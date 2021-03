Bamberg in der Corona-Pandemie: In unserem Newsticker finden Sie aktuelle Informationen zur Lage in Stadt und Landkreis Bamberg. Auf unseren Grafiken finden Sie Informationen zum Verlauf und zu den aktuellen Inzidenzzahlen, vermeldet durch das Robert-Koch-Institut. Da immer noch Maskenplicht herrscht, haben wir für Sie zusammengestellt, wo Sie Masken kaufen können. Auch Selbsttests sind inzwischen an vielen Stellen notwendig oder zumindest ratsam. In welchen Bereichen in Bamberg Sie eine Maske tragen müssen, finden Sie hier im Überblick.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweisen kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 18.03.21, 15.33 Uhr: Corona-Schnelltests für Beschäftigte in der Kindertagesbetreuung

Ab Donnerstag (18. März 2021) können sich Angestellte in Kindertageseinrichtungen, Tagespflegestellen und heilpädagogischen Tagesstätten selbst mithilfe eines Antigen-Schnelltests zwei Mal wöchentlich auf eine Coronavirus-Infektion testen lassen. Oberbürgermeister Andreas Starke und Bürgermeister und Sozialreferent Jonas Glüsenkamp haben die ersten Tests an die Einrichtungen ausgegeben.

Die Selbsttestung der Beschäftigen in Tagesstätten zählt als wichtiger Baustein in der bayerischen Teststrategie. Insgesamt wurden 8.100 Testeinheiten an die Stadt Bamberg ausgeliefert. Diese reichen pro teilnehmenden Beschäftigten für die nächsten fünf Wochen. Es werden Antigen-Schnelltests verwendet, mit denen die Abstriche im Bereich der Nasenmuschel genommen werden können. "Die Schnelltests bieten eine große Chance, die zunehmende Verbreitung von Mutationen in Kindereinrichtungen einzudämmen", betonen Starke und Glüsenkamp. Insofern sei man sehr glücklich, dass die dringend benötigten Tests nun eingetroffen seien. Grundsätzlich plant der Freistaat Bayern die Selbsttestung zunächst bis zu den Sommerferien weiter zu führen. Von weiteren Lieferungen ist somit auszugehen, auch wenn der genaue Zeitpunkt und die genaue Liefermenge noch nicht bekannt sind.

Update vom 16.03.21, 18 Uhr: Deutlich gestiegene Werte - Grundschulen wieder im Wechselunterricht

Aufgrund der steigenden Inzidenz in der Stadt Bamberg hat der Krisenstab von Stadt und Landkreis Bamberg beschlossen, dass ab dem kommenden Donnerstag (18.03.21) die Grundschulen und die Grundschulstufen der Förderschulen wieder in den Wechselunterricht zurückkehren. Hintergrund: Die 7-Tage Inzidenz in der Stadt Bamberg ist heute auf 73,7 gestiegen, vor einer Woche lag der Wert noch bei 37,5.

„Wir sehen in der vorzeitigen Rückkehr in den Wechselunterricht an den Grundschulen die Chance, der steigenden Inzidenzzahlen entgegenzuwirken“, betont die Leiterin des Gesundheitsamts Bamberg Dr. Susanne Paulmann. Außerdem sei auch die Anzahl der Infektionen mit der hochansteckenden Corona-Mutation B.1.1.7 gestiegen, mittlerweile mache der Anteil circa 40 Prozent der Gesamtinfektionen aus. „Daher müssen wir umso mehr Vorsicht walten lassen“, so Paulmann weiter.

Der Krisenstab hat außerdem in seiner heutigen Sitzung ein Schnelltest-Angebot für Kinder und Jugendliche festgelegt. Stand heute sollen am kommenden Donnerstag (18.03.) rund 44.000 Schnelltests nach Bamberg geliefert werden. Diese sollen an die Kinderarztpraxen in der Stadt Bamberg ausgeliefert werden, sodass Eltern die Möglichkeit haben, Kinder mit Symptomen wie Husten oder Fieber testen zu lassen. Zudem testet ab sofort die Kinderklinik am Klinikum Bruderwald Kinder und Jugendliche mit Symptomen.

Derzeit wird außerdem an der Galgenfuhr die Einrichtungen einer zweiten Teststraße für Schnelltestungen vorbereitet. Wann und in welchem Umfang mit den Schnelltests begonnen werden kann, wird noch gesondert mitgeteilt. Das Testzentrum in Scheßlitz testet ab sofort täglich. Hier gibt es für die Bürgerinnen und Bürger neben den PCR-Tests nun auch das kostenlose Schnelltest-Angebot.

Update vom 16.03.2021, 11.00 Uhr: Inzidenz der Stadt Bamberg erneut stark gestiegen

Schon am Montag (15.03.2021) stand fest, dass die Corona-Maßnahmen in der Stadt Bamberg verschärft werden müssen. Drei Tage in Folge lag der Inzidenzwert über 50 - nun ist er laut den Zahlen des Robert-Koch-Institutes nochmals stark angestiegen.

Am Dienstagmorgen wurde eine Inzidenz von 74 gemeldet, ein Anstieg von 10 Prozentpunkten im Vergleich zum Vortag. Noch vor einer Woche (09.03.2021) vermeldete die Stadt eine Inzidenz von 37,48 - der Wert hat sich in einer Woche somit verdoppelt. Der Landkreis verzeichnet dagegen einen Inzidenzwert von 41,45 (Stand: 0.00 Uhr).

Aufgrund der erneut steigenden Corona-Zahlen gelten ab Mittwoch (17.03.2021) wieder strengere Corona-Vorschriften:

Einkaufen: Im Einzelhandel sind wieder Terminbuchungen vor dem Einkauf notwendig.

Im Einzelhandel sind wieder Terminbuchungen vor dem Einkauf notwendig. Kultur: Auch für den Besuch von Museen, Gedenkstätten oder botanischen Gärten muss im Voraus ein Termin gemacht werden.

Auch für den Besuch von Museen, Gedenkstätten oder botanischen Gärten muss im Voraus ein Termin gemacht werden. Sport: Kontaktfreier Einzelsport mit maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten sowie Sport in der Gruppe mit bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren ist im Freien erlaubt.

Update vom 15.03.2021, 18.24 Uhr: Bamberg stoppt die Impfungen mit Astrazeneca

Die Stadt Bamberg wird nun ebenfalls die Impfungen mit Astrazeneca stoppen. Als Begründung legt die Stadt das Schreiben des Paul-Ehrlich-Instituts bei, in welchem Bedenken aufgrund einer "auffälligen Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Hirnvenen-Thrombosen (Sinusvenenthrombose) in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) und Blutungen in zeitlicher Nähe zu Impfungen mit dem COVID-19-Impfstoff AstraZeneca" geäußert wurden. Die Daten werden nun von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) ausgewertet. Erst bei einem entsprechenden Urteil der EMA kann die Impfung mit Astrazeneca fortgesetzt werden.

Das Paul-Ehrlich-Institut weist darauf hin, dass Personen, die den COVID-19-Impfstoff AstraZeneca erhalten haben und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühlen z.B. mit starken und anhaltenden Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen, sollten sich unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben.

Update vom 15.03.2021, 10.27 Uhr: Stadt Bamberg bei Inzidenzwert von 64 - Änderungen

Da der Inzidenzwert in der Stadt Bamberg drei Tage lang über 50 lag, stehen Änderungen an: Ab Mittwoch werden Einzelhandel, Museen und kontaktloser Sport wieder eingeschränkt: In Geschäften ist wieder nur "Click & Meet" möglich, in Museen müssen Termine ausgemacht werden und kontaktfreier Individualsport ist nur in Gruppen von 5 Personen möglich aus zwei Haushalten. Bis zu 20 Kinder unter 14 dürfen im Außenbereich Sport treiben.

Update vom 12.03.2021, 12.45 Uhr: Schul- und Kita-Betrieb kann weitergeführt werden

Die 7-Tage-Inzidenzen von Stadt Bamberg (43,9) und Landkreis (44,2) machen es möglich, dass der Schul- und Kita-Betrieb auch nächste Woche weitergeführt werden kann. Wie das Landratsamt am Freitagmittag (12. März 2012) in einer Pressemitteilung berichtet, können Kitas ab Montag (15. März 2021) zum Regelbetrieb zurückkehren.

Grundschulen und die Grundschulstufen von Förderschulen gehen ab Montag in den Präsenzunterricht. In allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet Wechselunterricht statt. Diese Regelung gilt nur für die kommende Woche.

Aufgrund der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wird jeden Freitag neu über die Folgewoche entschieden.

Update vom 12.03.2021, 08.45 Uhr: 7-Tage-Inzidenz der Stadt Bamberg wieder leicht angestiegen

Am Freitagmorgen (12. März 2021) meldet das Robert Koch-Institut für die Stadt Bamberg eine Inzidenz von 44,0. Am Tag zuvor unterschritt Bamberg sogar den Grenzwert von 35. Auf Nachfrage von inFranken.de bei der Pressestelle erklärte Frank Förtsch, dass die Inzidenz länger als drei Tage unter einem Wert von 35 liegen muss, damit es weitere Lockerungen geben kann.

Einen Corona-Ausbruch gebe es trotz der gestiegenen Zahlen nicht, so Förtsch weiter. Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Bamberg ist mit einem Wert von 44,17 ähnlich dem der Stadt.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Symbolfoto: Gerd Altmann/Pixabay

Vorschaubild: © Stephanie Schirken-Gerster/Amt für Bürgerbeteiligung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit