollen - hier sind noch Corona-Masken erhältlich.

Stadt Bamberg richtet Internetseite zum Coronavirus ein

Die Stadt Bamberg hat auf ihren Internetseiten unter der Adresse www.stadt.bamberg.de/coronavirus die wichtigsten fachlichen Informationen zum Coronavirus zusammengestellt, die fortlaufend ergänzt und aktualisiert werden. Neben Links zu entsprechenden Informationen des Robert-Koch-Instituts, des Bundesministeriums für Gesundheit und des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege finden Bürger dort auch den zuständigen Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg. Dieser steht unter der Telefonnummer 0951/85-9700 für alle Fragen zum Corona-Virus zur Verfügung.

Bei allgemeinen Fragen zum Coronavirus können Bürger sich zudem an die Telefon-Hotline 09131/6808 5101 des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wenden.

Alle Informationen zur Ausbreitung und den Gefahren des Coronavirus finden Sie in unserem ständig aktualisierten Live-Ticker zur Pandemie.