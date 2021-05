Bamberg in der Corona-Pandemie: In unserem Newsticker finden Sie aktuelle Informationen zur Lage in Stadt und Landkreis Bamberg. Auf unseren Grafiken finden Sie Informationen zum Verlauf und zu den aktuellen Inzidenzzahlen, vermeldet durch das Robert-Koch-Institut.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweisen kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 21.05.2021, 07.00 Uhr: Inzidenzwerte sinken weiter - Stadt rutscht unter Grenzwert 50

In der Region Bamberg entspannt sich die Corona-Lage weiter. Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) erneut sinkende Inzidenzwerte. Der Landkreis liegt nun bei einem Wert von 63,9 (Vortag: 72,0). Ab Samstag (22.05.2021) werden die Corona-Regeln dort gelockert, wie das Landratsamt zuvor mitteilte.

Corona-Selbsttest online kaufen: Angebot bei Aponeo anschauen

Die Stadt Bamberg ist dagegen zum ersten Mal seit langem wieder unter den Grenzwert von 50 gerutscht: Das RKI meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 49,1 (Vortag: 50,4). Am Freitag treten bereits Lockerungen für den Tourismus in Kraft, bleibt die Inzidenz jedoch weiter so niedrig, könnten noch weitere Erleichterungen folgen - unter der Voraussetzunge, dass die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 50 bleibt, wäre das frühestens ab Donnerstag, dem 27. Mai, möglich.

Update vom 20.05.2021, 17.30 Uhr: Corona-Lockerungen in der Stadt Bamberg

Es sind große nächste Schritte der Erleichterungen bei den Corona-Maßnahmen: Ab dem 21. Mai 2021 sind Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen, auch zu touristischen Zwecken wieder zugelassen. Im Kulturbereich gibt es ebenfalls neue Möglichkeiten: Kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen für bis zu 250 Besucherinnen und Besucher sind gestattet. Und auch die Freibäder dürfen wieder öffnen: Am Montag, 24. Mai, öffnen die Hainbadestelle und das Freibad Gaustadt. Das Stadionbad wird am 4. Juni seinen Betrieb aufnehmen. Voraussetzung für die Nutzung diese Angebote ist jeweils ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener negativer POC-Antigentest, Selbsttest oder PCR-Test. Vollständig geimpfte Personen oder nachweisbar Genesene benötigen keine Tests.

Mit dem Neustart im Tourismusbereich öffnet auch die Bamberger Tourist Info in der Geyerswörthstraße nach über einem halben Jahr wieder ihre Türen. Nach dem vorgegebenen Hygienekonzept dürfen maximal 17 Kunden mit FFP2-Maske in die Räumlichkeiten. Gleich nebenan eröffnet zeitgleich ein weiteres Testzentrum seine Pforten, ein zusätzlicher Service für die Kunden, denn Touristen dürfen nur mit negativem Test anreisen und Angebote wahrnehmen.

Update vom 20.05.2021, 14 Uhr: Lockerungen im Kreis Bamberg ab Samstag - das ändert ich alles

Am heutigen Donnerstag (20. Mai) hat der Landkreis Bamberg den fünften Tag in Folge die 7-Tages-Inzidenz von 100 unterschritten. Deshalb treten gemäß der der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung (12. BayIfSMV) ab Samstag, 22. Mai, 0 Uhr, Lockerungen in Kraft.

Einzelhandel und Dienstleistungen

Neben den bereits geöffneten Geschäften des täglichen Bedarfs können ab kommenden Samstag Geschäfte des Einzelhandels mit Terminshopping („Click & Meet“) und einem Kunden pro 40m² Verkaufsfläche öffnen. Die Vorlage eines negativen Testergebnisses ist nicht mehr erforderlich. Auch für Friseure und Fußpflege entfällt die Pflicht zur Vorlage eines negativen Tests. Andere körpernahe Dienstleistungen sind mit vorheriger Terminbuchung und FFP2-Maske für die Kunden wieder zulässig.

Außengastronomie

Die Öffnung der Außengastronomie für Besucher mit vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung wird gestattet. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist die Vorlage eines aktuellen negativen Testergebnisses erforderlich.

Schulen und KiTas

Sofern der Inzidenzwert auch nach den Pfingstferien 100 nicht überschreitet, kann an Schulen Präsenzunterricht stattfinden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Andernfalls findet Wechselunterricht statt. Sofern es die räumlichen und personellen Gegebenheiten zulassen, wird bei Wechselunterricht an Grund- und Förderschulen eine Notbetreuung angeboten. Die Eltern werden jeweils von den Schulen über die konkrete Umsetzung informiert. Die Teilnahme am Präsenzunterricht und an Präsenzphasen des Wechselunterrichts sowie an der Notbetreuung und Mittagsbetreuung ist Schülerinnen und Schülern nur erlaubt, wenn sie sich zwei Mal wöchentlich einem Corona-Test in Bezug unterziehen.

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen für Kinder können von allen Kindern besucht werden. Sie müssen aber in festen Gruppen betreut werden (eingeschränkter Regelbetrieb).

Außerschulische Bildung und Musikschule

Angebote der beruflichen Aus-, Fort-, und Weiterbildung sind in Präsenzform zulässig, wenn ein Abstand von 1,5 Meter gewahrt ist. Es besteht Maskenpflicht, soweit der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann, insbesondere in Verkehrs- und Begegnungsbereichen, sowie bei Präsenzveranstaltungen am Platz.

An der Kreismusikschule Bamberg darf der Einzelunterricht in den Instrumentalfächern und im Fach Gesang wieder als Präsenzunterricht durchgeführt werden, allerdings beträgt der Mindestabstand hier 2 Meter.

Sport

Kontaktsport unter freiem Himmel in Gruppen mit bis zu 25 Personen und kontaktfreier Sport im Innenbereich sind unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Testnachweis verfügen, erlaubt.

Freibäder dürfen öffnen, Besucher müssen einen Termin buchen und Mindestabstände einhalten. Zudem muss ein negatives Testergebnis vorliegen.

Fitnessstudios dürfen mit vorheriger Terminvereinbarung und unter Vorlage eines negativen Testergebnisses besucht werden.

Kontaktbeschränkungen

Erlaubt sind Treffen eines Haushalts mit den Angehörigen eines weiteren Hausstandes, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren werden hierbei weiterhin nicht mitgezählt, ebenso Geimpfte und Genesene. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten können für Besucher nach vorheriger Terminbuchung öffnen. Der Besuch von Theater, Konzerten und Kinos ist unter Vorlage eines negativen Testergebnisses möglich. Kulturveranstaltungen im Freien sind mit maximal 250 Teilnehmern möglich. Teilnehmer müssen ein negatives Testergebnis vorlegen, es gilt Maskenpflicht.

Tourismus

Touristische Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätzen sind erlaubt. Die Gäste müssen bei Anreise sowie jede weitere 48 Stunden ein negatives Testergebnis vorweisen.

Die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr ist ab Samstag, 22. Mai, 0 Uhr aufgehoben.

Update vom 19.05.2021, 07.15 Uhr: Inzidenzen sinken wieder - Bamberg bald unter 50?

Die Inzidenzen in Stadt und Landkreis Bamberg sinken wieder. Am Mittwoch (19. Mai 2021) weist das RKI eine Inzidenz von 56 für die Stadt und 71 für den Landkreis aus. Der Kreis liegt somit vier Tage in Folge unter einer Inzidenz von 100. Sollte der Wert auch am Donnerstag (20. Mai 2021) noch unter 100 liegen, kann der Landkreis mit Wirkung am Samstag (22. Mai 2021) aus der sogenannte "Notbremse" entlassen werden.

Am Dienstag (18. Mai 2021) hieß es völlig unerwartet, dass in Bamberger Impfzentren die Erstimpfungen gestoppt werden müssen. Nun hat sich das Bayerische Gesundheitsministerium geäußert und erklärt, dass es keine Anweisungen gegeben habe, die Erstimpfung gänzlich zu stoppen.

Update vom 18.05.2021, 13.15 Uhr: Landrat und OB appellieren an Vernunft der Bürger

Zwar ist die Inzidenz im Landkreis wieder etwas gestiegen, dennoch scheint das Infektionsgeschehen im Raum Bamberg allgemein rückläufig zu sein. Daher haben sich Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke mit einem Appell an die Bürger gewandt.

"Wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt müssen wir im Interesse aller, die von den Lockerungen profitieren (werden), alles dafür tun, diese Entwicklung nicht zu gefährden", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Dienstag. "Kinder, Eltern, Kunstschaffende, Gastronomen, Einzelhändler und viele weitere hoffen zu Recht endlich auf Normalität. Das darf nicht durch Unvernunft kaputt gemacht werden."

Eine aktuelle Herausforderung für den Corona-Krisenstab in Bamberg sei weiterhin die Impfstoffbereitstellung in der Region. Laut dem Geschäftsführer der MVZ am Bruderwald, Tobias Pfaffendorf, ist derzeit nur so viel Impfstoff verfügbar, dass fast ausschließlich nur Zweitimpfungen durchgeführt werden könnten. Auch bei den Hausärzten sei dies der Fall. Es sollen daher erneut zusätzliche Impfkontingente eingefordert werden.

Insgesamt nimmt die Zahl der Infektionen im Raum Bamberg bereits zur vierten Woche in Folge ab. Das Infektionsgeschehen bildet sich auch in der Situation in den Kliniken ab. 30 Personen befinden sich an den drei Kliniken in der Region in stationärer Behandlung, sieben hiervon intensivmedizinisch.

Update vom 07.05.2021, 06.30 Uhr: Hat Bamberg weniger Impfstoff bekommen als andere Regionen?

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl soll Bamberg laut Medienberichten weniger Impfstoff im Kampf gegen das Coronavirus bekommen haben als andere Regionen.

Auf Nachfrage von inFranken.de beim Pressesprecher des Landratsamtes Bamberg heißt es, dass der Krisenstab des Landkreises und der Stadt Bamberg das "aufgeworfene Thema" nun ebenfalls verfolgt.

"Wir standen und stehen dazu auch im Austausch mit der Regierung von Oberfranken als Verteilverantwortliche für den Bezirk. Wir hatten und haben Verständnis für Sonderzuweisungen für Hochrisikogebiete", erläutert das Landratsamt. Hochrisikogebiete, wie beispielsweise die Region Hof, die unter anderem durch die Nähe zu Tschechien heftig mit dem Coronavirus zu kämpfen hatten, haben mehr Impfstoff zugeteilt bekommen als andere, um der Situation Herr zu werden.

Dennoch möchte man wohl der Frage nach dem Verteil-Verhältnis von Impfdosen in Bamberg nachgehen:"Nachdem die Impfquoten in den letzten Wochen merklich differieren, hat Landrat Johann Kalb am Freitagnachmittag mit Gesundheitsminister Holetschek telefoniert. Der Minister hat zugesichert, dass alle gleich behandelt wurden und werden und es lediglich für Hochrisikogebiete Sonderzuweisungen gab", heißt es abschließend seitens des Landratsamtes Bamberg.

Update vom 05.05.2021, 08.15 Uhr: Bamberg mit niedrigster Inzidenz in Franken - Lockerungen ab Donnerstag

Laut Angaben des Robert Koch-Insituts liegt die Stadt Bamberg am Mittwoch bei einer 7-Tage-Inzidenz von 54. Damit hat Bamberg aktuell die niedrigste Inzidenz in ganz Franken. Der Landkreis liegt derzeit noch bei einer Inzidenz von 146.

Da die Stadt bereits am Dienstag (04. Mai 2021) unter dem Grenzwert von 100 lag, folgen am Donnerstag (06. Mai 2021) Lockerungen. Das bestätigt die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung am Mittwoch (05. Mai 2021).

Folgende Regelungen gelten ab Donnerstag in der Stadt Bamberg:

Im privaten Raum sind Kontakte mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen eines weiteren Hausstands zulässig, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

Die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr ist aufgehoben.

Neben den bereits bisher geöffneten Geschäften des täglichen Bedarfs können die sonstigen Geschäfte des Einzelhandels mit Terminshopping („Click & Meet“) und einem Kunden pro 40m² Verkaufsfläche öffnen. Die Vorlage eines negativen Testergebnisses ist nicht mehr erforderlich.

Für Friseure und Fußpflege gilt eine Maskenpflicht für das Personal sowie FFP2-Maskenpflicht für die Kunden, Terminreservierung und Kontaktdatenerhebung. Die Pflicht zur Vorlage eines negativen Tests hingegen entfällt.

Kontaktfreier Sport ist möglich mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich auch auf Sportanlagen.

Präsenzunterricht in Schulen kann wieder dort stattfinden, wo ein Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Andernfalls findet in den Schulen Wechselunterricht statt. Sofern es die räumlichen und personellen Gegebenheiten zulassen, wird bei Wechselunterricht an Grund- und Förderschulen eine Notbetreuung angeboten. Die Eltern werden jeweils von den Schulen über die konkrete Umsetzung informiert. Die Teilnahme am Präsenzunterricht und an Präsenzphasen des Wechselunterrichts sowie an der Notbetreuung und Mittagsbetreuung ist Schülerinnen und Schülern nur erlaubt, wenn sie sich zwei Mal wöchentlich einem Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 unterziehen.

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen für Kinder können von allen Kindern besucht werden. Sie müssen aber in festen Gruppen betreut werden (eingeschränkter Regelbetrieb).

Angebote der beruflichen Aus-, Fort-, und Weiterbildung sind in Präsenzform zulässig, wenn zwischen allen Beteiligten ein Abstand von 1,5 Meter gewahrt ist. Es besteht Maskenpflicht, soweit der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann, insbesondere in Verkehrs- und Begegnungsbereichen, sowie bei Präsenzveranstaltungen am Platz und der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten.

An der Städtischen Musikschule Bamberg darf der Einzelunterricht in den Instrumentalfächern und im Fach Gesang wieder als Präsenzunterricht durchgeführt werden, allerdings beträgt der Mindestabstand hier 2 Meter.

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten können für Besucher nur nach vorheriger Terminbuchung öffnen. Theater, Konzerthäuser, Bühnen, Kinos und ähnliche Einrichtungen bleiben geschlossen.

Im öffentlichen Raum gelten unabhängig vom Inzidenzwert nach wie vor die Corona-Schutzmaßnahmen. Dazu zählen auch die Maskenpflicht und das Alkoholkonsumverbot in der Innenstadt. Hier bittet die Stadt Bamberg mit Blick auf das Infektionsgeschehen dringend, sich insbesondere auch bei schönem Wetter im Bereich der Oberen und Unteren Brücke und der Kettenbrücke an Abstandsregeln und die Maskenpflicht zu halten.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Foto: NEWS5 / Merzbach