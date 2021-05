Bamberg in der Corona-Pandemie: In unserem Newsticker finden Sie aktuelle Informationen zur Lage in Stadt und Landkreis Bamberg. Auf unseren Grafiken finden Sie Informationen zum Verlauf und zu den aktuellen Inzidenzzahlen, vermeldet durch das Robert-Koch-Institut.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweisen kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 31.05.2021, 15.45 Uhr: Lockerungen im Landkreis fix - das gilt ab Dienstag

Bereits am Sonntag hat der Landkreis Bamberg den fünften Tag in Folge die 7-Tages-Inzidenz von 50 unterschritten. Deshalb treten ab Dienstag, 1. Juni, 0 Uhr, folgende Lockerungen in Kraft:

Gastronomie

Die Außengastronomie im Landkreis Bamberg darf unter neuen Rahmenbedingungen öffnen. Dabei gilt:

An einem Tisch ohne Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern sind Angehörige des eigenen Hausstands sowie zusätzlich Angehörige eines weiteren Hausstands zugelassen, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird (Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet).

Die Schließung muss spätestens um 22 Uhr erfolgen.

Ab dem 1. Juni gibt es weder Testpflicht noch eine Pflicht zur vorherigen Terminbuchung.

Weiterhin gilt: Die Innenräume von Gastronomiebetrieben jeder Art einschließlich Betriebskantinen bleiben geschlossen. Zulässig sind die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken. Ein Verzehr vor Ort oder in seiner näheren Umgebung ist untersagt.

Einzelhandel und Dienstleistungen

In den geöffneten Geschäften sind unverändert ein Kunde pro 10 m² für die ersten 800 m² der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kunde je 20 m² für den 800 m² übersteigenden Teil der Verkaufsfläche zugelassen. Es gelten weiterhin die FFP2-Maskenpflicht und der Mindestabstand von 1,5 Metern. Terminbuchungen sind ab Dienstag nicht erforderlich.

Schulen und Kitas

Bei der Kinderbetreuung ist seit 1. Juni wieder der Regelbetrieb möglich. Die Schulen befinden sich noch bis 6. Juni in den Pfingstferien.

So geht es an den Schulen nach den Pfingstferien weiter: In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen 7-Tages-Inzidenz unter 50 findet ab 7. Juni (also nach den Pfingstferien) findet an allen Schularten voller Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen an allen Schularten statt, auch wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Dabei ist für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske („OP-Maske“) auf dem gesamten Schulgelände (einschließlich Unterrichtsraum) verpflichtend.

Weiterhin gelten die Regeln des Rahmenhygieneplans für Schulen: Regelmäßiges Händewaschen, Abstandhalten, wo möglich, das Tragen einer Maske auf dem gesamten Schulgebäude auch in den Unterrichtsräumen sowie regelmäßiges Lüften. Schüler/innen ab der 5. Jahrgangsstufe müssen eine medizinischen Gesichtsmaske (sog. „OP-Maske“) tragen, die Schüler/innen der 1. bis 4. Jahrgangsstufe können sog. Alltags- oder Community-Masken im Schulgebäude nutzen, eine medizinische Gesichtsmaske wird empfohlen.

Ebenso gilt weiterhin die Testpflicht zum Besuch des Präsenzunterrichts. Die Tests finden in der Regel zweimal pro Woche statt. Die Schulen im Landkreis Bamberg erhalten in dieser Woche eine Lieferung von weiteren Testkits über die Gemeinden. Der Landkreis setzt im Schulbusverkehr Verstärkerbusse ein.

Sport

Zugelassen ist kontaktfreier Sport im Innenbereich, auch in Sportstätten. Kontaktsport ist unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen erlaubt. Freibäder und Fitnessstudios können mit Terminbuchung besucht werden. Die bisherige Testpflicht entfällt.

Kontaktbeschränkungen

Erlaubt sind nach wie vor Treffen eines Haushalts mit den Angehörigen eines weiteren Hausstandes, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren werden hierbei weiterhin nicht mitgezählt Vollständig Geimpfte und Genesene sind von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen und bleiben bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmer außer Betracht. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten können für Besucher öffnen - eine vorherige Terminbuchung entfällt. Der Besuch von Theater, Konzerten und Kinos ist ab 1. Juni ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses möglich. Kulturveranstaltungen im Freien sind mit maximal 250 Teilnehmern möglich. Teilnehmer müssen auch hier kein negatives Testergebnis vorlegen. Es gilt Maskenpflicht.

Übernachtungen

Bei Übernachtungen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben müssen die Gäste weiterhin bei Anreise sowie jede weitere 48h einen negativen Corona-Test vorweisen; für Genese und Geimpfte entfällt die Pflicht.

Update vom 31.05.2021, 08.15 Uhr: Inzidenz bleibt bei 12,9 - Corona-Lage in Bamberg

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bamberg bleibt am Montag weiterhin niedrig: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet wie am Vortag einen Wert von 12,9. Schon am Sonntag gab die Stadt bekannt, dass die Corona-Regeln aufgrund der niedrigen Inzidenz ab Dienstag (1. Juni) weiter gelockert werden können.

Damit wären wieder Treffen mit bis zu zwei weiteren Hausständen möglich, wobei eine Gesamtzahl von zehn Menschen nicht überschritten werden darf.

Im Landkreis ist der Inzidenzwert über das Wochenende dagegen leicht angestiegen. Das RKI meldet am Montag einen Wert von 41,5. Doch auch hier treten ab Dienstag (1. Juni) Lockerungen in Kraft, da die Region bereits am Sonntag fünf Tage unter dem Grenzwert von 50 lag. Hier fällt unter anderem die Terminpflicht im Einzelhandel weg.

Update vom 30.05.2021, 13.20 Uhr: Inzidenz unter 35 - Stadt Bamberg kündigt weitere Lockerungen an

Die 7-Tage-Inzidenz für die Stadt Bamberg liegt am Sonntag (30. Mai 2021) bei 12,9 - und damit den fünften Tag in Folge unter dem Wert 35. Aus diesem Grund können ab Dienstag (1. Juni) weitere Erleichterungen der Corona-Regeln in Kraft treten. Das teilt die Stadt Bamberg am Sonntagmittag mit.

Demnach betreffen die ins Haus stehenden Lockerungen die Kontaktbeschränkungen:

"Ab 1. Juni ist das Zusammentreffen mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände gestattet, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen nicht überschritten wird", heißt es vonseiten der Stadt Bamberg. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben demnach für die Gesamtzahl außer Betracht. Vollständig Geimpfte und Genesene sind von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen und bleiben bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmer außer Betracht.

Update vom 30.05.2021, 10.20 Uhr: Corona-Lockerungen im Landkreis Bamberg ab Dienstag

Am Sonntag (30. Mai 2021) hat der Landkreis Bamberg den fünften Tag in Folge den 7-Tage-Inzidenzwert 50 unterschritten. Deshalb treten gemäß der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung (12. BayIfSMV) ab Dienstag (1. Juni), 0 Uhr, Lockerungen in Kraft. Dies teilt das Landratsamt Bamberg am Sonntag mit.

Ab Dienstag gelten im Landkreis Bamberg demnach folgende Regelungen:

Einzelhandel und Dienstleistungen

In den geöffneten Geschäften sind unverändert ein Kunde pro 10 m² für die ersten 800 m² der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kunde je 20 m² für den 800 m² übersteigenden Teil der Verkaufsfläche zugelassen. Es gelten weiterhin die FFP2-Maskenpflicht und der Mindestabstand von 1,5 Metern. Terminbuchungen sind ab Dienstag nicht erforderlich.

Schulen und Kitas

Informationen zu Schulen und Kitas folgen laut dem Bamberger Landratsamt am Montag (31. Mai 2021).

Sport

Zugelassen ist kontaktfreier Sport im Innenbereich, auch in Sportstätten, mit negativem Corona-Test. Kontaktsport ist unter freiem Himmel mit negativem Corona-Test und in Gruppen von bis zu 25 Personen erlaubt. Die Testpflicht entfällt für Geimpfte und Genesene.

Kontaktbeschränkungen

Erlaubt sind nach wie vor Treffen eines Haushalts mit den Angehörigen eines weiteren Hausstandes, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren werden hierbei weiterhin nicht mitgezählt, ebenso Geimpfte und Genesene. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten können für Besucher öffnen - eine vorherige Terminbuchung entfällt. Der Besuch von Theater, Konzerten und Kinos ist weiterhin unter Vorlage eines negativen Testergebnisses möglich. Kulturveranstaltungen im Freien sind mit maximal 250 Teilnehmern möglich. Teilnehmer müssen auch hier ein negatives Testergebnis vorlegen. Es gilt Maskenpflicht.

Weitere Öffnungsschritte

Die bereits im Landkreis Bamberg geltenden Öffnungsmöglichkeiten etwa für die Außengastronomie, den Tourismus oder das Öffnen von Freibädern bleiben weiterhin in Kraft. Bei einem Unterschreiten einer 7-Tage-Inzidenz von 50 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen können weitere Erleichterungen erfolgen. Geplant ist der weitgehende Wegfall der Testpflicht in der Außengastronomie, beim Sport und für kulturelle Angebote, nicht aber für Beherbergungsbetriebe. Die entsprechende Allgemeinverfügung wird derzeit vorbereitet und schnellstmöglich dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege zu Erteilung des notwendigen Einvernehmens vorgelegt. Das Landratsamt wird hierzu noch gesondert informieren.

Hygienekonzepte

Alle Öffnungen und Lockerungen sind nur mit entsprechenden Schutz- und Hygienekonzepten erlaubt. Die vom Gesetzes wegen oder in Hygienekonzepten festgelegte Maskenpflicht gilt unverändert weiter, vor allem in Ladengeschäften, Arztpraxen, bei Friseuren und Dienstleistern, in öffentlichen Verkehrsmitteln, der Gastronomie und Beherbergungsbetrieben.

Update vom 27.05.2021, 16.30 Uhr: Stadt bestätigt weitere Lockerungen ab Freitag - Rückkehr zur Normalität?

"Ein Bierkellerbesuch ohne Anmeldung und Corona-Test, eine Theateraufführung ohne vorheriges Aufsuchen einer Teststation…das ist ab Freitag, 28. Mai, in der Stadt Bamberg wieder möglich" heißt es am Donnerstagnachmittag (27. Mai 2021) in einer Pressemitteilung der Stadt Bamberg.

Und weiter: "Zu verdanken ist dies der positiven Entwicklung der Inzidenzahlen und der entsprechenden Allgemeinverfügung, die von der Stadt Bamberg am heutigen Donnerstag veröffentlicht wurde. Voraussetzung dafür war das Einvernehmen der Bayerischen Staatsregierung, das am Vormittag einging."

Dies bedeutet nun, dass im Bereich der Außengastronomie, in Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie in Kinos kein negativer Corona-Test mehr vorgelegt werden muss. Eine Terminreservierung ist auch nicht mehr erforderlich. Die Kontaktdaten müssen allerdings weiterhin erhoben werden. Kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel wird erlaubt. Sport unter freiem Himmel ist in Gruppen von bis zu 25 Personenzulässig, kontaktfreier Sport auch in Fitnessstudios unter der Voraussetzung vorheriger Terminbuchung.

Weiterhin zu beachten sind die Rahmenkonzepte, die von den zuständigen Staatsministerien bekanntgemacht werden und in denen die erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen festgelegt sind.

Update vom 27.05.2021, 6.30 Uhr: Maskenpflicht wird in Stadt Bamberg gelockert

Die Inzidenz beträgt in der Stadt Bamberg heute 31 und hat sich damit zum Vortag nicht verändert. Im Landkreis Bamberg ist sie bei 35 und damit zum Vortag gesunken (40).

Das Gesundheitsamt berichtete in der Sitzung des Corona-Krisenstabs am Dienstag von einem Abwärtstrend der Inzidenzen in der fünften Woche in Folge. Die Stadt Bamberg verzeichnete dabei den fünften Tag nacheinander eine 7-Tage-Inzidenz unter 50. Die Maskenpflicht in der Bamberger Innenstadt kann mit der Veröffentlichung der heutigen Allgemeinverfügung bereits ab Donnerstag, 27.05.21 mit Ausnahme der Unteren Brücke und Teilen der Oberen Brücke entfallen.

„Wir haben hier leider eine besondere Situation“, sagte Oberbürgermeister Starke bezogen auf die Ereignisse auf der Unteren Brücke am Pfingstwochenende. Erneut wurde dieser Bereich durch zahlreiche Verstöße zum Brennpunkt. In der Nacht von Sonntag auf Montag habe man die Untere Brücke sogar räumen müssen, berichtete Thomas Schreiber von der Polizeiinspektion Bamberg Stadt im Krisenstab.

An fast allen Orten der Stadt kann der Mindestabstand im Außenbereich konsequent eingehalten werden. Auf der Unteren und teilweise auch Oberen Brücke liegen vor allem in den Abendstunden erhebliche Verstöße vor. Aus diesem Grund haben sich Oberbürgermeister Starke und Bürgermeister Glüsenkamp der Empfehlung des Gesundheitsamts, der medizinischen Vertreter, der Polizei und Vertretern der Ordnungsbehörden angeschlossen: Auf der Unteren Brücke muss die Maskenpflicht und damit auch das Alkoholkonsumverbot weiterhin gelten. Dies gilt auch für die Obere Brücke, ausgenommen sind konzessionierte Flächen („Freischankflächen“).

Update vom 25.05.2021, 17.30 Uhr: Stadt bestätigt Lockerungen - das gilt ab Donnerstag

Wie erwartet, bestätigte die Stadt Bamberg am Dienstagnachmittag (25. Mai 2021) weitere Lockerungen in der Stadt - mahnte zugleich aber, die Regelungen ernst zu nehmen. Die Stadt Bamberg verzeichnete den fünften Tag nacheinander eine 7-Tage-Inzidenz unter 50. Der Landkreis liegt heute bei 55,7. Daher soll die Maskenpflicht und auch das Alkoholkonsumverbot in der Innenstadt ab Freitag mit Ausnahme der Unteren Brücke und Teilen der Oberen Brücke entfallen.

„Wir haben hier leider eine besondere Situation“, sagte Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) bezogen auf die Ereignisse auf der Unteren Brücke am Pfingstwochenende. Erneut wurde dieser Bereich durch zahlreiche Verstöße zum Brennpunkt. In der Nacht von Sonntag auf Montag habe man die Untere Brücke sogar räumen müssen, berichtete Thomas Schreiber von der Polizeiinspektion Bamberg Stadt im Krisenstab.

An fast allen Orten der Stadt könne der Mindestabstand im Außenbereich konsequent eingehalten werden. Auf der Unteren und teilweise auch Oberen Brücke liegen vor allem in den Abendstunden erhebliche Verstöße vor, heißt es. Aus diesem Grund hätten sich Oberbürgermeister Starke und Bürgermeister Glüsenkamp (Grüne) der Empfehlung des Gesundheitsamts, der medizinischen Vertreter, der Polizei und Vertretern der Ordnungsbehörden angeschlossen: Auf der Unteren Brücke und Teilen der Oberen Brücke müsse die Maskenpflicht und damit auch das Alkoholkonsumverbot weiterhin gelten.

Alle Verantwortlichen im Krisenstab appellierten an die Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Bamberg, dass Abstandhalten und das freiwillige Tragen der Maske im Innenstadtbereich – auch wenn die Pflicht dazu jetzt entfällt – weiterhin wirksame Mittel seien, um sich selbst und andere vor Ansteckungen zu schützen. Sie betonten: Wo die Maskenpflicht von Gesetzes wegen oder in Hygienekonzepten festgelegt ist, gilt sie weiter, so z. B. in Ladengeschäften, Arztpraxen, bei Frisören und Dienstleistern, in öffentlichen Verkehrsmitteln, der Gastronomie und in Beherbergungsbetrieben.

Folgende Lockerungen treten zudem ab Donnerstag in Kraft:

Zugelassen ist kontaktfreier Sport im Innenbereich in Gruppen von bis zu 10 Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren.

In Schulen ist für alle Jahrgangsstufen und Schularten Präsenzunterricht möglich, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Andernfalls findet in den Schulen Wechselunterricht statt. Zweimal pro Woche muss ein Corona-Test durchgeführt werden.

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen für Kinder können von allen Kindern regulär besucht werden.

Im Einzelhandel gelten weiterhin die FFP2-Maskenpflicht und der Mindestabstand von 1,5 Metern. Die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden darf nicht höher sein als ein Kunde je 10 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kunde je 20 Quadratmeter für den 800 Quadratmeter übersteigenden Teil der Verkaufsfläche.

Die bereits heute in Bamberg geltenden, weiteren Öffnungsmöglichkeiten für bspw. die Außengastronomie, die Theater, Konzerthäuser, Kinos, den Sport, touristische Übernachtungsmöglichkeiten, den Reisebusverkehr oder die Freibäder, bei einer Inzidenz zwischen 100 und 50 bleiben weiterhin in Kraft. Bei einem Unterschreiten einer 7-Tage-Inzidenz von 50 können weitere Öffnungsschritte bzw. Erleichterungen erfolgen. Die entsprechende Allgemeinverfügung wird derzeit vorbereitet und soll schnellstmöglich dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege zur Erteilung des notwendigen Einvernehmens vorgelegt werden. Sobald dieses erteilt ist, werden für bestimmte Angebote keine tagesaktuellen Tests mehr benötigt. Die Stadt Bamberg wird hierzu noch gesondert informieren.

Die Regeln werden wieder verschärft, falls der Inzidenzwert von 50 an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten wird. Tritt das ein, wird dies von der Stadt bekannt gegeben. Die Änderungen treten dann zwei Tage später in Kraft.

Am Dienstag (18. Mai 2021) hieß es völlig unerwartet, dass in Bamberger Impfzentren die Erstimpfungen gestoppt werden müssen. Nun hat sich das Bayerische Gesundheitsministerium geäußert und erklärt, dass es keine Anweisungen gegeben habe, die Erstimpfung gänzlich zu stoppen.

