Bamberg in der Corona-Pandemie: In unserem Newsticker finden Sie aktuelle Informationen zur Lage in Stadt und Landkreis Bamberg. Auf unseren Grafiken finden Sie Informationen zum Verlauf und zu den aktuellen Inzidenzzahlen, vermeldet durch das Robert-Koch-Institut.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweisen kann es unterschiedliche Fallzahlen geben.

Update vom 12.08.2021, 10.40 Uhr: Nur kurze Entspannung - Bamberg mit höchster Inzidenz in Oberfranken

Die Stadt Bamberg hat derzeit die höchste Inzidenz in ganz Oberfranken mit einem Wert von 30. Nach nur "kurzer Entspannung" am Mittwoch (11. August 2021) mit einer im Vergleich zu Dienstag (Inzidenz 31) gesunkenen Inzidenz von 23, ist der Wert am Donnerstag (12. August 2021) wieder leicht gestiegen.

Im Landkreis ist die Inzidenz weitestgehend stabil und schwankt nur minimal zwischen den Werten 10 und 15.

Update vom 10.08.2021, 10.38 Uhr: Inzidenz steigt auf über 30

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI 24 neue Corona-Fälle aus der Stadt Bamberg gemeldet. Damit beträgt der pro 100.000 Einwohner*innen berechnete Inzidenzwert aktuell 31,0. Der Wert ist im Vergleich zum Vortag erneut gestiegen. Am Montag lag der Wert noch bei 28,4.

Im Landkreis Bamberg ist die 7-Tage-Inzidenz weiterhin stabil. Am Dienstag (10. August 2021) meldet das Landratsamt einen Wert von 12,2 und bezieht sich auf die Zahlen des RKI. Innerhalb einer Woche gab es hier 18 Neuinfektionen.

Update vom 09.08.2021, 10.40 Uhr: Neue Infektionen und gestiegene Inzidenz

Die Inzidenz in der Stadt Bamberg ist erneut gestiegen. Das meldet das Landratsamt Bamberg am Montag. Nach 23,3 (Samstag) und 24,6 (Sonntag) liegt die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Bamberg jetzt deutlich über 25. Mit 28,4 erreicht ist die Inzidenz einen neuen Wochenhöchstwert. Zuletzt war der Wert mit 29,73 am 30. Juli höher. Laut Landratsamt wurden zwei neue Fälle gemeldet, damit steigt die Zahl der in den letzten sieben Tagen gemeldeten Fälle auf 22.

Im Landkreis Bamberg ist das Bild umgekehrt: Dort ist die Inzidenz um 0,6 Punkte gesunken und liegt jetzt bei 11,6, ist aber höher als eine Woche zuvor (9,51 - 02.08.2021).

Sowohl die Entwicklung in der Stadt als auch im Landkreis haben aktuell keine Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Erst, wenn die Inzdenz über 50 liegt und der Wert drei Tage lang nicht unterschritten wird, treten Einschränkungen in Kraft.

Update vom 06.08.2021, 12 Uhr: Ergebnisse von PCR-Reihentestung an Grundschule

Die PCR-Reihentestung an einer Grundschule im Landkreis Bamberg hat keine weiteren Corona-Infektionen ergeben. Der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg hatte diese angeordnet, um sich ein Bild von dem Infektionsgeschehen zu machen. Zuvor hatte es an der Schule eine Handvoll Infektionen gegeben. Am Donnerstag wurden 96 Personen (Schüler und Lehrer) getestet. An der Einrichtung wurden im abgelaufenen Schuljahr insgesamt 218 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Update vom 05.08.2021, 20 Uhr: 91 Schüler und Lehrer beim PCR-Test

91 Schüler und Lehrer einer Grundschule im Landkreis Bamberg haben heute das Angebot des Gesundheitsamtes Bamberg angenommen, sich einem PCR-Test zu unterziehen. An der Einrichtung werden 218 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Das Angebot war unterbreitet worden, nachdem dort bis zum zurückliegenden Wochenende etwa eine Handvoll Infektionen festgestellt worden waren. Die Ergebnisse der Test werden morgen erwartet.

Update vom 04.08.2021, 13.50 Uhr: Reihentestung an Grundschule im Landkreis in den Ferien

Am morgigen Donnerstag (05. August 2021) führt der Fachbereich des Gesundheitswesens des Landratsamtes Bamberg eine PCR-Reihentestung an einer Grundschule im Landkreis durch. Da am Ende des Schuljahres dort mehrere Infektionen aufgetreten sind, haben am Donnerstag Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder in der Grundschule testen zu lassen.

Auf Nachfrage von inFranken.de heißt es seitens der Pressestelle, dass die Eltern der Kinder der Grundschule kontaktiert werden und das Angebot rein freiwillig ist. Im Fokus steht der Schutz der Kinder und der Aufschluss über das Infektionsgeschehen in der Schule.

Update vom 04.08.2021, 08.30 Uhr: Inzidenz in der Stadt Bamberg gestiegen

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Bamberg im Vergleich zum Dienstag (03. August 2021, Inzidenz bei 22,0) leicht angestiegen auf 26. Auch die Inzidenz im Landkreis ist leicht gestiegen: von 9,5 auf 12.

Am Dienstag meldete das Landratsamt, dass es seit fünf Wochen einen in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehenden Todesfall gegeben hat. Demnach verstarb ein 63-Jähriger mit einer Corona-Infektion, heißt es.

Update vom 03.08.20221, 14.30 Uhr: Erster Corona-Todesfall in Bamberg seit fünf Wochen - 63-Jähriger gestorben

Erstmals seit fünf Wochen hat es wieder einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Dem Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg wurde gemeldet, dass ein 63-jähriger Mann aus dem Landkreis mit einer Corona-Infektion verstorben ist.

Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Stadt (104) und Landkreis (151) auf zusammen 255.

Die Inzidenzen in der Region Bamberg sind zuletzt wieder gesunken. Am Dienstag (3. August) beträgt sie 9,5 im Landkreis und 22,0 in der Stadt Bamberg.

Update vom 26.07.2021, 14 Uhr: 63.000 Schnelltests in den Gemeinden im Landkreis Bamberg

In den Schnelltestzentren der Gemeinden im Landkreis Bamberg wurden von April bis Mitte Juli 63.000 Corona-Tests durchgeführt. Diese Zwischenbilanz zog Landrat Johann Kalb Ende vergangener Woche mit den Bürgermeistern im Kreis. "In kürzester Zeit wurde eine flächendeckende Test-Infrastruktur geschaffen", dankte der Landrat allen Beteiligten.

Es wurde vereinbart, die Schnelltests - angepasst an den Bedarf und das weitere Angebot - auch weiterhin durchzuführen. "Wir erhalten damit auch die Infrastruktur, um bei Bedarf das Angebot wieder ausweiten zu können", so Kalb. Auch in Zukunft ist es möglich, sich in jeder Gemeinde testen zu lassen.

In der Spitze wurden von April bis jetzt pro Woche 7000 Tests durchgeführt. In einer Woche wurden 18 Menschen positiv getestet. Rund die Hälfte der positiven Schnelltest wurden beim anschließen-den PCR-Test als tatsächliche Infektion bestätigt.

Update vom 26.07.2021, 8.45 Uhr: Inzidenzwert steigt erneut leicht an

Obwohl in der Regel über das Wochenende weniger Infektionen bei den Gesundheitsämtern gemeldet werden, verzeichnet die Region Bamberg am Montag einen leichten Anstieg der Corona-Zahlen. In der Stadt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 32,3, am Vortag war der Wert noch bei 27,1.

Im Landkreis ist die Inzidenz trotz Anstieg noch wesentlich niedriger mit einem Wert von 11,6 - am Vortag waren es 8,8. Das Entfallen der Maskenpflicht für alle Schüler*innen im Landkreis ist also für die verbleibenden Schultage nicht in Gefahr. Ab Dienstag (27.07.) muss im Unterricht am Platz keine Maske mehr getragen werden.

Update vom 25.07.2021, 14 Uhr: Inzidenz im Landkreis sinkt weiter, Maskenpflicht entfällt

Am Sonntag zeigt sich der Trend vor allem im Landkreis Bamberg weiter positiv: Die Inzidenz sinkt dort weiter auf einen Wert von 9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner*innen in den letzten 7 Tagen. Die Stadt Bamberg liegt höher bei 27, aber auch dieser Wert ist niedriger als in den letzten Tagen. Wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, hat dies nun Konsequenzen: Nachdem im Landkreis Bamberg am fünften Tag in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Wert von 25 liegt, entfällt nun ab Dienstag die Maskenpflicht am Platz in den Schulen ab der fünften Jahrgangsstufe.

Der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg empfiehlt mit Blick auf die beginnenden Ferien, die Masken während der wenigen verbleibenden Schultage freiwillig zu tragen. Das gibt dem Fachbereich Gesundheitswesen bei einer Infektion in einer Schulklasse größeren Spielraum bei der Anordnung von Quarantänemaßnahmen. Ohne Mundschutz muss im Fall eines positiven Coronatests in der Klasse die komplette Klasse für zwei Wochen in Quarantäne.

Update vom 23.07.2021, 7 Uhr: Inzidenzen in Stadt und Kreis Bamberg sinken

Die Inzidenzen in Stadt und Kreis Bamberg sinken. Dennoch wurde das Alkoholverbot im öffentlichen Raum bis 15. August verlängert.

Die Inzidenz in der Stadt Bamberg beträgt heute 31. Damit ist Bamberg die Stadt mit der dritthöchsten Inzidenz in Bayern. Im Kreis Bamberg ist die Inzidenz heute bei 13,6.

Update vom 22.07.2021, 16.30 Uhr: Stadt Bamberg verlängert das Alkoholverbot im öffentlichen Raum

Der Verkauf und die Abgabe von alkoholischen Getränken wird jeweils in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag im Stadtgebiet Bamberg untersagt, das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Damit verlängert Bamberg das Alkoholverbot in der Innenstadt zunächst bis 15. August.

Das Verbot erstreckt sich laut Verordnung auf den gesamten öffentlich zugänglichen Raum, also einschließlich der Gehsteige bis zu den Hauswänden. Ausgenommen sind Verkauf und Abgabe von alkoholischen Getränken auf konzessionierte Flächen, das heißt beispielsweise in Lokalen oder an Verkaufsständen, für den Verzehr an Ort und Stelle während der jeweiligen Öffnungszeiten.

