Im Moment häufen sich die Fälle von Menschen, die sich nicht an die Ausgangssperre und andere Infektionsschutzmaßnahmen halten. An Silvester gab es beispielsweise mehrere Verstöße in Kitzingen.

Welche Regeln aktuell gelten, können Sie immer auf unserem Ticker nachlesen.

Bamberg: Junger Mann verstößt gegen Infektionsschutzgesetz und Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstagfrüh gegen 02.30 Uhr fiel der Polizei ein junger Mann in Bamberg auf, da dieser während der Ausgangssperre unterwegs war. Er wurde in der Magazinstraße in Bamberg kontrolliert, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mitteilt.

Der Mann war laut Polizei sehr unkooperativ. Während der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten außerdem zwei Verpackungseinheiten mit psychoaktiven Stoffen, die sichergestellt wurden. Der 26-Jährige muss sich nun wegen gleich zwei Verstoßen verantworten: nach dem Infektionsschutzgesetz sowie nach dem Betäubungsmittelgesetz.