Bamberg in der Corona-Pandemie: In unserem Newsticker finden Sie aktuelle Informationen zur Lage in Stadt und Landkreis Bamberg. Auf unseren Grafiken finden Sie Informationen zum Verlauf und zu den aktuellen Inzidenzzahlen, vermeldet durch das Robert-Koch-Institut.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweisen kann es unterschiedliche Fallzahlen geben.

Update vom 24.08.2021, 07.00 Uhr: Inzidenz in der Stadt leicht gesunken - im Landkreis stabil

Die Stadt Bamberg hat am Dienstag (24. August 2021) eine Inzidenz von 48 - damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag (49) minimal gesunken. Im Landkreis liegt die Inzidenz weiterhin stabil bei einem Wert von 27.

Seit Montag (23. August 2021) gelten in Bamberg die neuen Corona-Regeln und die damit verbundenen "3G-Regeln". Diese weiten sich auf Restaurantbesuche, Freizeitaktivitäten oder die Besuche von Krankenhäusern und Pflegeheimen aus.

Update vom 23.08.2021, 16.00 Uhr: Neue Corona-Regeln greifen ab sofort in Bamberg - das gilt jetzt im Detail

Da die Inzidenz in der Stadt Bamberg heute bei 49 liegt und damit weit über dem Schwellenwert von 35 liegt, gelten ab sofort neue Regelungen, wie die Stadt Bamberg mitteilt.

Hier ein Überblick:

Testnachweis:

Es gilt für bestimmte Einrichtungen oder Veranstaltungen ab dem Schwellenwert von 35 die 3G-Regel. Der Zugang ist dann nur erlaubt für asymptomatische Geimpfte, Genesene oder Getestete. Zu diesen Bereichen gehören:

Zugang zur Innengastronomie,

Teilnahme an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen,

Besuch von Freizeiteinrichtungen in geschlossenen Räumen,

Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen in geschlossenen Räumen,

Sportausübung in geschlossenen Räumen,

Zugang als Besucher:in von Krankenhäusern,

Beherbergung: bei Ankunft sowie zusätzlich alle 72 Stunden.

Es ist ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis

eines höchsten 48 Stunden alten PCR-Tests oder PoC-PCR-Tests nötig,

ein höchstens 24 Stunden alter POC-Antigentest, oder

ein Selbsttest, der unter Aufsicht durchgeführt wurde und höchstens 24 Stunden alt ist.

Die Testnachweisepflicht in der Innengastronomie gilt für jeden einzelnen Gast. Wer Speisen und Getränke zum Mitnehmen abholt, ist von der Testpflicht nicht betroffen. Gleiches gilt für Betriebskantinen, die nicht öffentlich zugänglich sind.

Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie Seniorenheime:

Für Besucher:innen und Beschäftigte bleibt es bei den bisherigen inzidenzunabhängigen Testerfordernissen

Krankenhäuser sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen:

Besucher:innen dieser Einrichtungen müssen bei einer Inzidenz von 35 oder mehr einen Testnachweis vorlegen.

Gültigkeit von Schülertests:

Schüler:innen, die im Zuge des Schulbesuchs regelmäßig getestet werden, sind von den Testnachweiserfordernissen befreit. Wichtig ist ein Ausweisdokument, das den Status der Schülerin oder des Schülers bestätigt, z.B. ein Schülerausweis, eine Schulbesuchsbestätigung oder ein Schülerticket nebst einem amtlichen Ausweispapier. Die Ausnahme von Testerfordernissen gilt auch in den Ferien und damit auch in den aktuellen Sommerferien.

Hochschulen:

Präsenzveranstaltungen an Hochschulen sind bei einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr dann zulässig, wenn zwei Mal wöchentlich ein Testnachweis erfolgt.

Große Sport- und Kulturveranstaltungen:

Solche Veranstaltungen mit länderübergreifendem Charakter sind künftig inzidenzunabhängig unter den bisherigen Voraussetzungen möglich. Die zulässige Höchstzuschauerzahl wird – einschließlich geimpfter und genesener Personen – auf 50 Prozent der Kapazität der Sport- bzw. Veranstaltungsstätte, höchstens jedoch auf 25.000 Besucher:innen mit festen Sitzplätzen angehoben.

Update vom 23.08.2021, 11.00 Uhr: Inzidenz weit über 35 - neue Corona-Regeln greifen sofort

Die Inzidenz der Stadt Bamberg liegt am Montag (23. August 2021) bei 49. Da ab heute die neuen Corona-Regeln gelten, die bereits ab einer Inzidenz von 35 greifen, treten diese auch sofort in Bamberg in Kraft. Das bestätigt der Pressesprecher der Stadt auf Nachfrage von inFranken.de. Die neuen Corona-Regeln besagen, dass ab einer Inzidenz von 35 die "3G"-Regeln gelten.

Das bedeutet, wer nicht vollsätndig geimpft, getestet oder genesen ist, muss einen negativen Corona-Test für das Betreten von Innenräumen - beispielsweise in Restaurants - oder bei Besuchen in Krankenhäusern und Pflegeheimen vorweisen.

Im Landkreis Bamberg liegt die Inzidenz derzeit bei 27 - hier greifen deshalb die neuen Regeln nicht.

Update vom 23.08.2021, 08.45 Uhr: Inzidenz kurz vor der 50 - Tendenz steigend?

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die Inzidenz in Bamberg am Montag (23. August 2021) bei 49. Seit heute gelten in Bayern neue Corona-Regeln, bei der der Wert von 35 schon relevant wird. Der Landkreis Bamberg liegt unterdessen bei einem Wert von 27.

Andernorts kämpfen fränkische Städte bereits mit Werten über 50 - wie beispielsweise Nürnberg. Die Stadt Schweinfurt liegt derzeit sogar bei einem Wert über 100 und hat damit die höchste Inzidenz in Franken. Vor wenigen Tagen erklärte das RKI, dass die vierte Corona-Welle begonnen hat.

Update vom 20.08.2021, 07.45 Uhr: Inzidenz gesunken

Am Freitag (20. August 2021) ist die Inzidenz in der Stadt Bamberg nach Angaben des Robert Koch-Instituts von 47 auf 41 gesunken. Auch im Landkreis ist der Wert von 29 auf 27 gesunken. Wie das RKI mitteilt, hat die vierte Corona-Welle nach Einschätzungen begonnen.

Besonders betroffen seien demnach derzeit jüngere Menschen und Personen, die nur einmal oder noch gar nicht geimpft sind. Bei den aktuellen Corona-Fällen dominiert die Delta-Variante mit 99 Prozent.

Update vom 19.08.2021, 18.00 Uhr: Alkoholverbot wird wieder verlängert

In Bamberg gilt ab Freitag, dem 20. August, eine neue Allgemeinverfügung. Neue Regeln sind darin aber nicht festgeschrieben: Es gilt weiterhin ein Alkoholverkaufsverbot und ein Alkoholkonsumverbot in der Innenstadt.

Das Verbot gilt in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr, von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag. Mit der neuen Allgemeinverfügung wird das Alkoholverbot bis zum 12. September verlängert.

Eine Liste mit allen Bereich, in denen ihr weder Alkohol kaufen noch trinken dürft, findet ihr hier.

Update vom 19.08.2021, 07.45 Uhr: Hat Bamberg noch die Kurve gekriegt?

So schnell wie sie gestiegen ist, ist die Inzidenz der Stadt Bamberg wieder gesunken. Nach Angaben des RKI lag die Inzidenz am Mittwoch (18. August 2021) bei 56 und hatte somit den ersten Tag den Schwellenwert von 50 überschritten.

Am Donnerstagmorgen (19. August 2021) weist die Stadt eine Inzidenz von 47 auf und ist somit um fast 10 Punkte gesunken. Dennoch liegt die Stadt noch immer über dem Grenzwert von 35 - dieser wird ab Montag (23. August 2021) wichtig. Der Landkreis liegt unterdessen bei einer Inzidenz von 29.

Update vom 18.08.2021, 14 Uhr: Landkreis und Gemeinden befassen sich mit dem Förderprogramm für Luftreinigungsgeräte

"Die Gesundheit unserer Kinder ist das höchste Gut“, so Landrat Johann Kalb und der Kreisvorsitzende des Bayerischen Gemeindetages, Strullendorfs Bürgermeister Wolfgang Desel.

Zunächst müssen die Schulverwaltungen nach den Vorgaben des Förderprogrammes jeden der knapp 1000 Räume in den Schulen im Landkreis und in der Stadt Bamberg individuell von einem Fachingenieur überprüfen und gegebenenfalls die Notwendigkeit von Luftreinigern attestieren lassen. Die Beschaffung der Geräte setzt dann eine Ausschreibung und eine Verfügbarkeit bei voraussichtlich extrem hoher Nachfrage voraus.

"Das macht deutlich, dass es allein wegen dieser zeitlichen Komponente und der fachlichen Bewertung zum Beginn des neuen Schuljahres nicht in jedem Klassenzimmer ein mobiles Luftreinigungsgerät geben kann“, so Landrat Johann Kalb und Bürgermeister Wolfgang Desel nach der ersten Bestandsaufnahme.

In mehr als 230 Klassen-, Gruppen- und Fachräume an den kreiseigenen Real-, Förder-, und Berufsschulen, gibt es derzeit keine technische Luftreinigung. Gleiches gilt für den überwiegenden Anteil der rund 500 Räume in den Schulen der Landkreisgemeinden. Hinzu kommen die Räume der von Stadt und Landkreis Bamberg betriebenen Gymnasien.

Das Förderprogramm sieht vor, dass die Kosten der Luftreinigungsgeräte mit 50 Prozent (maximal 1750 Euro) bezuschusst werden. Je nach Zahl der notwendigen Geräte steht ein kommunaler Anteil von mehreren hunderttausend Euro zur Debatte.

Update vom 18.08.2021, 6.30 Uhr: Stadt Bamberg wieder mit Inzidenz über 50 - Stadt weitet Impfangebot aus

Die Inzidenz in der Stadt Bamberg ist am Mittwoch (18.08.2021) wieder über dem Schwellenwert von 50. Sie beträgt heute laut RKI 55,6. Im Kreis Bamberg ist die Inzidenz bei 24,5 und ist damit ebenfalls leicht gestiegen. Die höchste Inzidenz in Franken hat die Stadt Schweinfurt mit 59,9.

Die Impfoffensive in der Region Bamberg wird stetig ausgeweitet: Wer sich in Stadt und Landkreis gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, hat dazu verschiedene Möglichkeiten. Neben der Terminvereinbarung bei der Hausärztin oder dem Hausarzt oder der Registrierung beim Impfzentrum Bamberg gibt es aktuell folgende Angebote:

Schwimmverein Bamberg, Vereinsheim, 22.08.2021, 9 bis 13 Uhr, Bughof 50, 96049 Bamberg, ohne Voranmeldung

Familienimpftage: Am 28.08.2021 (dritter Familienimpftag im Impfzentrum Bamberg), 9 bis 12 Uhr; Termin für die Zweitimpfung am 9.10.2021; am 4.09.2021 (vierter Familienimpftag im Impfzentrum Bamberg), 9 bis 12 Uhr; Termin für die Zweitimpfung am 16.10.2021

Die Impftermine sind ohne Voranmeldung möglich, eine Registrierung kann vor Ort oder vorab über Downloadbereich auf der Internetseite des Impfzentrums Bamberg erfolgen: www.impfzentrum-bamberg.de. Sorgeberechtigte bringen bitte Einverständniserklärungen und eine Kopie der Personalausweise mit, insbesondere bei der Impfung von 12- bis 17-Jährigen. Das Impfzentrum befindet sich in der Brose-Arena, Forchheimer Straße 15, 96050 Bamberg.

Weiterhin kann das Corona Service Center am ZOB besucht werden: Jeden Mittwoch, Freitag und Samstag, 9 bis 15 Uhr, ohne Voranmeldung; Promenadenstraße 6a, 96047 Bamberg (ehemaliges Ticket-Center der Stadtwerke Bamberg)

Update vom 17.08.2021, 14 Uhr: Reihentestung innerhalb einer Familie - drei weitere positive Corona-Test-Ergebnisse

Die Reihentestung, die das Gesundheitsamt in Folge eines Infektionsgeschehens in einem familiären Umfeld angeboten hat, hat weitere drei Neuinfektionen ergeben. Damit beschäftigte sich die gemeinsame Koordinierungsgruppe von Landkreis und Stadt Bamberg unter der Leitung von Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke am Dienstag im Landratsamt. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen, die im Zusammenhang mit diesem Fall stehen, steigt damit auf 36. Der weit überwiegende Teil der Personen kommt aus der Stadt Bamberg.

Die Koordinierungsgruppe befasste sich auch mit sogenannten Impf-„Durchbrüchen“, also den Neuinfektionen bereits geimpfter Personen. Diese machen - ähnlich dem bundesweiten Schnitt - 1,2 Prozent der Neuinfektionen aus. 98,8 Prozent der derzeit festgestellten Infektionen entfallen also auf nicht geimpfte Menschen. Die Zahl der stationär behandelten Corona-Patienten liegt derzeit weiter im niedrigen einstelligen Bereich.

Die Impfquote steigt aktuell nur langsam. Derzeit sind in Stadt und Landkreis 54,7 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 57,5 Prozent habe eine Erstimpfung. Impfzentrum und Ärzte bereiten sich aktuell auf die Drittimpfung besonders gefährdeter Personengruppen vor und koordinieren zum Bespiel Impftermine mit Alten- und Pflegeheimen.

Vorbereitet ist die Koordinierungsgruppe auf die aktuelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission, dass sich auch 12- 17-Jährige impfen lassen sollten. Bisher haben dies im Impfzentrum rund 800 Jugendliche getan. Die Zahl der Jugendlichen, für die diese Empfehlung nun ausgesprochen wurde, liegt in Stadt und Landkreis bei rund 15.000. Um einen sicheren Schulstart zu ermöglichen, wollen Landkreis und Stadt Bamberg Schülern und Lehrern in der letzten Ferienwoche über die Schulen einen kostenlosen Schnelltest zur Verfügung stellen. Mögliche Infektionen etwa von Reiserückkehrern sollen so frühzeitig erkannt werden.

Update vom 17.08.2021, 07.00 Uhr: Inzidenz in Bamberg wieder gesunken

Noch am Montag (16.08.2021) hatte die Stadt Bamberg eine Inzidenz von 50,4. Am Dienstag meldet das Robert-Koch-Institut jedoch wieder sinkende Zahlen: Der Wert liegt jetzt bei 47,8. Vorerst kommen auf die Bamberger also noch keine verschärften Corona-Regeln zu - dafür hätte der Wert drei Tage in Folge über 50 liegen müssen.

Allerdings ist es immer noch möglich, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in den folgenden Tagen erneut ansteigt. Der Ursprung des Anstiegs liegt in einem Ausbruchsgeschehen innerhalb einer Familie, im Grund ein recht gut eingrenzbarer Corona-Ausbruch. In Zusammenhang damit gab es eine Reihentestung, deren Ergebnisse am Dienstag feststehen sollten.

Es könnten also im Laufe des Tages weitere Neuinfektionen dazu kommen, die die Inzidenz morgen wieder steigen lassen. Zudem besteht natürlich immer das Risiko von weiteren unabhängigen Infektionen, zum Beispiel durch Reiserückkehrer.

Im Landkreis Bamberg ist der Inzidenzwert nur minimal gestiegen und liegt nun bei 21,7.

Update vom 16.08.2021, 11.30 Uhr: Gesundheitsamt Bamberg erklärt Anstieg der Inzidenz und erläutert weiteres Vorgehen

Die Stadt Bamberg hat am Montag (16.08.2021) die Inzidenz von 50 überschritten. Sollte dieser Wert auch an den zwei kommenden Tagen über 50 sein, drohen einige Corona-Verschärfungen in der Stadt.

Der Pressesprecher des Landratsamts Bamberg Frank Förtsch erklärt, dass der Anstieg der Inzidenz auf Infektionen in einem familiären Umfeld zurückgeführt werden kann. Über die Familie haben sich weitere Familienangehörige und Bekannte angesteckt. Auf diesen Ausbruch sind 30 Corona-Infektionen zurückzuführen. Allerdings soll es unter diesen keine schwerwiegenden Corona-Verläufe geben.

Heute steht eine PCR-Reihentestung an - die Ergebnisse sollen am Dienstagmittag (17.08.2021) da sein. Ob Förtsch es für wahrscheinlich hält, dass die Inzidenz auch die kommenden Tage über 50 sein wird? "Eine Prognose ist schwierig", meint er und verweist auf andere Städte in denen aufgrund von beispielsweise Reiserückkehrern die Inzidenz steigt. Ob Corona-Beschränkungen für die Stadt Bamberg kommen werden, bleibt also vorerst abzuwarten

Update vom 16.08.2021, 06.30 Uhr: Bamberg überschreitet Inzidenz von 50

Die Stadt Bamberg startet mit einer schlechten Nachricht in die neue Woche: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun laut Robert-Koch-Institut offiziell über dem Schwellenwert von 50. Am Montag wird ein Wert von 50,4 gemeldet.

Bereits seit einer Woche steigen die Corona-Zahlen stetig an. Bleibt es bei der derzeitigen Entwicklung und die Inzidenz liegt auch in den nächsten zwei Tagen über 50, werden die Corona-Regeln in Bamberg verschärft. Nach der aktuellen Corona-Verordnung in Bayern würden dann zum Beispiel strengere Kontaktbeschränkungen und für Gastronomie und Veranstaltungen eine Testpflicht gelten. Eine vollständige Übersicht über die Beschränkungen findet ihr hier.

Im Landkreis Bamberg ist die Inzidenz ebenfalls leicht angestiegen und liegt nun bei 21,1.

Update vom 15.08.2021, 07.50 Uhr: Bambergs Inzidenz ganz knapp vor 50

Am Samstag (14. August 2021) lag die Inzidenz in Bamberg bereits bei 45. Am Sonntag (15. August 2021) ist sie erneut gestiegen und liegt nun nach Angaben des RKI bei 49 - damit schrammt die Stadt nur knapp am Schwellenwert von 50 vorbei.

Seit einer Woche steigt die Inzidenz in Bamberg kontinuierlich an. Sollte der Wert von 50 erreicht oder gar überschritten werden, drohen härtere Corona-Regeln. Der Landkreis Bamberg liegt unterdessen bei einer 7-Tage- Inzidenz von 19. Doch auch hier ist ein Anstieg der Corona-Zahlen zu beobachten.

Update vom 14.08.2021, 11.40 Uhr: Bambergs Inzidenz nähert sich Schwellenwert von 50

Die Inzidenz der Stadt Bamberg ist erneut sprunghaft angestiegen und liegt am Samstag (14. August 2021) nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 45. Am Freitag (13. August 2021) lag der Wert noch bei 36.

Wie das Landratsamt am Freitag berichtete, ist für den sprunghaften Anstieg wohl maßgeblich das Infektionsgeschehen in einem familiären Umfeld verantwortlich. Mit dem heutigen Anstieg wurde seitens der Stadt bereits gerechnet. Sollte die Inzidenz über den Schwellenwert von 50 steigen, drohen härtere Corona-Regeln.

Update vom 13.08.2021, 13.30 Uhr: Inzidenz sprunghaft angestiegen - Landratsamt nennt Details

Wie berichtet ist die Inzidenz in Bamberg binnen zwei Tagen sprunghaft von 23 auf 36 gestiegen. Würden die Beschlüsse des letzten Bund-Länder-Gipfels bereits heute gelten, hätte die aktuelle Inzidenz von genau 36,2 schon Auswirkungen auf die Bevölkerung. Am Freitagnachmittag (13. August 2021) erklärt das Landratsamt in einer Pressemitteilung, dass für den sprunghaften Anstieg maßgeblich ein Infektionsgeschehen in einem familiären Umfeld verantwortlich ist.

"Auf der Basis der Neuinfektionen vom Freitag wird die Sieben-Tages-Inzidenz am Samstag in der Stadt Bamberg weiter steigen", prognostiziert die Stadt. Das Gesundheitsamt versucht nun die Ursache für dieses Infektionsgeschen zu ermitteln. Um eine Ausbreitung zu verhindert, wird am Montag (16. August 2021) eine Reihentestung angeboten.

Vorschaubild: © Julia Gebhardt