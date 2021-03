Bamberg in der Corona-Pandemie: In unserem Newsticker finden Sie aktuelle Informationen zur Lage in Stadt und Landkreis Bamberg. Auf unseren Grafiken finden Sie Informationen zum Verlauf und zu den aktuellen Inzidenzzahlen, vermeldet durch das Robert-Koch-Institut. Da immer noch Maskenplicht herrscht, haben wir für Sie zusammengestellt, wo Sie Masken kaufen können. Auch Selbsttests sind inzwischen an vielen Stellen notwendig oder zumindest ratsam. In welchen Bereichen in Bamberg Sie eine Maske tragen müssen, finden Sie hier im Überblick.

Aufgrund der unterschiedlichen Zählweisen kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 29.03.2021: Inzidenz drei Tage lang über 100 - "Notbremse" tritt in Kraft

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 137 am Montagmorgen (29. März 2021) liegt diese nun drei Tage lang über dem Schwellenwert von 100. Das bedeutet für die Stadt Bamberg, dass ab Mittwoch (31. März 2021) die "Notbremse" greift.

Das berichtet die Stadt Bamberg in einer aktuellen Pressemitteilung. Laut Corona-Regelungen bedeutet die "Notbremse" für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bamberg folgendes:

"Man darf nur noch zu maximal einer Person Kontakt haben, die nicht dem eigenen Haushalt angehört. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

Zulässig ist ferner die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst."

"Von 22 bis 5 Uhr ist der Aufenthalt außerhalb der Wohnung untersagt. Eine Ausnahme gilt nur, wenn ein triftiger Grund nach § 26 der 12. BayIfSMV vorliegt."

"Generell ist die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr untersagt. Die Abholung vorbestellter Waren (sog. Click & Collect) ist möglich."

"Zulässig ist nur kontaktfreier Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkung. Die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt."

"Angebote der beruflichen Aus-, Fort-, und Weiterbildung sind in Präsenzform untersagt. Davon ausgenommen sind Erste-Hilfe-Kurse und die Ausbildung von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks. Untersagt sind weiterhin Angebote der Erwachsenenbildung nach dem Bayerischen Erwachsenenbildungsgesetz und vergleichbare Angebote anderer Träger sowie außerschulische Bildungsangebote. Instrumental- und Gesangsunterricht in Präsenzform ist untersagt."

"Neben Theatern, Konzerthallen, Bühnen, Kinos und ähnlichen Einrichtungen sind nun auch Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und vergleichbare Kulturstätten geschlossen. Büchereien bleiben geöffnet."

"Im öffentlichen Raum gelten unabhängig vom Inzidenzwert nach wie vor die Corona-Schutzmaßnahmen. Dazu zählen auch die Maskenpflicht und das Alkoholkonsumverbot in der Innenstadt. Hier bittet die Stadt Bamberg mit Blick auf das Infektionsgeschehen dringend, sich insbesondere auch bei schönem Wetter im Bereich der Oberen und Unteren Brücke und der Kettenbrücke an Abstandsregeln und die Maskenpflicht zu halten."

Im Bamberger Stadtgebiet werden ab Montag außerdem die Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen geschlossen bleiben. Damit reagiert die Stadt auf die Inzidenzentwicklung. Allerdings gibt es Möglichkeiten zur Notbetreuung.

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Bamberg liegt unterdessen bei 86,3.

Update vom 27.03.2021: Inzidenz über 100 - Bamberg droht die Ausgangssperre

Die Bewohner der Stadt Bamberg müssen sich in den kommenden Tagen möglicherweise weiter einschränken. Das Robert-Koch-Institut weist für Samstag (27. März 2021) einen 7-Tage-Inzidenzwert von 113,7 für die Stadt Bamberg aus. Steigt der Inzidenzwert dreimal in Folge über 100, müssen die Kontakte am zweiten Tag nach diesem Dreitageszeitraum auf einen Haushalt mit einer Person begrenzt werden. Außerdem gibt es für diesen Fall (Inzidenz drei Tage über 100) eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Darauf weist das Landratsamt Bamberg hin. Hinweis: Die Ausgangssperre tritt damit nicht schon am Samstag in Kraft, wie von inFranken.de zunächst gemeldet. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Auch im Landkreis steigt die Inzidenz weiter - jetzt liegt sie bei 78,1. Das hat Auswirkungen auf Einzelhandel, Museen und kontaktlosen Sport, wie das Landratsamt am Samstag berichtet. Nachdem der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert im Landkreis zum dritten Mal in Folge über der 50er-Marke liegt, muss der Einzelhandel im Kreis ab Montag auf "click & meet" (Anmeldung mit Terminvereinbarung) umstellen. Auch für Besuche in Museen oder zoologischen Einrichtungen sind dann wieder Terminvereinbarungen nötig. Kontaktfreier Individualsport ist in Gruppen bis maximal 5 Personen (unter 14 Jahren: 20 Personen) im Außenbereich möglich. Für private Kontakte gilt: Treffen zweier Haushalte bis maximal 5 Personen (Kinder unter 14 werden nicht gezählt) sind möglich.

Update vom 26.03.2021: Stadt Bamberg schließt Kitas wegen "steigender Inzidenzentwicklung"

Im Bamberger Stadtgebiet werden ab Montag die Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen geschlossen bleiben. Das geht aus einem Schreiben des Stadtjugendamtes Bamberg hervor, dass betroffenen Eltern am Freitag zugeschickt wurde und das inFranken.de vorliegt.

Das Gesundheitsamt Bamberg und der Krisenstab reagieren damit auf "eine steigende Inzidenzentwicklung", wie es heißt. Aktuell liegt der 7-Tage-Inzidenzwert zwar noch knapp unter 100 (99,5), aber die Tendenz ist klar steigend.

Die Möglichkeit der Notbetreuung soll es geben. Die Stadt wird dies in einer Allgemeinverfügung festhalten und über die weiteren Schritte informieren.

Der hohe Inzidenzwert könnte zu einer weiteren Beschränkung führen: Ab einem Wert von 100 gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Das könnte im Stadtgebiet am Samstag so weit sein. Mehr dazu lesen sie im folgenden Update.

Update vom 26.03.2021: Inzidenzwerte kritisch - die Beschränkungen drohen in Stadt und Landkreis Bamberg

Im Landkreis hat es sich gestern bereits angekündigt, in der Stadt ist der Wert von gestern auf heute sprunghaft angestiegen: In der Region Bamberg sind die 7-Tage-Inzidenzwerte kritisch. Am 26.03 meldete das Robert-Koch-Institut für den Landkreis einen Wert von 69,3, in der Stadt liegt der sogar bei 99,5 - und damit nur haarscharf unter der wichtigen Grenze von 100. Was hat das für Folgen?

Im Landkreis ist in der nächsten Woche "eingeschränkter Regelbetrieb" in den Kindertageseinrichtungen möglich, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Die Werte am Wochenende werden dann auch tatsächlich zeigen, welche Maßnahmen erforderlich sind. Einzelhandel, Museen und zoologische Einrichtungen wissen bereits am Samstag (27.03), welche Maßnahmen bei ihnen gelten. Denn: Ist der 7-Tage-Inzidenzwert auch am Samstag über 50 (und somit am dritten Tag in Folge), greifen Beschränkungen. Der Einzelhandel muss dann auch "click & meet" umstellen, auch Besucher von Museen oder zoologischen Einrichtungen brauchen dann einen Termin. Ebenfalls eingeschränkt wird dann der kontaktfreie Individualsport für Gruppen: bis maximal 5 Personen (unter 14 Jahren: 20 Personen) ist dieser dann im Außenbereich möglich.

Am Freitag ist die Stadt Bamberg nur haarscharf an einer nächtlichen Ausgangssperre vorbeigeschrammt. Die gilt bei einer Inzidenz über 100. Laut Landratsamt liegt der Wert bei genau 99,5 - und somit nur 0,5 unter dem kritischen Wert. Sollte der Inzidenzwert über 100 steigen, müssen die Kontakte auf einen Haushalt mit einer Person begrenzt werden. Außerdem gibt es für diesen Fall (Inzidenz über 100) eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr.

Update vom 25.03.2021, 20.00 Uhr: Bamberg setzt Schnelltest-Strategie um

Bamberg setzt die Schnelltest-Strategie um, heißt es am Donnerstag (25. März 2021) in einer Pressemitteilung der Stadt. "Mit der Sozialstiftung als starkem Partner bauen wir für die Bürgerinnen und Bürger schrittweise ein umfassendes Schnelltestangebot auf", erläuter Oberbürgermeister Starke und Bürgermeister Glüsenkamp.

Demnach sollen drei Testzentren entstehen:

1. Schnelltestzentrum Bamberg, ab 29.03.2021:

Ehemals ZOB-Infopoint der Stadtwerke

Promenadestraße 6a

96047 Bamberg

Montag bis Samstag: 9 – 15 Uhr

Von Karfreitag bis Ostermontag täglich von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Termine nur mit Anmeldung ab 27.03.2021

unter: www.corona-schnelltest-bamberg.de

2. Abstrichstelle Galgenfuhr, ab 29.03.2021:

Am Sendelbach 15

96050 Bamberg

Montag bis Samstag: 15 – 19 Uhr

Von Karfreitag bis Ostermontag täglich von 14:30 – 19 Uhr geöffnet.

Ohne Termin. Die Abstrichstelle ist telefonisch erreichbar unter: 0951/2093970

3. Mobiles Schnelltestzentrum/Omnibus

Ein von den Stadtwerken zur Verfügung gestellter Stadtbus wird als mobiles Schnelltestzentrum ab Dienstag, 15.04.2021 die Stadtteile und Quartiere anfahren. Die Stationen, die Haltezeiten und die Routen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Oberbürgermeister Starke betont: "Mit diesen Maßnahmen erhöhen wir die Kapazität der Schnelltestmöglichkeiten deutlich.“ Den Bürgerinnen und Bürgern Bambergs soll so ein sicheres Gefühl gegeben werden. Zuletzt hat es eine Forderung der Fraktion Volt/ÖDP/BM im Bamberger Stadtrat gegeben. Sie wollen das "Tübinger-Modell" nach Bamberg holen, um trotz Corona weitere Lockerungen auf den Weg zu bringen.

Update vom 25.03.2021: Acht Klassen in Quarantäne

Wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, wurden innerhalb einer Woche neun infizierte Schüler in acht Klassen gemeldet. Deshalb müssen rund 120 Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Inzidenz am Donnerstag ist sowohl in der Stadt als auch im Landkreis gestiegen: Währen sie in der Stadt Bamberg auf 76 gestiegen ist, ist der 7-Tage-Wert im Landkreis auf 58 geklettert. Im Landkreis Bamberg war der Wert am Mittwoch noch unter 50 gesunken, ist nun aber wieder über diese Grenze gestiegen.

Update vom 24.03.2021: Landkreis Bamberg unter Inzidenz 50

Im Landkreis Bamberg ist die Inzidenz wieder unter 50. "Einzelhandel und Museen können mindestens bis zum kommenden Wochenende öffnen", informiert Landrat Johann Kalb nach der Feststellung des Sieben-Tages-Inzidenzwertes durch das Robert-Koch-Institut am heutigen Mittwoch.

Für den Landkreis Bamberg wird ein Wert von 48,9 ausgewiesen. Erst, wenn der Inzidenzwert drei Tage am Stück über 50 liegt (bisher war dies im Landkreis nur an einzelnen Tagen der Fall), kann der Einzelhandel nur noch "click & meet" anbieten. Für Museumsbesuche sind dann Terminvereinbarungen nötig. Kontaktloser Sport wird auf kleinere Gruppen begrenzt.

Update vom 23.03.2021: Corona-Lage in Stadt und Landkreis

Am Dienstag, dem 23. März, lag die 7-Tage-Inzidenz erstmals seit einigen Tagen wieder sowohl im Stadtgebiet (53) als auch im Landkreis (55) über 50. Während dabei die Infektionszahlen in der Stadt seit eingen Tagen rückläufig sind, steigen die Neuinfektionen im Landkreis wieder an.

Dabei wird Bamberg umgeben von Landkreisen, in den die Inzidenz teils deutlich höher liegt. Vor allem die östlich-angrenzenden Landkreise liegen teils deutlich über der 100er-Marke bzw. sogar noch höher.

In Stadt und Landkreis Bamberg sind derzeit 246 aktive Corona-Fälle gemeldet. Insegsamt 6329 Menschen waren seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert, 226 von ihnen starben bisher (3,6 Prozent).

