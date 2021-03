Bamberg in der Corona-Pandemie: In unserem Newsticker finden Sie aktuelle Informationen zur Lage in Stadt und Landkreis Bamberg. Auf unseren Grafiken finden Sie Informationen zum Verlauf und zu den aktuellen Inzidenzzahlen, vermeldet durch das Robert-Koch-Institut. Da immer noch Maskenplicht herrscht, haben wir für Sie zusammengestellt, wo Sie Masken kaufen können. Auch Selbsttests sind inzwischen an vielen Stellen notwendig oder zumindest ratsam. In welchen Bereichen in Bamberg Sie eine Maske tragen müssen, finden Sie hier im Überblick.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweisen kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 15.03.2021: Stadt Bamberg bei Inzidenzwert von 64 - Änderungen

Da der Inzidenzwert in der Stadt Bamberg drei Tage lang über 50 lag, stehen Änderungen an: Ab Mittwoch werden Einzelhandel, Museen und kontaktloser Sport wieder eingeschränkt: In Geschäften ist wieder nur "Click & Meet" möglich, in Museen müssen Termine ausgemacht werden und kontaktfreier Individualsport ist nur in Gruppen von 5 Personen möglich aus zwei Haushalten. Bis zu 20 Kinder unter 14 dürfen im Außenbereich Sport treiben.

Update vom 12.03.2021, 12.45 Uhr: Schul- und Kita-Betrieb kann weitergeführt werden

Die 7-Tage-Inzidenzen von Stadt Bamberg (43,9) und Landkreis (44,2) machen es möglich, dass der Schul- und Kita-Betrieb auch nächste Woche weitergeführt werden kann. Wie das Landratsamt am Freitagmittag (12. März 2012) in einer Pressemitteilung berichtet, können Kitas ab Montag (15. März 2021) zum Regelbetrieb zurückkehren.

Grundschulen und die Grundschulstufen von Förderschulen gehen ab Montag in den Präsenzunterricht. In allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet Wechselunterricht statt. Diese Regelung gilt nur für die kommende Woche.

Aufgrund der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wird jeden Freitag neu über die Folgewoche entschieden.

Update vom 12.03.2021, 08.45 Uhr: 7-Tage-Inzidenz der Stadt Bamberg wieder leicht angestiegen

Am Freitagmorgen (12. März 2021) meldet das Robert Koch-Institut für die Stadt Bamberg eine Inzidenz von 44,0. Am Tag zuvor unterschritt Bamberg sogar den Grenzwert von 35. Auf Nachfrage von inFranken.de bei der Pressestelle erklärte Frank Förtsch, dass die Inzidenz länger als drei Tage unter einem Wert von 35 liegen muss, damit es weitere Lockerungen geben kann.

Einen Corona-Ausbruch gebe es trotz der gestiegenen Zahlen nicht, so Förtsch weiter. Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Bamberg ist mit einem Wert von 44,17 ähnlich dem der Stadt.

